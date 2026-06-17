Khoan sâu xuống tầng địa chất, phát hiện liên tiếp 4 mỏ khí đốt ngoài khơi, tổng trữ lượng 109 nghìn tỷ feet khối

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Myanmar vừa thông báo phát hiện bốn mỏ khí đốt tự nhiên ngoài khơi mới, với tổng trữ lượng ước tính lên tới 109 nghìn tỷ feet khối (TCF), trong bối cảnh quốc gia này đang nỗ lực gia tăng nguồn thu ngoại tệ từ lĩnh vực năng lượng.

Theo thông tin do Bộ Thông tin Myanmar (MOI) công bố, các phát hiện mới nằm tại các khu vực ngoài khơi thuộc vùng Ayeyarwady và Tanintharyi. Trong đó, mỏ lớn nhất nằm ở vùng biển sâu Tanintharyi được ước tính có trữ lượng khoảng 95 TCF với xác suất khai thác thành công lên tới 90%. Một mỏ khác tại Ayeyarwady được cho là sở hữu khoảng 14 TCF khí đốt tự nhiên với xác suất 100%.

Mặc dù không công bố cụ thể tên các mỏ mới, giới quan sát cho rằng thông báo lần này gần như chắc chắn bao gồm Lô M15 tại Tanintharyi – khu vực từng được truyền thông Myanmar đề cập vào cuối năm ngoái.

Lô M15 có diện tích hơn 13.000 km², nằm gần đảo Kadan ngoài khơi bờ biển phía nam Tanintharyi trên biển Andaman, với trữ lượng khí đốt ước tính khoảng 94,6 TCF, đưa khu vực này trở thành một trong những mỏ khí đốt lớn nhất thế giới.

Dự án này do Tập đoàn Canadian Foresight Group (CFG), có trụ sở tại Singapore, phát triển sau khi ký hợp đồng chia sẻ sản phẩm với Tập đoàn Dầu khí Myanmar (MOGE) vào tháng 3/2015, dưới thời Tổng thống Thein Sein.

Chính quyền Myanmar cho biết các dự án khí đốt đang đóng góp cho nền kinh tế quốc gia thông qua việc cung cấp nhiên liệu cho sản xuất điện, phân bón và các hoạt động công nghiệp.

Tuy nhiên, MOGE đã bị Liên minh châu Âu và Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt lần lượt vào các năm 2022 và 2023, với cáo buộc nguồn thu từ doanh nghiệp này hỗ trợ cho các động thái quân sự.

GPM là công ty con của Northern Gulf Petroleum (Thái Lan). Năm 2022, GPM tiếp quản dự án khí đốt Yetagun sau khi tập đoàn dầu khí quốc gia Malaysia là Petronas rút lui khỏi Myanmar và dự kiến bắt đầu khai thác thương mại tại mỏ Min Ye Thu vào năm 2028.

Kể từ năm 2021, nhiều tập đoàn năng lượng quốc tế, trong đó có TotalEnergies, Woodside Energy và Chevron, đã quyết định rút khỏi Myanmar do những lo ngại liên quan đến an ninh và tình hình nhân quyền. Đáng chú ý, TotalEnergies và Chevron đều từ bỏ dự án khí đốt Yadana – dự án khí đốt lớn nhất của Myanmar.

Việc phát hiện các mỏ khí đốt mới với quy mô lớn được kỳ vọng sẽ giúp Myanmar củng cố nguồn thu ngoại tệ trong những năm tới, song triển vọng khai thác và thu hút đầu tư quốc tế vẫn đối mặt với nhiều thách thức do môi trường địa chính trị và các lệnh trừng phạt hiện hành.