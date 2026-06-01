Việt Nam có đến 16 mẫu xe 7 chỗ giá dưới 1 tỷ đồng

Sự thay đổi về mặt pháp lý này không chỉ nâng cao tiêu chuẩn an toàn cho hành khách nhỏ tuổi mà còn trở thành động lực thúc đẩy làn sóng chuyển đổi từ xe 5 chỗ lên xe 7 chỗ ở tệp khách hàng gia đình.

Thực tế, việc bố trí hai ghế an toàn gần như chiếm trọn không gian hàng ghế thứ hai, khiến nhu cầu chở thêm người lớn hoặc mang theo hành lý trong những chuyến đi xa trở nên khó khăn.

Theo ghi nhận từ nhiều đại lý ô tô, lượng khách hàng tìm hiểu các dòng xe 7 chỗ đã tăng đáng kể trong những tháng gần đây nhằm chuẩn bị trước khi quy định mới chính thức có hiệu lực.

Đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, thị trường ô tô Việt Nam hiện có 16 mẫu xe 7 chỗ phổ thông với giá bán dưới 1 tỷ đồng.

Dưới đây là danh sách:

Trong số này, nhóm MPV đang chiếm ưu thế tuyệt đối với 12 mẫu xe, tương đương 88% tổng số lựa chọn. Đây là kết quả không quá bất ngờ khi MPV vốn được thiết kế hướng tới khách hàng gia đình với ưu điểm không gian rộng rãi, trần xe cao, sàn xe thấp và khả năng bố trí ghế ngồi linh hoạt.

Ngược lại, nhóm SUV 7 chỗ dưới 1 tỷ đồng lại khá hạn chế. Hiện khách hàng chỉ có 4 lựa chọn gồm: Geely Okavango, Mazda CX-8 2.5 Luxury, Isuzu mu-X 4x2 MT và Mitsubishi Destinator.

Điều này phản ánh thực tế chi phí phát triển và sản xuất xe gầm cao 7 chỗ thường lớn hơn đáng kể so với MPV, khiến phần lớn sản phẩm trong phân khúc SUV 7 chỗ đều có giá lăn bánh sấp sỉ hoặc vượt ngưỡng 1 tỷ đồng.

Các mẫu xe 7 chỗ đến từ Nhật đang chiếm phần lớn trong danh sách.

Xét theo xuất xứ thương hiệu, các hãng xe Nhật Bản tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên thị trường xe 7 chỗ phổ thông với 7 mẫu xe, chiếm khoảng 44% tổng số lựa chọn.

Đứng thứ hai là các thương hiệu Trung Quốc với 4 mẫu xe, tương đương 25%. Trong khi đó, các thương hiệu Hàn Quốc đóng góp 3 mẫu xe, chiếm 19%, còn Việt Nam hiện có 2 đại diện là VinFast Limo Green và VinFast VF MPV 7, tương đương 12% tổng thị trường.

Mặc dù xu hướng điện hóa đang phát triển mạnh, động cơ đốt trong vẫn là công nghệ chiếm ưu thế trong phân khúc xe 7 chỗ phổ thông. Có tới 13 trong tổng số 16 mẫu xe dưới 1 tỷ đồng sử dụng động cơ xăng hoặc hybrid.

Trong nhóm này, Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz và Toyota Innova Cross tiếp tục là những cái tên nổi bật nhờ khả năng đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng gia đình, chi phí vận hành hợp lý và mạng lưới dịch vụ rộng khắp.

Minh chứng bằng việc doanh số của 2 mẫu xe vẫn khá ổn định sau 5 tháng đầu năm 2026, lần lượt đạt 6.740 xe (Xpander), 4.475 xe (Veloz) và 3.953 xe (Innova Cross).

Về doanh số, Limo Green đang là mẫu xe bán chạy nhất, áp đảo các xe khác trong phân khúc MPV.

Bên cạnh các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong, nhóm xe 7 chỗ cũng bắt đầu chứng kiến sự xuất hiện ngày càng rõ nét của các sản phẩm thuần điện, gồm: VinFast Limo Green, VinFast VF MPV 7 và BYD M6, chiếm khoảng 19% tổng số lựa chọn dưới 1 tỷ đồng.

VinFast Limo Green là xe có doanh số nổi bật nhất, đạt 6.819 xe bán ra trong tháng 5. Tình từ đầu năm đến giờ, mẫu xe này đã bán được 31.982 xe. Khách hàng chủ yếu của Limo Green là các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải, taxi công nghệ.

Trong khi đó, VinFast VF MPV 7 hướng trực tiếp đến nhóm khách hàng gia đình với cấu hình 7 chỗ và hệ truyền động thuần điện. BYD M6 là đại diện duy nhất của một thương hiệu Trung Quốc trong nhóm xe điện 7 chỗ đang phân phối tại Việt Nam.

Với sự góp mặt của 16 mẫu xe trải dài từ MPV đến SUV, từ động cơ xăng đến xe điện, từ thương hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc cho tới Việt Nam, người tiêu dùng hiện có nhiều lựa chọn hơn bao giờ hết khi tìm kiếm một mẫu xe 7 chỗ phục vụ nhu cầu gia đình, trong bối cảnh các tiêu chuẩn an toàn ngày càng được siết chặt.