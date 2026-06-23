Mỹ dỡ lệnh trừng phạt đối với ngành dầu mỏ của Iran

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Lệnh miễn trừ cho phép “sản xuất, vận chuyển và bán dầu thô, sản phẩm hóa dầu và các sản phẩm dầu mỏ có nguồn gốc từ Iran” trong thời hạn 60 ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết hôm 22/6.

Giấy phép này cũng bao gồm các dịch vụ liên quan đến thương mại năng lượng, bao gồm quản lý tàu, bảo hiểm, tuyển dụng thuyền viên, tiếp nhiên liệu, phân loại và sửa chữa khẩn cấp. Người mua được phép thanh toán bằng đô la Mỹ cho Chính phủ Iran hoặc các thực thể Iran bị trừng phạt.

Đáng chú ý, giấy phép cho phép nhập khẩu vào Mỹ dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ và các sản phẩm hóa dầu có nguồn gốc từ Iran.

Đây là một phần của bản ghi nhớ đạt được giữa Mỹ và Iran, trong đó Washington cam kết sẽ ngay lập tức miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu của Iran.

Cuối tuần trước, Washington và Tehran đã nhất trí về lộ trình hướng tới một thỏa thuận cuối cùng, sau các cuộc đàm phán do Qatar và Pakistan làm trung gian tại khu nghỉ dưỡng Buergenstock của Thụy Sĩ. Chưa có tuyên bố chung nào được đưa ra, nhưng các nhà trung gian cho biết hai bên đã đạt được thỏa thuận về lộ trình 60 ngày hướng tới một thỏa thuận, các cuộc đàm phán kỹ thuật tiếp theo và việc thành lập một ủy ban cấp cao để giám sát quá trình này.

Iran nằm trong số các quốc gia hàng đầu thế giới về cả dầu thô và khí đốt tự nhiên. Ngành năng lượng của nước này đã bị hạn chế trong nhiều năm bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ, vốn hạn chế khả năng tiếp cận các dịch vụ vận tải biển, bảo hiểm, các kênh ngân hàng quốc tế và người mua tiềm năng.

Bất chấp các lệnh trừng phạt, Iran vẫn tiếp tục xuất khẩu dầu thô, với Trung Quốc vẫn là khách hàng lớn nhất của nước này.