Mâm hoa cúng hút khách, giá bánh gio tăng gấp 3 lần trong ngày Tết Đoan ngọ
Theo Minh Đức/VTC News |
19-06-2026 - 10:13 AM |
Thị trường
Hôm nay 19/6 (tức mùng 5/5 Âm lịch), chợ truyền thống Hà Nội nhộn nhịp từ sáng sớm, nhiều mặt hàng phục vụ mâm cúng Tết Đoan ngọ được tiêu thụ mạnh.
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Mâm hoa cúng hút khách, giá bánh gio tăng gấp 3 lần trong ngày Tết Đoan ngọ
Theo Minh Đức/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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