Gặp Bộ trưởng Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Cuba “ngỏ lời” về lĩnh vực DN Việt lập kỳ tích 9 tấn/ha ở nước bạn

Lĩnh vực này là trồng lúa.

Theo TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cuba từ ngày 20 - 22/6/2026, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đã thăm và làm việc với các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Cuba.

Ngày 21/6, Bộ trưởng và đoàn công tác đã thăm cánh đồng lúa của công ty AgriVMA tại huyện Los Palacios, tỉnh Pinar del Río của Cuba. Dự án hợp tác về sản xuất lúa gạo cũng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ kinh tế giữa Việt Nam – Cuba.

Theo kênh truyền hình Canal Caribe (Cuba), trong chuyến thăm này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã trao đổi với chính quyền địa phương về việc tiến hành triển khai các dự án để nâng cao năng suất cũng như củng cố những vùng canh tác và chế biến lúa gạo.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung và Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy Pinar del Río Yamilé Ramos Cordero (ngoài cùng bên phải) kiếm tra chất lượng gạo ở kho của công ty AgriVMA. Ảnh: TTXVN

Đáng chú ý, tại buổi làm việc, bà Yamilé Ramos Cordero, Bí thư Tỉnh ủy Pinar del Río chia sẻ, vẫn còn những vùng đất tốt hơn nữa trong tỉnh có thể được đưa vào dự án hợp tác sản xuất lúa gạo Việt Nam - Cuba. Bà bày tỏ chính quyền địa phương rất quan tâm đến các kinh nghiệm sản xuất lúa của Việt Nam.

Bên cạnh việc thị sát các cánh đồng ở các giai đoạn sản xuất khác nhau (bao gồm cả một số cánh đồng đã thu hoạch), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã đến thăm khu công nghiệp chế biến nông sản. Cụ thể là nhà máy xay xát lúa gạo Los Palacios, nơi vừa được phục hồi sau những thiệt hại nặng nề do cơn bão Ian năm 2022 gây ra.

Kỳ tích lúa Việt đạt 9 tấn/ha tại Cuba

Bộ trưởng và đoàn công tác đã thăm cánh đồng lúa của công ty AgriVMA tại huyện Los Palacios, tỉnh Pinar del Rio của Cuba. Ảnh: TTXVN

Trên thực tế, dự án hợp tác sản xuất lúa gạo Việt Nam – Cuba đã bàn giao và đưa vào canh tác khoảng 1.000 ha lúa.

Đáng chú ý, theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp Cuba, tại một số khu vực đã thu hoạch, năng suất lúa còn đạt tới 9 tấn/ha. Đây là con số chưa từng có ở Cuba trong nhiều năm qua. Mô hình lúa gạo này dự kiến tiếp tục được nhân rộng và kỳ vọng sẽ đạt khoảng 1.700 ha, cũng như sẽ thu hoạch khoảng 14.000 tấn gạo.

Theo ông Telce González Morera, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Cuba cho biết, dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các biện pháp cấm vận, nhưng dự án vẫn tiếp tục tiến triển.

"Chúng tôi đã tìm ra giải pháp cho mọi khó khăn phát sinh”, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Cuba tuyên bố.

Trước đó, theo TTXVN, ngày 16/6, tại nhà máy xay xát gạo huyện Los Palacios, tỉnh Pinar del Río (Cuba), theo một thỏa thuận giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Cuba, đại diện doanh nghiệp sản xuất lúa gạo AgriVMA của Việt Nam đã bàn giao 1.200 tấn gạo cho công ty nông nghiệp Los Palacios của Cuba.

Cụ thể, dưới sự chứng kiến của ông Lê Quang Long, Đại sứ Việt Nam tại Cuba và Thứ trưởng Nông nghiệp Cuba Telce González Morera, Giám đốc công ty Agri VMA Nguyễn Thị Thơm và Tổng Giám đốc công ty nông nghiệp Los Palacios, Michel Ballate Camejo, đã ký hợp đồng bàn giao. Đây cũng là lô gạo thứ 2 được doanh nghiệp Việt Nam bàn giao cho Cuba trong năm 2026 theo thỏa thuận song phương.

Trên thực tế, số liệu từ Bộ Nông nghiệp Cuba chỉ ra rằng, nhờ áp dụng thành công kỹ thuật canh tác lúa của Việt Nam, lượng gạo nhập khẩu của Cuba đã giảm đáng kể từ mức 400.000 - 450.000 tấn/năm (giai đoạn 2005 – 2011) xuống còn khoảng 220.000 tấn/năm (trong giai đoạn 2020 - 2024).

Cuba đề cao bài học từ Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel. Ảnh: TTXVN

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao những biện pháp chuyển đổi toàn diện, nhất là về kinh tế mà Hội nghị bất thường Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba và Quốc hội Cuba đã thông qua.

Trong khi đó, các lãnh đạo Cuba cho biết, luôn quan tâm và sẽ tiếp tục tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác giữa hai nước phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, đạt được những kết quả quan trọng mới, nhằm đáp ứng thiết thực lợi ích của nhân dân hai nước.

Đặc biệt, Chủ tịch Miguel Diaz-Canel và Thủ tướng Manuel Marrero Cruz cho rằng những bài học quan trọng (cả về lý luận và thực tiễn) của Việt Nam qua 40 năm đổi mới là rất có giá trị để Cuba tham khảo trong quá trình đưa ra những biện pháp chuyển đổi toàn diện.

Ngoài ra, lãnh đạo Cuba cũng đánh giá cao kết quả về hợp tác giữa hai nước thời gian qua, đặc biệt là về nông nghiệp và thủy sản. Hai bên cũng đã nhất trí tiếp tục thúc đẩy trao đổi các đoàn cấp cao, hợp tác giữa những cơ quan liên quan.