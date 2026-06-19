Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mâm hoa cúng hút khách, giá bánh gio tăng gấp 3 lần trong ngày Tết Đoan ngọ

| | Thị trường

Hôm nay 19/6 (tức mùng 5/5 Âm lịch), chợ truyền thống Hà Nội nhộn nhịp từ sáng sớm, nhiều mặt hàng phục vụ mâm cúng Tết Đoan ngọ được tiêu thụ mạnh.

Mâm hoa cúng hút khách, giá bánh gio tăng gấp 3 lần trong ngày Tết Đoan ngọ

Tết Đoan ngọ (mùng 5/5 Âm lịch), còn được dân gian gọi là Tết diệt sâu bọ, từ lâu đã trở thành một trong những ngày lễ truyền thống quan trọng của người Việt. Vào dịp này, mỗi gia đình đều chuẩn bị mâm lễ dâng cúng tổ tiên, cầu mong sức khỏe, bình an và một mùa vụ thuận lợi.

Từ sáng sớm, nhiều chợ dân sinh ở Hà Nội đã nhộn nhịp người mua sắm mâm cúng Tết Đoan ngọ. Các gian hàng thực phẩm, trái cây và đồ cúng tấp nập khách ra vào, không khí sôi động như ngày Tết Nguyên đán.

Vào ngày Tết Đoan ngọ, cơm rượu nếp luôn là món không thể thiếu trên mâm cúng gia tiên, vì thế đây là một trong những mặt hàng bán chạy nhất hôm nay. Theo quan niệm dân gian, vị cay nồng và men rượu của món ăn này có tác dụng "diệt sâu bọ", xua tan bệnh tật và mang lại sức khỏe cho con người.

Hiện giá cơm rượu nếp dao động từ 80.000 - 100.000 đồng/kg. Các hộp đóng sẵn có giá từ 25.000 - 50.000 đồng tùy loại và trọng lượng.

Tại nhiều quầy hàng, khách mua liên tục khiến người bán gần như không có thời gian nghỉ tay. Bà Hợi, một tiểu thương tại chợ Hàng Bè cho biết: “Năm nay gia đình tôi chuẩn bị hơn một tạ cơm rượu nếp để bán dịp Tết Đoan ngọ. Dù nhiều như thế nhưng dự kiến chỉ trong buổi sáng sẽ bán hết, mới đầu ngày mà đã rất đông khách mua”.

Các loại trái cây đặc trưng của mùa hè như vải, nhãn, mận, đào...cũng rất hút khách. Người dân tin rằng đặc tính nóng của những loại quả này cũng giúp "sâu bọ" nhanh bị tiêu diệt, giúp con người thanh lọc cơ thể, đảm bảo sức khỏe.

Đặc biệt, một sản phẩm tăng giá mạnh nhất hôm nay đó là bánh gio. Ngày thường, mỗi chiếc bánh có giá từ 7.000 - 10.000 đồng, nhưng hôm nay tăng vọt đến 15.000 - 30.000 đồng. "Vẫn biết loại bánh này sẽ đắt hơn trong dịp Tết Đoan ngọ nhưng tôi không nghĩ giá lại tăng mạnh đến thế", chị Thu Hương (Vĩnh Hưng) nói.

Năm nay, các mâm lễ được chuẩn bị sẵn với đầy đủ trái cây, cơm rượu nếp, bánh gio, bánh xu xuê cùng nhiều lễ vật truyền thống khác cũng thu hút đông đảo khách hàng. Giá mỗi mâm dao động từ 150.000 - 350.000 đồng.

Theo các tiểu thương, điểm hấp dẫn của những mâm lễ này nằm ở sự tiện lợi và tính thẩm mỹ. Dù có kích thước gọn gàng nhưng vẫn đầy đủ nhiều loài hoa trái, vừa mang hương thơm đặc trưng với ngọc lan, hoa cau, hoa nhài, mẫu đơn, sen, lại vừa đầy đủ sắc màu với bánh xu xê, bánh gio, cơm rượu nếp..."Nếu khách hàng bận rộn, chỉ cần mua 1 mâm cúng là đã đầy đủ lễ vật mà vẫn trang trọng", một tiểu thương ở chợ Hàng Bè nói.

Chị Nụ, người bán hàng tại chợ, cho biết: “Ngay từ sáng sớm tôi đã phải chuẩn bị hơn 30 mâm lễ được khách đặt trước. Từ 4h sáng đến giờ gần như không có thời gian nghỉ, khách đến mua trực tiếp cũng phải chờ vì ưu tiên hoàn thành các đơn đã đặt”.

Sau khi hoàn thiện, các mâm lễ được đóng gói cẩn thận và chuyển tới khách hàng thông qua đội ngũ shipper.

Đúng dịp chính vụ, vải thiều và mận hậu trở thành lựa chọn được nhiều người ưu tiên mua sắm. Hiện giá vải Thanh Hà dao động từ 60.000 - 80.000 đồng/kg, trong khi mận hậu loại đẹp được bán với mức 80.000 - 100.000 đồng/kg.

Cùng với các lễ vật truyền thống, thị trường hoa tươi cũng trở nên sôi động trong ngày Tết Đoan ngọ. Hoa sen Hồ Tây, hoa cúc, hoa hồng...được người dân lựa chọn để dâng lên ban thờ. Giá sen hiện ở mức 120.000 - 150.000 đồng/bó, còn hoa cúc loại đẹp khoảng 70.000 đồng cho 10 bông.

Đâu đâu cũng dễ dàng gặp cảnh tượng khách xếp hàng chờ mua cơm rượu nếp để kịp chuẩn bị mâm cúng cho ngày Tết Đoan ngọ.

Theo Minh Đức/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một sản vật của Việt Nam vừa đón tin vui từ Mỹ: Thu về hơn 100 triệu USD, cả thế giới nuôi nhưng chỉ nước ta tạo ra ngành công nghiệp

Một sản vật của Việt Nam vừa đón tin vui từ Mỹ: Thu về hơn 100 triệu USD, cả thế giới nuôi nhưng chỉ nước ta tạo ra ngành công nghiệp Nổi bật

iPhone chắc chắn tăng giá

iPhone chắc chắn tăng giá Nổi bật

4 chiếc iPhone cũ đáng mua nhất 2026

4 chiếc iPhone cũ đáng mua nhất 2026

09:39 , 19/06/2026
Bắt giam Giám đốc Công ty cổ phần XNK An Bình buôn lậu hàng nghìn tấn chân gà đông lạnh

Bắt giam Giám đốc Công ty cổ phần XNK An Bình buôn lậu hàng nghìn tấn chân gà đông lạnh

09:31 , 19/06/2026
Công nghệ động cơ mới của Trung Quốc làm rúng động ngành ô tô toàn cầu: Niềm tự hào Nhật Bản đang bị thách thức

Công nghệ động cơ mới của Trung Quốc làm rúng động ngành ô tô toàn cầu: Niềm tự hào Nhật Bản đang bị thách thức

09:26 , 19/06/2026
Giá dầu giảm mạnh nhưng đừng vội mừng

Giá dầu giảm mạnh nhưng đừng vội mừng

09:25 , 19/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên