Suzuki hồi sinh huyền thoại Viva bằng loạt thiết kế cực chất, liệu có đủ sức khuấy đảo phân khúc xe số Việt?

Suzuki đang cho thấy quyết tâm làm mới hình ảnh dòng xe số phổ thông bằng cách tiếp tục mở rộng sức hấp dẫn của Viva FI ABS tại Colombia. Sau khi trình làng thế hệ hoàn toàn mới cách đây không lâu, mẫu xe này lại trở thành tâm điểm chú ý khi được bổ sung hàng loạt phối màu và bộ tem mới thông qua chiến dịch mang tên "El Parche Viva FI".

Suzuki ra mắt các phiên bản phối màu và bộ tem mới cho dòng xe số Viva Fi Abs tại thị trường Colombia thông qua chiến dịch mang tên "El Parche Viva FI".

Khác với cách tiếp cận truyền thống vốn tập trung chủ yếu vào các nâng cấp kỹ thuật, Suzuki lần này lựa chọn hướng đi mang tính cảm xúc nhiều hơn. Hãng muốn biến Viva FI ABS từ một phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày thành một sản phẩm thể hiện cá tính của người sử dụng, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ tuổi.

Thông điệp "Tu parche, tu estilo", tạm dịch là "Dấu ấn của bạn, phong cách của bạn", phần nào cho thấy rõ mục tiêu đó. Trong bối cảnh ngày càng nhiều người tiêu dùng mong muốn chiếc xe không chỉ là phương tiện mà còn phản ánh phong cách sống, việc gia tăng các tùy chọn cá nhân hóa đang trở thành xu hướng được nhiều hãng xe theo đuổi.

Nổi bật nhất trong lần làm mới này là Edge Edition 02. Phiên bản sở hữu tông màu xanh đậm kết hợp các chi tiết vàng đồng tạo nên vẻ ngoài khỏe khoắn và thể thao. Bộ tem EDGE kéo dài dọc thân xe càng làm tăng cảm giác năng động, mang phong cách gần giống những bản độ nhẹ thường thấy trong cộng đồng chơi xe.

Nếu Edge Edition 02 hướng đến những người yêu thích phong cách mạnh mẽ thì Aurora Edition 02 lại lựa chọn con đường hoàn toàn khác. Xe sử dụng màu trắng làm nền, kết hợp với các mảng màu tím, xanh ngọc và hồng neon. Tổng thể tạo nên diện mạo hiện đại, mang đậm cảm hứng từ ánh sáng cực quang và xu hướng cyberpunk đang được giới trẻ trên thế giới yêu thích.

Trong khi đó, Colors Edition 02 được xem là lựa chọn dung hòa hơn. Tông đen tím chủ đạo giúp mẫu xe vẫn giữ được nét cá tính nhưng không quá nổi bật. Đây có thể là phiên bản phù hợp với nhóm khách hàng muốn tạo điểm nhấn vừa đủ trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Ba phiên bản ngoại hình mới được giới thiệu bao gồm: Edge Edition 02 (phong cách đường phố mạnh mẽ với màu xanh đậm và vàng đồng), Aurora Edition 02 (phong cách tương lai cyberpunk với màu trắng, tím, xanh ngọc và hồng neon), và Colors Edition 02 (phong cách cá tính hài hòa với tông màu đen và tím).

Điểm đáng chú ý là toàn bộ những thay đổi kể trên chỉ tập trung vào ngoại hình. Nền tảng kỹ thuật của xe vẫn được giữ nguyên. Suzuki Viva FI ABS sử dụng động cơ 113cc phun xăng điện tử, hướng tới khả năng vận hành tiết kiệm nhiên liệu và phù hợp với nhu cầu đi lại phổ thông.

Ngoài động cơ phun xăng điện tử, mẫu xe còn được trang bị phanh đĩa trước tích hợp ABS, một tính năng vẫn chưa thực sự phổ biến trong nhóm xe số phổ thông tại nhiều thị trường. Bên cạnh đó là bảng đồng hồ LCD kỹ thuật số cùng thiết kế underbone gọn nhẹ, giúp xe phù hợp với nhiều đối tượng người dùng khác nhau.

Từ góc độ chiến lược sản phẩm, động thái của Suzuki được đánh giá là khá thú vị. Trong nhiều năm qua, phân khúc xe số thường bị xem là sân chơi của tính thực dụng. Các mẫu xe trong nhóm này thường tập trung vào độ bền, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và chi phí sử dụng thấp. Thiết kế ngoại hình vì thế thường thay đổi khá chậm.

Tuy nhiên, xu hướng tiêu dùng hiện nay đang có sự dịch chuyển đáng kể. Ngay cả với những dòng xe phổ thông, người mua ngày càng quan tâm nhiều hơn đến yếu tố thẩm mỹ và cá tính. Việc bổ sung các phiên bản màu sắc mới cho thấy Suzuki đang cố gắng tiếp cận nhóm khách hàng trẻ, những người muốn sở hữu một chiếc xe vừa thực dụng vừa có điểm nhấn riêng.

Nhìn từ thị trường Việt Nam, chiến lược này hoàn toàn có cơ sở. Phân khúc xe số hiện vẫn là một trong những thị trường lớn nhất với sự thống trị của các dòng xe như Honda Wave Alpha, Honda Wave RSX hay Honda Future. Dù doanh số luôn duy trì ở mức cao, phần lớn sản phẩm trong phân khúc này vẫn tập trung vào giá trị sử dụng hơn là khả năng cá nhân hóa.

Trong những năm gần đây, không ít người dùng trẻ tại Việt Nam đã tự bỏ thêm chi phí để thay tem, đổi màu hoặc nâng cấp ngoại hình cho xe số nhằm tạo sự khác biệt. Điều đó cho thấy nhu cầu cá nhân hóa thực sự tồn tại và vẫn còn nhiều dư địa để khai thác.

Nếu Suzuki đưa Viva FI ABS cùng những gói tem tương tự về Việt Nam, mẫu xe này hoàn toàn có thể tạo được sự chú ý nhất định. Sự kết hợp giữa thiết kế mang tính biểu tượng của dòng Viva, động cơ tiết kiệm nhiên liệu, phanh ABS và các tùy chọn ngoại hình trẻ trung sẽ giúp sản phẩm trở nên khác biệt so với nhiều đối thủ hiện có trên thị trường.

Tất nhiên, khả năng cạnh tranh thực tế còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như giá bán, hệ thống đại lý, dịch vụ hậu mãi và mức độ nhận diện thương hiệu. Đây đều là những lĩnh vực mà Suzuki cần tiếp tục cải thiện nếu muốn mở rộng thị phần trong phân khúc xe số phổ thông.

Hiện tại, Suzuki Colombia vẫn chưa công bố mức giá riêng cho các phiên bản tem mới của Viva FI ABS. Tuy nhiên, việc liên tục bổ sung các tùy chọn thiết kế cho thấy hãng xe Nhật Bản đang đặt nhiều kỳ vọng vào dòng sản phẩm này. Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, đôi khi chỉ một thay đổi nhỏ về ngoại hình cũng đủ để tạo ra sức hút mới đối với người tiêu dùng.

Với những ai từng yêu thích cái tên Viva trong quá khứ, sự trở lại của mẫu xe này cùng loạt diện mạo mới chắc chắn là tín hiệu đáng chú ý. Và nếu một ngày nào đó những phiên bản đầy màu sắc này xuất hiện tại Việt Nam, cuộc cạnh tranh trong phân khúc xe số phổ thông có thể sẽ trở nên sôi động hơn đáng kể.

Tham khảo: Suzuki



