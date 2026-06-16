Hai mẫu iPhone đang giảm hơn 50%, giá rẻ chưa từng có

Sau nhiều đợt điều chỉnh giá, bộ đôi iPhone 13 và iPhone 14 đang được bán với mức thấp nhất kể từ khi ra mắt tại thị trường Việt Nam. Giá bán giảm tới hơn 50% so với thời điểm mở bán, giúp các mẫu iPhone từng thuộc phân khúc cao cấp trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với người dùng phổ thông.

Theo khảo sát tại một số hệ thống bán lẻ lớn, iPhone 13 bản 128GB hiện được chào bán với giá khoảng 11,99 triệu đồng, trong khi iPhone 14 phiên bản cùng dung lượng có giá từ 13,99 triệu đồng. So với mức giá niêm yết ban đầu gần 25 triệu đồng, hai mẫu máy này đã ghi nhận mức giảm từ 44% đến hơn 50%.

iPhone 13 và iPhone 14 hiện có mức giá giảm tới hơn 50% sau nhiều năm bán tại thị trường Việt Nam (Ảnh minh hoạ)

Đáng chú ý, đây được xem là mức giá thấp nhất từng xuất hiện đối với dòng iPhone 13 và iPhone 14 tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, số lượng máy còn lại trên thị trường không nhiều khi nhiều phiên bản đã rơi vào tình trạng khan hàng hoặc ngừng kinh doanh tại các đại lý lớn.

Trong bối cảnh nguồn cung hạn chế, một số phiên bản đặc biệt bất ngờ xuất hiện trở lại. Đơn cử như iPhone 14 Plus 512GB hiện được một số hệ thống mở bán với giá khoảng 20,19 triệu đồng, dù lượng hàng được ghi nhận khá ít.

Về thiết kế, iPhone 13 vẫn giữ được sức hút nhờ ngôn ngữ thiết kế vuông vức với khung nhôm kết hợp mặt kính Ceramic Shield. Máy đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày cũng như tăng độ bền trong quá trình sử dụng.

Trong khi đó, iPhone 14 tiếp tục phát triển trên nền tảng thiết kế quen thuộc nhưng bổ sung thêm các tùy chọn màu sắc mới, mang đến cảm giác trẻ trung và hiện đại hơn. Mặt lưng kính bóng giúp thiết bị nổi bật về ngoại hình, đồng thời cải thiện khả năng chống trầy xước.

Cả hai thiết bị đều sở hữu màn hình OLED kích thước 6,1 inch với độ phân giải cao, cho khả năng hiển thị sắc nét và màu sắc sống động. Đây vẫn là một trong những điểm mạnh giúp dòng iPhone duy trì sức cạnh tranh trong phân khúc tầm trung - cận cao cấp.

Xét về hiệu năng, iPhone 14 được trang bị chip A15 Bionic tương tự thế hệ tiền nhiệm nhưng sử dụng GPU 5 nhân, nhiều hơn một nhân so với iPhone 13. Sự nâng cấp này giúp máy xử lý đồ họa tốt hơn khi chơi game hoặc thực hiện các tác vụ nặng.

iPhone 13 và iPhone 14 đang trở thành những lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng muốn sở hữu smartphone Apple với chi phí hợp lý. (Ảnh minh hoạ)

Hệ thống camera kép 12MP trên iPhone 14 cũng được Apple cải tiến về thuật toán xử lý hình ảnh. Công nghệ Smart HDR 4 mang lại khả năng tái tạo màu sắc và cân bằng sáng tốt hơn, đặc biệt trong các tình huống chụp ngược sáng hoặc điều kiện ánh sáng phức tạp.

Với mặt bằng giá hiện nay, iPhone 13 và iPhone 14 đang trở thành những lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng muốn sở hữu smartphone Apple với chi phí hợp lý. Dù không phải là những model mới nhất, hai thiết bị vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong nhiều năm tới nhờ hiệu năng ổn định, camera chất lượng và khả năng hỗ trợ cập nhật phần mềm lâu dài.

Tuy nhiên, người dùng có nhu cầu mua máy nên cân nhắc sớm bởi nguồn hàng trên thị trường đang dần thu hẹp và nhiều khả năng sẽ không còn được phân phối rộng rãi trong thời gian tới.