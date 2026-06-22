Siêu tổ hợp khí đốt của Qatar phát nổ dữ dội, cháy rực trong đêm

Tối 21-6, một vụ nổ lớn kèm hỏa hoạn hoành hành tại cơ sở cung cấp khí đốt Barzan thuộc khu công nghiệp Ras Laffan ở phía Bắc TP Doha - Qatar.

Sự việc xảy ra đúng lúc các công nhân đang khởi động lại hoạt động của nhà máy.

Tập đoàn nhà nước QatarEnergy cho biết các đội ứng phó khẩn cấp lập tức vào cuộc và đám cháy sau đó đã được kiểm soát.

Ban đầu, Bộ Nội vụ Qatar thông báo vụ việc chỉ làm vài người bị thương và không gây đe dọa đến an toàn công cộng.

Tuy nhiên, đài RT dẫn nguồn từ bản cập nhật mới nhất từ cơ quan này cho biết số người gặp nạn đã tăng vọt với ít nhất 54 người bị thương và 18 người vẫn mất tích.

Hiện tại, công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được cơ quan chức năng triển khai khẩn cấp.

Theo giới chức sở tại, đây là một "sự cố kỹ thuật" trong quá trình vận hành chứ không phải một cuộc tấn công có chủ đích.

Vụ nổ tại Khu công nghiệp Ras Laffan của Qatar gây hỏa hoạn nghiêm trọng. Ảnh: PressTV.

Cột khói khổng lồ bốc lên từ Khu công nghiệp Ras Laffan của Qatar. Ảnh: PressTV.

Trên các mạng xã hội, nhiều video lan truyền cho thấy một quả cầu lửa khổng lồ bùng lên xé toạc bầu trời đêm, kéo theo cột khói đen cao ngút trời. Clip: RT.

Nhà máy Barzan có công suất gần 40 triệu m3 khí đốt mỗi ngày, giữ vai trò then chốt trong việc phát điện nội địa và vận hành các nhà máy khử muối nước biển tại Qatar.

Qatar sở hữu gần như toàn bộ cơ sở trên, phần nhỏ cổ phần còn lại thuộc về tập đoàn ExxonMobil của Mỹ. Phía doanh nghiệp Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận nào về sự cố.

Trước đó vào tháng 3-2026, một tên lửa của Iran đã bắn trúng Ras Laffan, gây hỏa hoạn và thiệt hại nghiêm trọng.

Qatar từng phải ngừng sản xuất tại đây do các cuộc tấn công liên tiếp từ Iran, bên nắm quyền kiểm soát eo biển Hormuz – tuyến đường xuất khẩu khí đốt huyết mạch của Qatar.

Sự cố tối 21-6 diễn ra đúng lúc các quan chức Mỹ và Iran đang đàm phán tại Thụy Sĩ về một biên bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột, mở lại eo biển Hormuz, dưới sự trung gian của Qatar và Pakistan.

Khi Iran bắt đầu nới lỏng kiểm soát eo biển để phục vụ đối thoại, Qatar lập tức bắt tay vào khôi phục đầu mối xuất khẩu và không may gặp phải tai nạn này.

Ras Laffan vốn là một trong những trung tâm chế biến khí đốt quan trọng nhất thế giới và là trái tim của ngành khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Qatar.