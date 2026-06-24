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EVNHANOI hoãn các lịch cắt điện theo kế hoạch

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Theo dự báo thời tiết, từ ngày 23/6/2026, khu vực Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội, tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến từ 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện của khách hàng tăng cao.

Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sinh hoạt của Nhân dân và các nhiệm vụ quan trọng trên địa bàn Thành phố, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) hoãn toàn bộ các lịch cắt điện theo kế hoạch từ ngày 23 ÷ 25/6/2026.

EVNHANOI thông báo hoãn các lịch cắt điện

Theo đó, EVNHANOI sẽ triển khai các phương án đảm bảo điện; tăng cường kiểm tra, giám sát tình trạng vận hành của các thiết bị, bố trí lực lượng trực vận hành, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

EVNHANOI khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong thời gian nắng nóng; hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn vào giờ cao điểm từ 17h30 ÷ 22h30, cài đặt điều hòa ở mức nhiệt phù hợp từ 26 độ C trở lên, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.

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Theo P.V

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