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Giá bạc sáng ngày 23/6

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Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục gặp áp lực giảm giá.

Tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay niêm yết ở mức 2.414.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.489.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, cập nhật lúc 9:07 ngày 23/6.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 64,3 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 66,3 triệu đồng/thỏi (bán ra), giảm khoảng 2,6 triệu đồng/thỏi so với phiên hôm qua.

Giá bạc giao dịch xuống mức 63 USD/ounce, tương đương giảm gần 2%.

Trong một diễn biến quan trọng, Washington đã cấp cho Tehran giấy phép 60 ngày để bán dầu trên thị trường quốc tế, làm dấy lên kỳ vọng về sự phục hồi nhanh hơn của nguồn cung toàn cầu. Hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz cũng tăng lên, với các nhà sản xuất như Kuwait và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tìm ra các phương thức xuất khẩu năng lượng thay thế, trong khi Iran đã xuất khẩu hơn 30 triệu thùng dầu trong tuần qua.

Kim loại quý đã chịu áp lực liên tục kể từ khi cuộc xung đột ở Trung Đông bùng nổ vào cuối tháng Hai, khi sự gián đoạn dòng chảy năng lượng qua Hormuz đẩy giá dầu lên cao và củng cố kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

Theo chuyên gia Ole Hansen của Saxo Bank, giá năng lượng vẫn là yếu tố chi phối thị trường kim loại quý trong ngắn hạn. Ông cho rằng các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ có thể giúp bổ sung thêm nguồn cung dầu thô khiến giá dầu giảm. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng khẳng định các cuộc thảo luận với Iran đã đặt nền tảng tốt cho một thỏa thuận hòa bình cuối cùng, khiến giá dầu Brent giảm hơn 3%.

Tuy nhiên, kim loại quý vẫn chịu sức ép từ chính sách tiền tệ. Theo công cụ FedWatch của CME, hiện có tới 89% nhà đầu tư dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 tới.

Giá bạc sáng ngày 22/6: bật tăng gần 3 triệu đồng/thỏi

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

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