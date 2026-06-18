Với ngân sách chưa đến 500 triệu đồng, người tiêu dùng trong nước hiện tại đang đứng trước rất nhiều lựa chọn xe gầm cao đa dụng. Sự xuất hiện liên tiếp của các phiên bản mới và làn sóng giảm giá mạnh mẽ từ các đại lý đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện thị trường, khi tầm tiền này vài năm trước gần như chỉ có lựa chọn xe gầm thấp.

Mới đây nhất, Omoda & Jaecoo vừa bổ sung phiên bản Omoda C5 Sport với giá niêm yết 559 triệu đồng. Theo thông tin từ đại lý, giá bán thực tế của xe chỉ khoảng 489 triệu đồng, thậm chí có thể thấp hơn sau khi trừ hết các khuyến mãi.

Omoda C5 thêm bản mới tại Việt Nam, đồng thời khuyến mãi giảm giá xuống còn trên dưới 480 triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Dù nằm trong tầm giá dưới 500 triệu đồng, C5 Sport vẫn sở hữu hàm lượng công nghệ tương đối nhiều. Xe được trang bị màn hình kép 10,25 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, đề nổ từ xa, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau... Đó là những công nghệ vốn thường thấy ở xe gầm cao tầm giá trên 500 triệu đồng.

Một mẫu xe Trung Quốc khác cũng vừa tạo ra "cú sốc" về giá là Geely Coolray phiên bản facelift vừa ra mắt hồi đầu tháng. Giá bản tiêu chuẩn của Coolray 2026 chỉ còn 499 triệu đồng. Cách đây hơn một năm, mẫu xe này từng lần đầu được mở bán tại Việt Nam với giá niêm yết từ 538 triệu đồng.

Geely Coolray cũng là mẫu xe "tiền ít thịt nhiều" trong tầm giá dưới 500 triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Mức giá từ 499 triệu đồng của bản tiêu chuẩn Coolray tạo áp lực trực tiếp lên cả các đối thủ cùng cỡ B và nhóm xe ở phân khúc dưới như Kia Sonet, Hyundai Venue hay Suzuki Fronx.

Tuy nhiên, mẫu xe gầm cao từ Nhật là Suzuki Fronx cũng ghi nhận mức giảm giá mạnh nhất kể từ khi ra mắt. Tại một số đại lý, phiên bản Fronx GL tiêu chuẩn (VIN 2025) hiện được giảm từ 80-90 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống còn từ 430-440 triệu đồng.

Nếu hạ xuống một phân khúc, Suzuki Fronx đang có giá thấp nhất, rẻ ngang hatchback cùng cỡ. Ảnh: Đại lý

Không đứng ngoài cuộc đua, phân khúc xe cỡ A của Hàn Quốc gồm Kia Sonet và Hyundai Venue cũng liên tục được các đại lý điều chỉnh giảm giá. Mức giá thực tế của hai mẫu xe này hiện được kéo về mốc khoảng hơn 460 triệu đồng.

Trong khi đó, từ phía đại lý, Skoda Kushaq đang là đối thủ gần như cùng phân khúc với Coolray và C5 và cùng cả tầm giá (499 triệu đồng). Mẫu xe này đang được các đại lý giảm giá kỷ lục để dọn kho lô xe sản xuất năm ngoái (VIN 2025), lên tới 100 triệu đồng. Nếu người mua chấp nhận đánh đổi năm sản xuất cũ, Kushaq là một lựa chọn châu Âu đang có cả giá và trang bị hấp dẫn so với nhóm đối thủ từ cả Nhật, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Nếu chấp nhận mua xe "dọn kho", Skoda Kushaq đang là mẫu xe gầm cao châu Âu có giá thấp nhất thị trường. Ảnh: Đại lý

Thực tế này cho thấy lựa chọn xe gầm cao đang ngày càng gần tầm tay hơn với người Việt. Cách đây vài năm, với ngân sách dưới 500 triệu đồng, người tiêu dùng trong nước hầu như chỉ quanh quẩn tìm kiếm các dòng sedan, hatchback cỡ A hoặc cỡ B như Hyundai i10, Kia Morning, Hyundai Accent, Toyota Vios... Giờ đây, số tiền đó đã hoàn toàn đủ để khách hàng lựa chọn một chiếc SUV/crossover cỡ A hoặc B với không gian gầm cao đa dụng, nhiều công nghệ hiện đại.