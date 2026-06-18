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Thổ Nhĩ Kỳ đang triển khai một dự án phòng thủ ven biển quy mô lớn tại cảng cá Faroz ở thành phố Trabzon, phía đông bắc nước này, bằng cách lắp đặt khoảng 5.000 khối bê tông khổng lồ, mỗi khối nặng tới 21 tấn, nhằm tăng cường khả năng chống chịu trước những đợt sóng dữ của Biển Đen.

Theo hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ İHA, các khối bê tông đang được vận chuyển và lắp đặt bằng cần cẩu tại khu vực hướng ra biển của cảng. Dự án được Bộ Giao thông và Cơ sở hạ tầng Thổ Nhĩ Kỳ triển khai sau khi khu vực này từng hứng chịu một sự cố nghiêm trọng khi sóng lớn tràn qua đê chắn sóng hiện hữu, gây thiệt hại nặng cho ngư dân địa phương.

Trong sự cố xảy ra khoảng hai năm rưỡi trước khi dự án được khởi động, nước biển đã tràn vào khu vực bên trong cảng Faroz, phá hủy lưới đánh cá, làm hư hại nhiều thiết bị và khiến 5 tàu đánh cá bị chìm. Theo các nguồn tin địa phương, thiệt hại đối với ngư dân lên tới hàng nghìn lira Thổ Nhĩ Kỳ.

Dự án hiện tại không nhằm mở rộng quy mô cảng mà tập trung vào việc gia cố các hạng mục bảo vệ ven biển. Trước đó, Chủ tịch hợp tác xã ngư dân địa phương Mehmet Candeğer cho biết mục tiêu chính là thay thế các vật liệu bảo vệ cũ và củng cố những khu vực dễ bị tổn thương nhất của cảng.

Theo cổng thông tin Deniz Haber, quá trình sản xuất các khối bê tông bắt đầu từ năm 2025 với tốc độ khoảng 15-20 khối mỗi ngày. Ban đầu, số lượng dự kiến sử dụng dao động từ 4.000 đến 5.000 khối, trước khi được xác định ở mức khoảng 5.000 khối trong các báo cáo mới nhất.

Trong kỹ thuật công trình ven biển, các khối bê tông cỡ lớn và các lớp đá bảo vệ được sử dụng nhằm giảm năng lượng của sóng trước khi chúng tác động đến bờ hoặc các công trình cảng.

Khi sóng biển va chạm với các khối bê tông có kích thước lớn, một phần năng lượng sẽ bị hấp thụ, phản xạ hoặc tiêu tán nhờ hình dạng và cách sắp xếp của cấu trúc. Điều này giúp tạo ra một vùng nước ít biến động hơn phía sau đê chắn sóng, giảm thiểu nguy cơ nước biển tràn vào khu vực neo đậu tàu thuyền.

Việc sử dụng các cấu kiện nặng tới 21 tấn cũng nhằm hạn chế nguy cơ dịch chuyển của các khối bảo vệ trong điều kiện biển động mạnh và chịu tác động lặp đi lặp lại của sóng. Tuy nhiên, hiệu quả của hệ thống không chỉ phụ thuộc vào trọng lượng của từng khối bê tông mà còn nằm ở cách bố trí, mật độ lắp đặt và thiết kế tổng thể của công trình.

Theo İHA, công tác lắp đặt dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026. Sau khi hoàn tất, cảng Faroz sẽ được trang bị một hệ thống phòng thủ ven biển được tăng cường đáng kể tại khu vực tiếp xúc trực tiếp với Biển Đen.

Dự án được xem là một ví dụ điển hình về các giải pháp hạ tầng ven biển nhằm ứng phó với điều kiện thời tiết cực đoan, đồng thời bảo vệ hoạt động kinh tế địa phương, đặc biệt là ngành đánh bắt thủy sản vốn phụ thuộc lớn vào sự an toàn của các cảng cá.