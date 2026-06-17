Toyota Land Cruiser 'kèm lạc' vẫn đắt khách hơn nhiều xe phổ thông dưới 1 tỷ đồng tại Việt Nam: Bán hơn 300 chiếc từ đầu năm, doanh số duy trì đều

Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam ngày càng cạnh tranh ở phân khúc giá phổ thông, việc một mẫu SUV có giá bán lên tới 4,58 tỷ đồng, lại thường xuyên bị bán kênh giá, đạt doanh số vượt nhiều mẫu xe có giá chỉ bằng một phần nhỏ là điều không phải ai cũng nghĩ tới. Tuy nhiên, Toyota Land Cruiser đang chứng minh sức hút đặc biệt của mình khi liên tục duy trì lượng bán ổn định trong những tháng đầu năm 2026.

Doanh số Land Cruiser cao hơn nhiều mẫu xe phổ thông trên thị trường. Ảnh: Đại lý

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Toyota Land Cruiser đạt doanh số 308 xe sau 5 tháng đầu năm. Đây là kết quả đáng chú ý với một mẫu xe thuộc nhóm đắt đỏ nhất thị trường phổ thông, đồng thời vượt qua không ít mẫu xe có giá bán chỉ bằng một phần nhỏ.

Riêng trong tháng 5/2026, Toyota Land Cruiser bán được 47 xe. Con số này cao hơn doanh số của một số mẫu xe cùng hãng Toyota có giá dưới 1,5 tỷ đồng. Đáng chú ý nhất là Corolla với doanh số bằng 0. Mẫu sedan hạng C này hiện đã ngừng nhận đặt hàng mới tại Việt Nam và Toyota Việt Nam cũng xác nhận chưa có kế hoạch phân phối thế hệ mới trong thời gian tới.

Tháng 5/2026, Toyota Land Cruiser bán được 47 xe. Nguồn số liệu: VAMA

Bên cạnh đó, Toyota Camry chỉ đạt 31 xe trong tháng 5, giảm mạnh so với tháng trước. Wigo cũng ghi nhận kết quả khiêm tốn với 3 xe bàn giao đến khách hàng. Tính lũy kế từ đầu năm, Camry vẫn đạt 389 xe, cao hơn Land Cruiser, nhưng Corolla Altis và Wigo lần lượt chỉ đạt 16 và 203 xe, đều xếp sau mẫu SUV đầu bảng của Toyota.

Toyota Corolla Altis chỉ bán được 16 xe trong 5 tháng đầu năm trước khi dừng phân phối. Ảnh: Đại lý

Không chỉ vượt qua một số mẫu xe cùng hãng, Toyota Land Cruiser còn có doanh số cao hơn nhiều dòng xe phổ thông trên thị trường. Sau 5 tháng đầu năm 2026, mẫu SUV cỡ lớn này đạt 308 xe bán ra, bỏ xa Toyota Corolla Altis (16 xe), Suzuki Jimny (117 xe), Suzuki Swift (126 xe), Hyundai Elantra (186 xe), Toyota Wigo (203 xe) và Isuzu mu-X (74 xe).

Đáng chú ý, phần lớn những mẫu xe kể trên đều có giá bán chỉ từ vài trăm triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, thấp hơn rất nhiều so với mức gần 4,6 tỷ đồng của Land Cruiser. Điều này cho thấy sức hút đặc biệt của mẫu SUV đầu bảng Toyota tại Việt Nam, bất chấp mức giá mua thực tế ngày càng tăng cao.

Một trong những trường hợp đáng chú ý là Suzuki Jimny. Mẫu SUV cỡ nhỏ này có giá bán từ 789 triệu đồng nhưng doanh số cộng dồn 5 tháng đầu năm chỉ đạt 117 xe. Trong tháng 5, Jimny bán được 35 xe, thấp hơn Land Cruiser dù đã được các đại lý áp dụng nhiều chương trình giảm giá mạnh tay, đưa giá thực tế xuống quanh mốc 600 triệu đồng.

Suzuki Jimny đạt doanh số 117 xe sau 5 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Đại lý

Ở nhóm SUV 7 chỗ, Isuzu mu-X cũng ghi nhận kết quả kinh doanh khá khiêm tốn khi chỉ bán được 74 xe từ đầu năm. Tháng 5 vừa qua, mẫu xe này chỉ đạt 12 xe bàn giao đến khách hàng, thấp hơn đáng kể so với nhiều đối thủ cùng phân khúc.

Trong khi đó, Hyundai Elantra đạt doanh số 186 xe sau 5 tháng đầu năm, tương đương trung bình khoảng 37 xe mỗi tháng. Đây là một trong những minh chứng cho sự suy giảm sức hút của phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam khi người dùng ngày càng ưu tiên các dòng SUV và crossover gầm cao.

Mazda3 và Honda Civic hiện là những cái tên hiếm hoi còn duy trì được sức hút tương đối trong nhóm sedan hạng C. Trong khi đó, KIA K3 không còn công bố doanh số riêng, còn Toyota Corolla đã chính thức dừng kinh doanh.