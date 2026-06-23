Giá bạc sáng ngày 23/6

Giá bạc giao dịch xuống mức 63 USD/ounce, tương đương giảm gần 2%.

Trong một diễn biến quan trọng, Washington đã cấp cho Tehran giấy phép 60 ngày để bán dầu trên thị trường quốc tế, làm dấy lên kỳ vọng về sự phục hồi nhanh hơn của nguồn cung toàn cầu. Hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz cũng tăng lên, với các nhà sản xuất như Kuwait và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tìm ra các phương thức xuất khẩu năng lượng thay thế, trong khi Iran đã xuất khẩu hơn 30 triệu thùng dầu trong tuần qua.

Kim loại quý đã chịu áp lực liên tục kể từ khi cuộc xung đột ở Trung Đông bùng nổ vào cuối tháng Hai, khi sự gián đoạn dòng chảy năng lượng qua Hormuz đẩy giá dầu lên cao và củng cố kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.