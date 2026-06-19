WinMart+ cán mốc 5.000 cửa hàng

Ngày 18/6, WinMart+ chính thức khai trương cửa hàng thứ 5.000 trên toàn quốc tại xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang. Sự kiện đánh dấu một cột mốc mới của hệ thống bán lẻ thuộc WinCommerce sau gần 7 năm tăng gấp đôi quy mô mạng lưới.

Theo doanh nghiệp, việc lựa chọn Mèo Vạc - một địa phương miền núi phía Bắc - để đặt cửa hàng thứ 5.000 thể hiện định hướng mở rộng mạng lưới tới các khu vực còn hạn chế về hạ tầng thương mại hiện đại. Mục tiêu là thu hẹp khoảng cách tiếp cận hàng hóa và dịch vụ bán lẻ giữa thành thị và nông thôn, đồng thời tạo thêm cơ hội tiếp cận các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng cho người dân địa phương.

Bà Phương Nguyễn, Tổng Giám đốc WinCommerce, cho biết doanh nghiệp hướng tới việc đưa hàng hóa chất lượng và các dịch vụ bán lẻ hiện đại đến nhiều khu vực khác nhau trên cả nước, từ các đô thị lớn đến những địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Theo số liệu từ WinCommerce, hệ thống WinMart+ đã tăng từ khoảng 2.500 cửa hàng vào cuối năm 2019 lên 5.000 cửa hàng vào tháng 6/2026. Cùng với hệ thống siêu thị WinMart, mạng lưới này hiện phục vụ gần 500 triệu lượt khách hàng mỗi năm và phân phối hơn 2 tỷ đơn vị sản phẩm tới người tiêu dùng trên cả nước.

Doanh nghiệp cho biết hiện hệ thống WinMart/WinMart+/WiN đã hiện diện tại khoảng 1.300 xã, phường. Tuy nhiên, gần 60% số xã, phường trên cả nước vẫn chưa có sự hiện diện của WinMart+, cho thấy dư địa phát triển còn lớn đối với lĩnh vực bán lẻ hiện đại.

Trong bối cảnh bán lẻ hiện đại hiện mới chiếm khoảng 14% tổng thị trường bán lẻ Việt Nam, khu vực nông thôn tiếp tục được xem là động lực tăng trưởng quan trọng của ngành trong những năm tới.

Năm 2026, WinCommerce đặt mục tiêu mở mới từ 1.000 đến 1.500 điểm bán. Xa hơn, doanh nghiệp hướng tới quy mô khoảng 13.000 cửa hàng trên toàn quốc vào năm 2030.

WinCommerce cho biết hiệu quả hoạt động của hệ thống cũng được cải thiện trong những năm gần đây. Chi phí đầu tư và vận hành trên mỗi cửa hàng đã giảm khoảng 30% so với năm 2020. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt lợi nhuận khoảng 1.000 tỷ đồng trong năm 2026