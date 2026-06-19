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Người dân Hà Nội tất bật mua sắm trong ngày Tết Đoan Ngọ

| | Thị trường

Ghi nhận tại các khu chợ truyền thống ở Hà Nội trong sáng mùng 5/5 âm lịch, các mặt hàng như rượu nếp cẩm, bánh tro và hoa quả tươi ghi nhận sức mua tăng cao khi người dân mua sắm đồ lễ cho ngày Tết Đoan Ngọ.

Tết Đoan Ngọ (5/5 Âm lịch) hay Tết giết sâu bọ luôn là một dịp lễ quan trọng trong năm của mỗi gia đình người Việt. Đến ngày này, mọi người, mọi nhà thường chuẩn bị một mâm lễ dâng cúng tổ tiên, con cháu quây quần hưởng lộc, diệt trừ sâu bọ, cầu bình an trong một mùa vụ mới.

Theo ghi nhận của phóng viên sáng 19/6 (tức 5/5 ÂL), người dân đổ đến các chợ trên địa bàn Thủ đô để sắm đồ thắp hương lên bàn thờ trong ngày Tết Đoan Ngọ.

Các mặt hàng cho ngày này khá đa dạng như cơm rượu nếp trắng, cơm rượu nếp cẩm,...

Bánh tro, mẹt hoa quả, gà gánh tiên,... trở thành các mặt hàng được nhiều người dân tìm mua để chuẩn bị cho Tết Đoan Ngọ.

Từ sáng sớm, tại chợ Hàng Bè (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), các tiểu thương đã chuẩn bị những mặt hàng phục vụ ngày Tết Đoan Ngọ như: rượu nếp, bánh gio,… phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong ngày hôm nay.

Theo chị Hương (một tiểu thương trên phố Gia Ngư), so với những năm trước, sức mua dịp Tết Đoan Ngọ năm nay có phần trầm lắng hơn. Lượng khách đến mua vẫn ổn định nhưng số lượng mỗi lần mua giảm đi. Nếu như trước đây nhiều người thường mua 3-4 cốc cơm rượu nếp để thắp hương và sử dụng trong gia đình thì năm nay đa số chỉ mua một cốc nhỏ.

Tại đây cũng có rất nhiều mặt hàng hoa quả đa dạng với đầy đủ màu sắc được bày bán từ sớm. Hôm nay tại chợ bán đa phần là những loại quả như: mận, vải, na… để bày biện mâm ngũ quả cúng Tết Đoan Ngọ.

Bà Đặng Ngọc Lan (60 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, năm nào trong ngày Tết Đoan Ngọ gia đình chị cũng chuẩn bị đầy đủ mâm lễ bao gồm xôi ngũ quả, rượu nếp, một chút hoa quả và bánh gio. Đây là ngày Tết truyền thống của ông cha ta vì vậy năm nào gia đình chị cũng dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Theo bà Lan, năm nay lễ vào ngày thường nhưng các mặt hàng được bán đều đầy đủ, bình ổn giá so với mọi năm.

Theo Phùng Linh - Đức Nguyễn

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