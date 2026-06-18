Honda Scoopy Prestige 109cc: Xe tay ga siêu tiết kiệm, chỉ 'ăn' 58,8 km/lít xăng

Ngày 11 tháng 6 năm 2026, thị trường xe tay ga nội địa Nhật Bản đã đón nhận một sự kiện đáng chú ý khi nhà nhập khẩu Silverback chính thức phân phối mẫu xe Honda Scoopy Prestige.

Đây là phiên bản được sản xuất tại Thái Lan, mang đến một làn gió mới cho phân khúc xe hạng hai với dung tích dưới 125cc. Mẫu xe này được nhà sản xuất tinh chỉnh để kết hợp hoàn hảo giữa mức tiêu hao nhiên liệu cực kỳ xuất sắc và sự tiện lợi tối đa, phục vụ đắc lực cho nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Xe được trang bị khối động cơ eSP OHC 109,5cc, mang lại khả năng tiết kiệm nhiên liệu xuất sắc lên đến 58,8 km/lít cùng công suất 9 PS. Thiết kế khung underbone giúp trọng lượng xe tối ưu ở mức 95 kg, nhẹ hơn dòng DIO110, mang lại sự linh hoạt tối đa khi vận hành.

Trái tim của phương tiện nằm ở khối động cơ eSP thế hệ mới. Động cơ xi-lanh đơn 4 thì làm mát bằng không khí tích hợp trục cam OHC này có dung tích 109,5cc. Theo thông số tham khảo từ hãng, xe có thể đi được quãng đường lên tới 58,8 km chỉ với một lít xăng.

Phiên bản Thái Lan này sản sinh công suất tối đa 9 PS tại vòng tua máy 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,4 Nm tại 6.000 vòng/phút. Những con số này đảm bảo cung cấp nguồn sức mạnh dư dả, giúp người điều khiển tự tin luồn lách qua các tuyến phố đông đúc một cách dễ dàng.

Về mặt cấu trúc, xe sử dụng bộ khung sườn dạng underbone nhằm tăng cường độ cứng cáp và tính bền bỉ theo thời gian. Nhờ ứng dụng loại khung này, trọng lượng tổng thể của xe được tối ưu hóa ở mức vô cùng nhẹ nhàng là 95 kg. Nếu đặt lên bàn cân với người anh em Honda DIO110 cùng hạng, mẫu xe này thậm chí còn nhẹ hơn 1 kg. Thân hình nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ đóng vai trò quan trọng trong việc mang lại cảm giác lái linh hoạt và khả năng xử lý nhạy bén trên đường phố.

Phương tiện sở hữu nhiều trang bị tiện ích cao cấp như cốp U-BOX rộng rãi, khóa mở yên tự động, cổng sạc USB Type-C, đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống đèn LED. Xe có giá bán 418.000 yên, tương đương khoảng 68 triệu đồng, với ba màu sắc tùy chọn, được đánh giá là một mẫu xe phù hợp cho nhu cầu di chuyển đô thị.

Không chỉ dừng lại ở hiệu suất, Honda Scoopy Prestige còn ghi điểm tuyệt đối nhờ hàng loạt tính năng hỗ trợ người dùng. Bên dưới yên xe là không gian chứa đồ U-BOX được gia tăng dung tích, đủ rộng rãi để cất giữ một chiếc mũ bảo hiểm loại 3/4.

Thêm vào đó, chức năng mở yên bằng công tắc nút bấm giúp các thao tác trở nên nhanh chóng hơn. Phần đầu xe được trang bị một hộc chứa đồ nhỏ gọn với dung tích 4 lít, đi kèm với móc treo chức năng vô cùng thuận tiện cho việc máng các túi đồ mua sắm.

Nắm bắt xu hướng công nghệ, xe được tích hợp sẵn cổng sạc USB Type-C ngay bên trong hộc chứa đồ trước, cho phép chủ nhân sạc pin điện thoại thông minh mọi lúc mọi nơi. Bảng đồng hồ sử dụng màn hình kỹ thuật số thế hệ mới, hiển thị rõ ràng và trực quan các thông tin cần thiết như đồng hồ thời gian, mức tiêu hao nhiên liệu và hệ thống đèn báo Eco.

Hệ thống chiếu sáng ban đêm được đảm bảo bởi cụm đèn pha LED dạng khối pha lê có hình chữ "S" - biểu tượng cho tên gọi của xe, mang lại độ nhận diện vô cùng cao. Nhìn chung, với sự đầu tư kỹ lưỡng từ thiết kế tổng thể cho đến khối động cơ mạnh mẽ bên trong, Silverback đã cho thấy tham vọng thực sự khi đưa mẫu xe này về thị trường nội địa để làm nóng thêm cuộc đua tranh giành thị phần.

Dưới góc nhìn từ Việt Nam, mẫu xe này có tiềm năng cạnh tranh mạnh mẽ với Honda Vision nhờ những công nghệ tiên tiến và khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.

Với chiều dài 1.869 mm, chiều rộng 693 mm và chiều cao 1.075 mm cùng yên xe cao 750 mm, mẫu xe này cung cấp không gian thoải mái cho hai người ngồi. Xe sử dụng phanh đĩa thủy lực phía trước và phanh tang trống phía sau, kết hợp bộ lốp kích thước 100/90-12 và 110/90-12, cùng bình xăng 4,2 lít. Với mức giá 418.000 yên cho ba màu sắc là xanh sân vườn, đen và trắng, chiếc xe hứa hẹn sẽ thu hút lượng lớn khách hàng.

Tại thị trường Việt Nam, dòng xe Honda Scoopy nhập khẩu từ Thái Lan luôn được săn đón nhiệt tình nhờ thiết kế bo tròn khác biệt. Dù phân khúc này đang bị Honda Vision chiếm lĩnh với doanh số áp đảo, nhưng nếu mẫu xe tay ga này được các đại lý tư nhân đưa về nước với mức giá hợp lý, sự kết hợp giữa hệ thống đèn LED thời trang và động cơ eSP siêu tiết kiệm chắc chắn sẽ tạo ra một sức hút không nhỏ đối với những khách hàng trẻ tuổi yêu thích sự cá tính.

Khách hàng Việt Nam vốn dĩ rất thực dụng nhưng cũng luôn mong muốn sở hữu một chiếc xe mang đậm tính cá nhân hóa. Do đó, một sản phẩm hội tụ đầy đủ các yếu tố bền bỉ, thời trang và tiết kiệm nhiên liệu như mẫu xe này hoàn toàn có đủ tiềm năng để định hình lại những tiêu chuẩn khắt khe của nhóm xe tay ga đô thị tại nước ta trong thời gian tới.