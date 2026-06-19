Giá dầu giảm mạnh nhưng đừng vội mừng

Dữ liệu tồn kho cho thấy họ đang quá lạc quan.



Giá dầu Brent đã giảm xuống dưới 77 đô la/thùng vào thứ Năm, mức thấp nhất kể từ những ngày đầu của cuộc chiến Trung Đông, sau khi Hoa Kỳ và Iran ký một bản ghi nhớ nhằm mở lại eo biển Hormuz và khởi động 60 ngày đàm phán hướng tới một thỏa thuận rộng hơn.

Phán quyết của thị trường rất nhanh chóng: bán trước, hỏi sau.

Kể từ khi đạt đỉnh trên 100 đô la/thùng vào tháng 5, giá dầu Brent đã giảm hơn 25% khi các nhà giao dịch giảm bớt phí bảo hiểm rủi ro địa chính trị và đặt cược rằng hàng triệu thùng dầu thô Trung Đông sẽ sớm quay trở lại thị trường toàn cầu. Sáng nay, dầu Brent về lại mức khoảng 79 USD/thùng.

Nhưng các yếu tố cơ bản của thị trường dầu mỏ lại không tin tưởng như vậy.

Các nhà phân tích từ Argus Media, Goldman Sachs, Energy Aspects, Vortexa, Kpler, và thậm chí cả IMF đều đưa ra cùng một cảnh báo trong tuần này: việc mở lại eo biển Hormuz không đồng nghĩa với việc khôi phục dòng chảy dầu mỏ bình thường.

Tàu chở dầu vẫn cần bảo hiểm. Các công ty vận tải biển vẫn thận trọng. Các bãi mìn vẫn cần được rà phá. Việc ngừng sản xuất trên khắp Vịnh Ba Tư không thể đơn giản được đảo ngược chỉ sau một đêm.

Lượng dự trữ dầu tiếp tục giảm.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế ước tính lượng dự trữ toàn cầu đã giảm với tốc độ gần 4 triệu thùng mỗi ngày kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào cuối tháng Hai. Lượng dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm mạnh trong những tuần gần đây (hơn 50 triệu thùng trong 9 tuần).

Thực tế đó giúp giải thích tại sao một số nhà phân tích tin rằng thị trường đã bị bán quá mức.

Ngay cả những dự báo lạc quan nhất cho năm tới cũng giả định sự trở lại dần dần của nguồn cung, chứ không phải là một lượng cung ồ ạt ngay lập tức. Và các quốc gia đã dành nhiều tháng để rút cạn lượng dự trữ chiến lược và thương mại cuối cùng sẽ cần phải thay thế những thùng dầu đó. Đây là thực tế của thị trường thực tế - chứ không phải thị trường ảo được điều khiển bởi các giao dịch.

Thị trường dường như đang coi thỏa thuận sơ bộ như một kế hoạch phục hồi hoàn chỉnh trong khi thị trường vật chất thì chưa thấy được điều đó.



