Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington có thể sớm tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga nếu những lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu giảm bớt, trong bối cảnh Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Anh đồng loạt gia tăng áp lực lên hoạt động xuất khẩu năng lượng của Moscow.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Evian (Pháp) trong tuần này, ông Trump cho biết Mỹ trước đó đã nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với dầu của Nga và Iran nhằm tránh gây gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu trong giai đoạn căng thẳng tại eo biển Hormuz leo thang.

"Chúng tôi đã dỡ bỏ lệnh trừng phạt vì rõ ràng là chúng tôi không muốn cản trở nguồn cung dầu. Nhưng chúng tôi đang ở vị thế có thể làm điều đó sớm thôi", ông Trump nói với Politico.

Trước đó, Nhà Trắng đã gia hạn miễn trừ đối với một số lệnh trừng phạt dầu mỏ Nga vào tháng 5, bất chấp sự phản đối từ phía Ukraine. Việc nới lỏng các biện pháp hạn chế diễn ra trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng mạnh, giúp doanh thu dầu mỏ của Nga gia tăng đáng kể, qua đó cải thiện nguồn thu ngân sách và tăng thêm nguồn lực tài chính cho chi tiêu quốc phòng.

Trong khi Mỹ để ngỏ khả năng siết chặt trở lại các biện pháp đối với dầu mỏ Nga, EU và Anh đã công bố các gói trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân, doanh nghiệp và mạng lưới hỗ trợ hoạt động xuất khẩu năng lượng của Moscow.

EU đã bổ sung 34 cá nhân và 47 doanh nghiệp vào danh sách trừng phạt, trong đó đáng chú ý có các công ty bảo hiểm và môi giới bị cáo buộc hỗ trợ hoạt động vận chuyển dầu thô Nga bằng đường biển.

Hai nhân vật trong ngành vận tải biển Nga cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt gồm Tahir Garayev, nhà sáng lập tập đoàn vận hành tàu biển 2Rivers Group (tiền thân là Coral Energy), và Konstantin Rogach, đối tác của Maritime Risk Management – công ty cung cấp các giải pháp bảo hiểm thay thế cho các tàu chở dầu có liên hệ với Nga sau khi nhiều nhà bảo hiểm lớn của châu Âu rút khỏi thị trường.

Theo EU, 2Rivers Group có trụ sở tại Dubai kiểm soát và sử dụng một phần đáng kể số tàu thuộc "hạm đội ngầm" của Nga – mạng lưới tàu chở dầu bị phương Tây cáo buộc được sử dụng để duy trì xuất khẩu dầu và né tránh các biện pháp trừng phạt.

Các hãng truyền thông Mỹ như Washington Post và Wall Street Journal trước đó cũng đưa tin Coral Energy đã xây dựng mối quan hệ kinh doanh chặt chẽ với tập đoàn dầu khí quốc doanh Rosneft của Nga.

Về phía Anh, chính phủ nước này đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hơn 20 tàu chở dầu và tàu vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) có liên quan đến "hạm đội ngầm" của Nga. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên London đưa các tàu liên quan đến dự án Arctic LNG 2 của Nga vào danh sách trừng phạt.

Động thái mới nâng tổng số tàu bị Anh áp đặt lệnh trừng phạt lên khoảng 600 chiếc.

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cho biết Nga đang ngày càng dựa vào các mạng lưới vận tải và tài chính không minh bạch để duy trì hoạt động thương mại năng lượng và hỗ trợ cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Theo bà Cooper, các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào những cấu phần cốt lõi của mạng lưới này, qua đó làm suy giảm khả năng tài trợ cho xung đột của Nga và tăng cường an ninh cho Anh.