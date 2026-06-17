iPhone gập đầu tiên của Apple lộ diện

Những thông tin rò rỉ trước đây cho rằng Apple sẽ trình làng mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên vào tháng 9 năm nay. Tuy nhiên, các tín hiệu mới từ chuỗi cung ứng cho thấy thiết bị này có thể sẽ không kịp xuất hiện theo kế hoạch.

Tại cuộc họp với nhà đầu tư, ông Lin En-ping, Giám đốc điều hành Largan Precision - một trong những đối tác cung ứng linh kiện quan trọng của Apple - cho biết quý IV năm nay sẽ đặc biệt bận rộn do các kế hoạch sản phẩm mới của khách hàng.

"Một số sản phẩm mới sẽ được ra mắt trong quý III, trong khi một số khác bị trì hoãn đến đầu năm sau", ông Lin nói.

Giới phân tích cho rằng Apple có khả năng sẽ lùi thời điểm trình làng sản phẩm sang đầu năm sau. (Ảnh minh hoạ)

Dù không đề cập trực tiếp đến Apple hay iPhone màn hình gập, giới phân tích cho rằng phát biểu này nhiều khả năng liên quan đến mẫu điện thoại gập đang được đồn đoán của hãng. Hiện nguyên nhân khiến thiết bị có nguy cơ chậm ra mắt vẫn chưa được tiết lộ.

Trong một diễn biến khác, phiên bản thử nghiệm của iOS 27 vừa được phát hành đã hé lộ thêm những bằng chứng cho thấy Apple đang chuẩn bị cho một thiết bị màn hình gập.

Các chuyên gia phân tích mã nguồn phát hiện những thuật ngữ như "foldState" (trạng thái gập) và "angleDegrees" (góc mở bản lề), cho thấy hệ điều hành có khả năng nhận biết mức độ mở của thiết bị để tự động điều chỉnh giao diện hiển thị.

Apple cũng bổ sung nhiều tính năng mới nhằm tối ưu trải nghiệm trên màn hình linh hoạt, bao gồm widget kích thước lớn hơn cho màn hình chính và khả năng thay đổi kích thước ứng dụng iPhone khi phản chiếu lên máy tính Mac.

Bên cạnh đó, tính năng "App Adaptability" được giới thiệu nhằm khuyến khích các nhà phát triển xây dựng ứng dụng có thể thích ứng với nhiều kích thước và tỷ lệ màn hình khác nhau. Đây được xem là bước chuẩn bị cần thiết cho một thiết bị có khả năng thay đổi hình dạng như iPhone màn hình gập.

iOS 27 hé lộ nhiều chi tiết cho thấy Apple đang phát triển một mẫu iPhone màn hình gập. (Ảnh minh hoạ)

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên iOS trực tiếp chứa các thành phần liên quan đến thiết bị gập. Sự xuất hiện của những đoạn mã hỗ trợ chuyên biệt cho thấy Apple đang tiến gần hơn đến việc gia nhập thị trường smartphone màn hình gập.

Theo các nguồn tin rò rỉ, mẫu iPhone gập đầu tiên sẽ sở hữu màn hình trong khoảng 7,8 inch khi mở hoàn toàn, tương đương kích thước của iPad mini. Camera trước được cho là đặt ở góc trên bên trái màn hình.

Trong khi đó, màn hình ngoài có kích thước khoảng 5,5 inch với tỷ lệ vuông vức hơn các mẫu iPhone hiện nay, tạo cảm giác tương tự một cuốn hộ chiếu khi gập lại.

Một số thông tin cũng cho biết thiết bị sẽ không được trang bị công nghệ nhận diện khuôn mặt Face ID. Thay vào đó, Apple có thể đưa Touch ID trở lại thông qua cảm biến vân tay tích hợp ở nút nguồn bên cạnh, phục vụ việc mở khóa thiết bị và xác thực thanh toán Apple Pay.