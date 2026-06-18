Soi Kia Sportage 2026 bản Luxury vừa về đại lý: Giá dễ tiếp cận nhất từ 839 triệu đồng, vẫn có nhiều công nghệ đáng chú ý

Những chiếc Kia Sportage 2026 phiên bản Luxury đầu tiên đã xuất hiện tại một số đại lý. Với giá bán 839 triệu đồng, đây được xem là phiên bản hướng tới nhóm khách hàng phổ thông khi có mức giá dễ tiếp cận hơn đáng kể so với các biến thể hybrid, trong khi vẫn sở hữu nhiều trang bị đáng chú ý về tiện nghi và an toàn.

Kia Sportage Luxury 2026 đã xuất hiện tại đại lý. Ảnh: Nguyễn Đăng

Thuộc phân khúc CUV cỡ C, Kia Sportage Luxury sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 4.685 x 1.865 x 1.660 mm, chiều dài cơ sở 2.755 mm và khoảng sáng gầm 181 mm. Các thông số này hứa hẹn mang lại không gian sử dụng rộng rãi cho cả hai hàng ghế, đồng thời vẫn phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị.

Về ngoại thất, Sportage Luxury giữ nguyên thiết kế đặc trưng của thế hệ mới với những đường nét góc cạnh và hiện đại. Hệ thống chiếu sáng trên xe sử dụng công nghệ LED, đi kèm đèn định vị ban ngày LED và đèn sương mù LED Projector. Phiên bản này còn được trang bị tính năng đèn pha tự động bật/tắt cùng hỗ trợ đèn pha thích ứng chống chói HBA.

Thiết kế đặc trưng của thế hệ Sportage mới. Ảnh: Nguyễn Đăng

Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 19 inch kết hợp lốp kích thước 235/55R19. Một số tiện ích đáng chú ý ở ngoại thất có thể kể đến như gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện tích hợp sưởi, gạt mưa tự động, cốp điện thông minh và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama.

Không gian nội thất được hoàn thiện với ghế bọc da. Ghế lái chỉnh điện 10 hướng giúp người dùng dễ dàng tìm được tư thế ngồi phù hợp. Khu vực táp-lô nổi bật với màn hình thông tin sau vô-lăng kích thước 12,3 inch và màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch đặt liền mạch theo xu hướng thiết kế hiện nay.

Nội thất nổi bật với màn hình kép 12,3 inch. Ảnh: Nguyễn Đăng

Danh sách tiện nghi trên Sportage Luxury khá đầy đủ trong tầm giá. Xe hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, điều hòa tự động hai vùng độc lập, cửa gió cho hàng ghế sau, chìa khóa thông minh kết hợp khởi động nút bấm và khởi động từ xa. Hệ thống âm thanh 6 loa đáp ứng nhu cầu giải trí cơ bản của người dùng.

Ghế lái chỉnh điện 10 hướng hỗ trợ người dùng. Ảnh: Nguyễn Đăng

Sức mạnh của Kia Sportage Luxury đến từ động cơ xăng Smartstream 2.0G, sản sinh công suất tối đa 154 mã lực và mô-men xoắn cực đại 192 Nm. Động cơ kết hợp hộp số tự động 6 cấp cùng hệ dẫn động cầu trước. Hệ thống treo trước McPherson và treo sau liên kết đa điểm tiếp tục được duy trì trên phiên bản này. Bên cạnh đó, người lái có thể lựa chọn các chế độ vận hành Normal, Eco, Sport hoặc My Drive tùy theo nhu cầu sử dụng.

Về mặt an toàn, Kia Sportage Luxury được trang bị 6 túi khí cùng hàng loạt hệ thống hỗ trợ cơ bản như chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC và hỗ trợ đổ đèo DBC.

Gói công nghệ an toàn ADAS tiếp tục xuất hiện trên bản Luxury. Ảnh: Nguyễn Đăng

Đáng chú ý hơn, phiên bản này còn sở hữu nhiều tính năng hỗ trợ lái nâng cao vốn thường chỉ xuất hiện trên các mẫu xe ở phân khúc cao hơn. Xe có ga tự động thích ứng, cảnh báo và hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ bám làn, cảnh báo điểm mù kết hợp hỗ trợ tránh va chạm, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ tránh va chạm khi lùi, hỗ trợ mở cửa an toàn, cảnh báo người lái mất tập trung và cảnh báo còn người ngồi phía sau.

Ngoài ra, Sportage Luxury còn được trang bị cảm biến đỗ xe trước/sau, camera lùi và hệ thống cảnh báo áp suất lốp TPMS nhằm hỗ trợ người lái trong quá trình vận hành hàng ngày.

Một số hình ảnh khác về Kia Sportage Luxury 2026: