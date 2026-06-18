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Phát hiện cơ sở dùng chất cấm khi làm bánh ú tro phục vụ Tết Đoan Ngọ

| | Thị trường

Một cơ sở làm bánh tại TP Đà Nẵng sử dụng chất cấm để làm bánh ú tro, chuẩn bị phục vụ dịp Tết Đoan Ngọ.

Ngày 18-6, Công an xã Đại Lộc (TP Đà Nẵng) cho biết vừa phát hiện cơ sở trên địa bàn dùng hàn the làm bánh ú tro dịp Tết Đoan Ngọ (ngày 5-5 Âm lịch).

Trước đó, thực hiện kế hoạch của Công an TP Đà Nẵng và UBND xã Đại Lộc về tăng cường phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, xác định nhu cầu sử dụng các loại bánh truyền thống tăng mạnh vào dịp Tết Đoan Ngọ, Trưởng Công an xã Đại Lộc đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tăng cường công tác nắm tình hình các điểm chế biến bánh trên địa bàn.

Phát hiện cơ sở dùng hàn the làm bánh ú tro tại Đà Nẵng vi phạm pháp luật - Ảnh 1.
Phát hiện cơ sở dùng hàn the làm bánh ú tro tại Đà Nẵng vi phạm pháp luật - Ảnh 2.

Tang vật trong vụ việc (Ảnh: Công an xã Đại Lộc)

Ngày 17-6, Công an xã Đại Lộc kiểm tra đột xuất đã phát hiện hộ gia đình bà P.T.M (SN 1971, trú thôn Song Mỹ, xã Đại Lộc) trộn "hàn the" (chất cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm) vào gạo nếp để sản xuất bánh ú tro, nhằm tăng độ dẻo, dai của bánh.

Tại hiện trường, Công an xã thu giữ 3 túi ni lông chứa "hàn the" và 3.000 cái bánh ú tro đã được gói thành phẩm. Công an xã Đại Lộc đã lập biên bản, tạm giữ tang vật để xử lý theo quy định.

Việc sử dụng "hàn the" (phèn sa) và các chất cấm khác trong sản xuất, chế biến thực phẩm (các loại bánh, giò, chả…) là hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của nhân dân.

Công an xã Đại Lộc khuyến cáo mọi tổ chức, cá nhân tuyệt đối không sử dụng chất cấm trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm và kịp thời thông báo cho cơ quan công an các hành vi vi phạm để xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Trần Thường

Người lao động

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