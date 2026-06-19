Công nghệ động cơ mới của Trung Quốc làm rúng động ngành ô tô toàn cầu: Niềm tự hào Nhật Bản đang bị thách thức

Tại một triển lãm ô tô diễn ra ở Thâm Quyến trong tháng này, công nghệ động cơ trang bị trên mẫu SUV Tiggo9 mới của Chery Automobile đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của giới chuyên môn.

Đó chính là động cơ hybrid thế mới KunPeng Sky Optimus, hiệu suất nhiệt đạt mức 48,57% vừa được Chery công bố vào tháng 4 vừa qua. Theo ông Hong Gaoming, Phó Chủ tịch Chery, đây là động cơ đạt hiệu suất cao nhất thế giới hiện nay.

Để dễ hình dung, hiệu suất nhiệt phản ánh khả năng chuyển hóa năng lượng từ nhiên liệu thành công năng, chỉ số này càng cao, khả năng tiết kiệm nhiên liệu càng tối ưu. Theo các số liệu hiện tại, hiệu suất nhiệt của động cơ xăng thương mại phổ biến đang dao động trong khoảng 38–45%. Động cơ KunPeng Sky Optimus được thiết kế tối ưu cho các dòng xe hybrid cắm điện (PHEV) và xe điện phạm vi mở rộng (EREV), vốn sử dụng động cơ xăng loại nhỏ làm máy phát điện bổ trợ.

Không chịu kém cạnh, Geely cũng đã phát triển thành công động cơ với hiệu suất nhiệt đạt 48,41%, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hóa hệ thống hybrid i-HEV. Ông Gan Jiayue, Giám đốc điều hành Tập đoàn ô tô Geely, khẳng định đầy tham vọng: "Chúng tôi sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc chơi công nghệ xe hybrid hiện có của các hãng xe Nhật Bản."

Mẫu SUV Geely Xingyue L, hay còn có tên gọi khác là Geely Monjaro được trang bị hệ thống động cơ hybrid i-HEV mới.

Trong khi đó, vào tháng 5, Changan Automobile đã trình làng các mẫu xe hybrid mới sử dụng hệ thống phun nhiên liệu áp suất cao 500 bar – mức áp suất được công bố là cao nhất thế giới trên các dòng xe sản xuất hàng loạt, giúp cải thiện hiệu suất nhiệt và tăng cường sức mạnh khi tăng tốc.

Tại Trung Quốc, xe năng lượng mới (NEV) đã chiếm tới 48% tổng doanh số bán xe mới năm ngoái. Dù vậy, xe chạy xăng truyền thống vẫn đóng vai trò quan trọng, chiếm 70% doanh số của Chery. Với 2,8 triệu xe bán ra trong năm 2025 (trong đó 1,34 triệu xe xuất khẩu), Chery hiện giữ vị thế nhà xuất khẩu ô tô hàng đầu Trung Quốc, vượt qua cả BYD và Geely.

Geely cũng đang đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ, với kế hoạch tăng doanh số xuất khẩu lên 750.000 chiếc trong năm nay. Đáng chú ý, động cơ đốt trong hiện vẫn chiếm hơn một nửa tổng doanh số xuất khẩu của hãng này.

Theo dự báo của GlobalData, cơ cấu thị trường ô tô toàn cầu đến năm 2038 sẽ thay đổi mạnh theo hướng điện hóa. Xe điện thuần (BEV) được kỳ vọng chiếm tới 49% thị phần, tăng 33 điểm phần trăm so với năm 2025, trong khi xe sử dụng động cơ xăng thuần túy giảm mạnh xuống còn 25%, thấp hơn 36 điểm phần trăm. Ở chiều ngược lại, xe hybrid được dự báo duy trì tương đối ổn định ở mức 15%, còn xe hybrid cắm điện (PHEV) tăng nhẹ lên 8% thị phần.

Hiện nay, các công ty Trung Quốc nắm giữ 59% thị phần xe điện toàn cầu năm 2025, trong khi các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản chỉ chiếm 3%. Nhưng ở thị trường xe động cơ đốt trong, các công ty Nhật Bản nắm giữ 30% thị phần, vượt qua con số 20% của Trung Quốc.

Theo GF Securities, Trung Quốc đang trên đà tái định hình thị trường xe hybrid toàn cầu bằng cách kết hợp giữa công nghệ động cơ tiết kiệm nhiên liệu và tính năng thông minh trên xe.