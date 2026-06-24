Việt Nam sắp đón thương hiệu xe điện mới, dễ trở thành 'Su cóc bản điện', 1.000 xe xuất hiện ngay cuối năm nay

KITA Group và Chery Commercial Vehicle Bozhou vừa ký kết đơn hàng đầu tiên dành cho thị trường Việt Nam, đánh dấu bước triển khai cụ thể sau các thỏa thuận hợp tác được hai bên thiết lập trong thời gian qua.

Theo thông tin được công bố, lô hàng đầu tiên gồm 1.000 xe thương mại điện dự kiến sẽ được đưa ra thị trường vào cuối năm 2026. Đây được xem là một trong những động thái đáng chú ý trong bối cảnh phân khúc xe thương mại điện tại Việt Nam đang bắt đầu thu hút sự quan tâm từ các doanh nghiệp vận tải và logistics.

KITA Group và Chery Commercial Vehicle ký kết đơn hàng xe thương mại điện đầu tiên. Ảnh: KITA Group

Thỏa thuận mới được ký kết tại Hà Nội vào ngày 17/6. Trước đó, KITA Group và Chery Commercial Vehicle Bozhou đã ký hợp tác chiến lược từ năm 2025, đồng thời hoàn tất thỏa thuận phân phối sản phẩm tại Việt Nam vào tháng 5/2026.

Theo nội dung hợp tác, KITA Group sẽ tham gia sản xuất và phân phối độc quyền một số dòng xe thương mại chạy điện của Chery tại Việt Nam. Các mẫu xe được định hướng phát triển phù hợp với điều kiện vận hành trong nước cũng như các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, hướng tới nhóm khách hàng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics, thương mại điện tử, chuyển phát, bán lẻ và dịch vụ đô thị.

Sự xuất hiện của các mẫu xe thương mại điện mới diễn ra trong bối cảnh thị trường xe điện Việt Nam lâu nay chủ yếu tập trung vào nhóm xe cá nhân. Trong khi đó, nhu cầu vận chuyển hàng hóa tại đô thị ngày càng tăng cùng sự phát triển của thương mại điện tử đã mở ra cơ hội cho các phương tiện chuyên dụng sử dụng năng lượng điện.

Dòng van điện mini-Paidi hướng đến nhu cầu giao nhận trong đô thị. Ảnh: KITA Group

So với xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống, xe thương mại điện được nhiều doanh nghiệp quan tâm nhờ khả năng tối ưu chi phí vận hành, giảm phát thải và phù hợp với xu hướng phát triển giao thông xanh. Đây cũng là lý do nhiều hãng xe quốc tế đang mở rộng danh mục sản phẩm sang nhóm xe vận tải điện cỡ nhỏ và cỡ trung.

Một trong những sản phẩm được nhắc đến trong kế hoạch hợp tác là dòng van điện mini-Paidi. Mẫu xe này được định vị phục vụ nhu cầu giao nhận hàng hóa trong đô thị, nơi yêu cầu phương tiện có kích thước nhỏ gọn nhưng vẫn đảm bảo khả năng chuyên chở.

Các dòng xe được nghiên cứu, phát triển phù hợp với điều kiện vận hành thực tế tại Việt Nam. Ảnh: KITA Group

Bên cạnh nhu cầu từ thị trường, các định hướng giảm phát thải và thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch cũng được xem là yếu tố hỗ trợ quá trình điện hóa lĩnh vực vận tải tại Việt Nam. Trong nhiều năm qua, xe thương mại điện đã trở thành một phần quan trọng trong hoạt động logistics tại nhiều quốc gia, đặc biệt ở các đô thị lớn.

Từ góc độ thị trường, đơn hàng đầu tiên giữa KITA Group và Chery Commercial Vehicle Bozhou cho thấy phân khúc xe thương mại điện đang bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển rõ nét hơn. Khi ngày càng có thêm doanh nghiệp tham gia, thị trường được kỳ vọng sẽ xuất hiện nhiều lựa chọn sản phẩm mới, đồng thời mở rộng hệ sinh thái phục vụ vận tải và giao nhận hàng hóa bằng phương tiện điện trong những năm tới.