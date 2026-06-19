Dược Novopharm số hóa bao bì hòa nhịp xu hướng Net Zero toàn cầu!

Novopharm - Tận tâm cho sự sáng tạo và chất lượng

Dược Novopharm có trụ sở chính tại Hà Nội và nhà máy Dược đạt chuẩn GMP đặt tại tỉnh Ninh Bình, là doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực dược phẩm tại Việt Nam. Dược Novopharm chuyên sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao gồm thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm, thiết bị y tế,…

Với triết lý kinh doanh "Tận tâm cho sự sáng tạo & chất lượng", Dược Novopharm không ngừng đầu tư vào hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), quy tụ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm nhằm mang đến các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cộng đồng.

Số hóa bao bì – bước đi nhỏ, ý nghĩa lớn

Với định hướng phát triển bền vững, Dược Novopharm rất chú trọng triển khai các giải pháp xanh hóa trong từng khâu sản xuất, vận hành nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường, hiện thực hóa các mục tiêu ESG cũng như xu hướng Net Zero đang được nhiều quốc gia và doanh nghiệp trên thế giới theo đuổi.

Năm 2026 Dược Novopharm chính thức triển khai số hóa bao bì trên toàn bộ sản phẩm. Tem vỡ niêm phong ở nắp hộp sản phẩm và tờ hướng dẫn sử dụng (HDSD) bằng giấy sẽ được thay thế bằng mã QR online. Ngoài ra, mỗi vỏ hộp sản phẩm còn được tích hợp mã QR nội bộ nhà máy để truy xuất dữ liệu sản xuất sản phẩm và đảm bảo tính minh bạch, nhanh chóng, chính xác trong công tác quản lý chất lượng.

Dự kiến năm 2026, với hàng triệu sản phẩm của Dược Novopharm tới tay người tiêu dùng, giải pháp số hóa bao bì này theo dự tính sẽ giúp doanh nghiệp giảm khoảng 25 tấn giấy, tương đương bảo tồn từ 500 - 620 cây nguyên liệu giấy mỗi năm. Đồng thời, lượng phát thải carbon được cắt giảm ước tính 30–50 tấn CO₂ mỗi năm.

Ngoài việc mang lại lợi ích về môi trường, số hóa bao bì còn giúp nâng cao trải nghiệm người dùng. Với mã QR, thông tin luôn được lưu trữ trên nền tảng số. Khách hàng có thể tra cứu mọi lúc, mọi nơi khi có nhu cầu chỉ với một chiếc điện thoại, giảm thiểu hoàn toàn rủi ro làm thất lạc, rách hỏng như đối với giấy in truyền thống. Về dài hạn, những bước chuyển đổi này sẽ tiếp tục tạo ra tác động tích cực ở quy mô lớn hơn nữa trong hành trình giảm phát thải carbon và phát triển sản xuất xanh bền vững.

"Xanh hóa" từ tư duy đến hành động

Theo đại diện Novopharm, Số hóa bao bì chỉ là một trong nhiều giải pháp "xanh hóa" mà doanh nghiệp đang triển khai nhằm hướng tới mô hình sản xuất xanh bền vững. Tại Dược Novopharm ngay từ giai đoạn phát triển sản phẩm, các công thức đã được thiết kế với định hướng tối ưu hiệu quả sử dụng nguyên liệu, giảm thiểu tác động môi trường trong suốt vòng đời sản phẩm, đồng thời bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Song song với đó, doanh nghiệp cũng tập trung xây dựng môi trường sản xuất xanh - sạch - sử dụng năng lượng hiệu quả, thông qua việc tối ưu hóa thiết bị, ứng dụng công nghệ trong quản lý tiêu thụ năng lượng và kiểm soát vận hành.

Theo đại diện Dược Novopharm, các giải pháp "xanh hóa" đều được doanh nghiệp cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo hài hòa giữa lợi ích người tiêu dùng, hiệu quả sản xuất và trách nhiệm môi trường.

"Không thể có con người khỏe mạnh trên một hành tinh ô nhiễm. Vì vậy, chúng tôi mong muốn chăm sóc sức khỏe cộng đồng đi đôi với bảo vệ môi trường. Lựa chọn sử dụng các sản phẩm của Dược Novopharm là khách hàng đang cùng chúng tôi bảo vệ những cánh rừng, giảm phát thải carbon và xây dựng một tương lai xanh", vị đại diện cho biết.

Trong hành trình phát triển sắp tới, Novopharm khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư cho nghiên cứu, cải tiến công nghệ và đổi mới cách tiếp cận người tiêu dùng theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường, hướng tới mục tiêu bảo vệ sức khỏe con người hôm nay và gìn giữ môi trường cho mai sau.

Công ty cổ phần Novopharm - Nhà máy GMP dược phẩm "Tận tâm cho sự sáng tạo & chất lượng".