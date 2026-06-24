Nắng nóng đẩy nhu cầu điện lên đỉnh

Ảnh: VGP

Nắng nóng gay gắt tại miền Bắc đang tiếp tục đẩy nhu cầu sử dụng điện tăng cao, gây áp lực lớn lên công tác vận hành hệ thống điện quốc gia. Theo số liệu mới nhất, vào chiều 23/6, công suất hệ thống điện quốc gia đạt 56.525 MWt, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng hệ thống điện miền Bắc đạt 28.340 MW. Trước nhu cầu phụ tải tăng mạnh, đơn vị vận hành đã huy động toàn bộ các nguồn điện khả dụng, bao gồm nhiệt điện, thủy điện, các nguồn sử dụng nhiên liệu DO, FO và nguồn điện nhập khẩu nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định.

Dự báo trong những ngày tới, nắng nóng tiếp tục duy trì tại nhiều khu vực miền Bắc, khiến phụ tải điện có thể tăng lên xấp xỉ 30.000 MW, tương đương mức công suất kỷ lục ghi nhận hồi cuối tháng 5.

Để giảm áp lực vận hành hệ thống và bảo đảm cung cấp điện ổn định, Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO), khuyến nghị người dân, doanh nghiệp tăng cường sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả theo tinh thần Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của Bộ Công Thương về thực hiện tiết kiệm điện, phát triển điện mặt trời mái nhà.

Cụ thể, người sử dụng điện được khuyến nghị tắt các thiết bị khi không sử dụng, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa từ 26 độ C trở lên, tiết giảm lượng đèn chiếu sáng, trang trí ngoài trời vào buổi tối.

Đồng thời, việc chủ động dịch chuyển nhu cầu sử dụng điện sang các khung giờ thấp điểm sẽ giúp giảm áp lực cung cấp điện trong giờ cao điểm, tối ưu chi phí huy động nguồn phát, góp phần nâng cao độ tin cậy và ổn định của hệ thống điện quốc gia.



