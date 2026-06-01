iPhone chắc chắn tăng giá

Thế hệ iPhone 18 có thể sẽ tăng giá mạnh.

Apple cho biết hãng có kế hoạch tăng giá sản phẩm để bù đắp chi phí tăng vọt của chip nhớ và bộ lưu trữ, Giám đốc điều hành Tim Cook cho biết trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Wall Street Journal.

"Thật không may, việc tăng giá là không thể tránh khỏi," ông nói. "Chúng tôi đang cố gắng hết sức để giảm thiểu những khoản tăng giá khổng lồ, và chúng tôi đã cố gắng bảo vệ khách hàng khỏi những khoản tăng giá này, nhưng tình hình đã trở nên không bền vững".

Cook từ chối cung cấp chi tiết về thời điểm hoặc quy mô của việc tăng giá theo kế hoạch, cũng như sản phẩm nào sẽ bị ảnh hưởng. Sự kiện ra mắt sản phẩm lớn tiếp theo của Apple có thể diễn ra vào tháng 9 khi hãng phát hành dòng iPhone 18, dự kiến sẽ bao gồm một chiếc iPhone gập mới.

Việc tăng giá, đặc biệt là đối với máy Mac và iPad, có thể diễn ra sớm hơn. Apple đã tăng giá khởi điểm của Mac Mini vào tháng trước giữa các sự kiện ra mắt.

Nhu cầu tăng vọt đối với chip nhớ và ổ lưu trữ từ các công ty trí tuệ nhân tạo đã đẩy chi phí của chúng lên cao đến mức Apple sẽ phải tăng giá thiết bị đáng kể để duy trì biên lợi nhuận của mình. Việc chuyển chi phí cao hơn cho người tiêu dùng trong khi vẫn duy trì biên lợi nhuận sẽ làm tăng thêm khoảng 270 đô la vào giá của mẫu iPhone Pro tiếp theo, theo ước tính của công ty nghiên cứu TechInsights.

Chip nhớ và bộ lưu trữ là các thành phần quan trọng bên trong hầu hết các thiết bị điện toán, bao gồm điện thoại thông minh, máy tính xách tay, máy chơi game, thiết bị y tế và thậm chí cả ô tô. Nhưng hiện nay, các máy chủ AI đang tiêu thụ một lượng lớn các chip này, vì vậy ngay cả những công ty giàu có và quyền lực như Apple cũng đang phải vật lộn để đảm bảo nguồn cung.

Kể từ năm ngoái, khi Google, Microsoft, Meta và Amazon bắt đầu công bố tăng mạnh ngân sách chi tiêu vốn, giá của chip bộ nhớ và lưu trữ đã tăng gấp bốn lần. TechInsights dự đoán giá sẽ tiếp tục tăng đến năm 2027.

Bộ nhớ, còn được gọi là DRAM, và bộ nhớ lưu trữ, còn được gọi là NAND. Điện thoại thông minh sử dụng bộ nhớ DRAM để chạy các ứng dụng đang được sử dụng; chúng sử dụng bộ nhớ lưu trữ NAND để lưu trữ ảnh và video, chẳng hạn.

"Nguồn cung đang giảm vào thời điểm người tiêu dùng muốn có thiết bị và các nhà sản xuất bộ nhớ đang chuyển gánh nặng tăng giá rất lớn cho người tiêu dùng," Cook nói. "Chúng ta chắc chắn cần giá cả và nguồn cung bộ nhớ trở lại mức hợp lý cho các sản phẩm tiêu dùng. Đó là điều cốt lõi".

Giá chip nhớ và bộ lưu trữ đã tăng mạnh từ cuối năm 2025.

Ba công ty thống trị thị trường bộ nhớ DRAM hiện nay gồm Samsung và SK Hynix ở Hàn Quốc, và Micron ở Mỹ. Các nhà sản xuất bộ nhớ NAND, bên cạnh 3 công ty này còn có Kioxia và Sandisk. Giá cổ phiếu của họ, cùng với lợi nhuận, đã tăng vọt trong mười hai tháng qua: Cổ phiếu của Micron và SK Hynix đã tăng hơn 800% trong khi Kioxia và Sandisk đã tăng 4.600%.

Các công ty sản xuất bộ nhớ đang xây dựng thêm nhiều nhà máy: Morgan Stanley dự báo rằng năng lực sản xuất tấm wafer DRAM, các đĩa silicon mà trên đó các chip được tạo hình, sẽ tăng 30% vào năm 2027. Tuy nhiên, khi các nhà cung cấp ưu tiên bộ nhớ AI chuyên dụng, Morgan Stanley ước tính wafer cho công nghệ tiêu dùng sẽ thiếu hụt tới 15% so với nhu cầu.

Các công ty sản xuất máy tính cá nhân, máy chơi game, điện thoại thông minh và nhiều sản phẩm khác đã tăng giá, bao gồm Hewlett-Packard, Dell và Nintendo. Một liên minh các hiệp hội ngành công nghiệp gần đây đã gửi thư cho Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick phàn nàn về việc phân bổ quá nhiều bộ nhớ cho các công ty về AI và yêu cầu giúp đỡ để tăng nguồn cung.

Morgan Stanley ước tính giá điện thoại thông minh và máy tính cá nhân tại Mỹ sẽ tăng 15% trong năm nay. Việc tăng giá này sẽ có tác động hạn chế đến chỉ số giá tiêu dùng, vốn chỉ có trọng số nhỏ đối với các thiết bị này.

Vấn đề càng trở nên phức tạp hơn khi Apple cần thêm DRAM để hỗ trợ nhiều tính năng AI hơn, bao gồm cả Siri mới được công bố tuần trước. Và công ty từ lâu đã sử dụng việc nâng cấp bộ nhớ NAND để tăng lợi nhuận, tính phí từ 100 đến 200 đô la cho mỗi lần nâng cấp thêm mà chi phí sản xuất chỉ bằng một phần nhỏ so với giá thành.

Cook cho biết Apple sẽ không sử dụng tiền mặt và chuyên môn về silicon của mình để xây dựng các nhà máy sản xuất bộ nhớ và lưu trữ riêng. Cook nói: "Chúng tôi không thể làm mọi thứ. Chúng tôi biết mình giỏi ở lĩnh vực nào".



Theo những người quen thuộc với Apple, công ty này chi hàng chục tỷ đô la mỗi năm cho bộ nhớ và lưu trữ, biến họ trở thành một trong những khách hàng lớn nhất thế giới. Trong quá khứ, Apple đã sử dụng sức mạnh của mình để ép giá các nhà cung cấp xuống mức thấp nhất, khiến họ cạnh tranh gay gắt và cuối cùng chỉ thu được lợi nhuận rất ít. Khi các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) ồ ạt đổ vào thị trường, đột nhiên Apple phải xếp hàng chờ đợi.

Cook cho biết trong suốt thời gian làm việc trong chuỗi cung ứng điện tử, từ IBM đến Compaq đến Apple, ông chưa từng thấy giá cả hàng hóa nào biến động mạnh như 6 tháng qua. "Đây là trận lũ trăm năm có một," Cook nói. "Tôi chưa từng thấy điều gì tương tự trong bất kỳ lĩnh vực nào trong hơn 40 năm qua".



