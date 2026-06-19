Mâm hoa cúng hút khách, giá bánh gio tăng gấp 3 lần trong ngày Tết Đoan ngọ

Tại nhiều quầy hàng, khách mua liên tục khiến người bán gần như không có thời gian nghỉ tay. Bà Hợi, một tiểu thương tại chợ Hàng Bè cho biết: “Năm nay gia đình tôi chuẩn bị hơn một tạ cơm rượu nếp để bán dịp Tết Đoan ngọ. Dù nhiều như thế nhưng dự kiến chỉ trong buổi sáng sẽ bán hết, mới đầu ngày mà đã rất đông khách mua”.