Nga muốn tăng cường xuất khẩu một mặt hàng “đắt đỏ” sang Đông Nam Á, Việt Nam, Malaysia, Indonesia… rất cần

Mặt hàng này là phân bón.

Theo hãng thông tấn Tass , Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Maxim Reshetnikov đưa ra bên lề Diễn đàn Doanh nghiệp Nga – ASEAN, rằng Nga đang mở rộng xuất khẩu phân bón sang khu vực Đông Nam Á. Đây là mặt hàng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động sản xuất dầu cọ tại Malaysia và Indonesia.

Trên thực tế, Việt Nam cũng là một trong những quốc gia nhập khẩu lượng lớn phân bón từ Nga.

Trước đó, vào sáng 18/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự phiên toàn thể Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Kazan, Nga. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Thủ tướng đã nêu ba định hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ ASEAN - Nga hiệu quả và thực chất.

Một trong số đó có nêu rõ nâng cao tự cường và sức chống chịu, đặc biệt đưa năng lượng trở thành một trụ cột hợp tác chính, t hiết lập cơ chế ưu tiên cung ứng phân bón, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và công nghệ nông nghiệp, nâng cao tự cường số, đóng góp vào việc triển khai Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng.

Nga muốn xuất khẩu nhiều mặt hàng sang Đông Nam Á, trong đó có phân bón. Ảnh: Tass

Tại hội nghị này, Nga và ASEAN đã nhất trí đẩy mạnh quan hệ nhằm ứng phó với các thách thức, đóng góp vào xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển ở hai khu vực. Hai bên cũng cam kết tăng cường đối thoại cấp cao, hợp tác sâu rộng và thực chất về thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ và các lĩnh vực mới nổi như kinh tế số, đổi mới sáng tạo, AI, an ninh mạng, hợp tác biển…

Đặc biệt, hai bên còn nhất trí đưa năng lượng thành một trọng tâm ưu tiên, đồng thời tăng cường hợp tác an ninh lương thực và chuỗi cung ứng nông nghiệp.

Việt Nam nhập khẩu nhiều phân bón dù giá tăng cao

Một người dân bón phân cho lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: PVFCCo

Phân bón hiện được coi là một trong những mặt hàng “đắt đỏ” khi tăng giá cao, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xu hướng giá thế giới tăng phản ánh vào thị trường nhập khẩu của Việt Nam.

Cụ thể, trong tháng 5/2026, Việt Nam nhập khẩu khoảng 420 nghìn tấn với giá trị 146,1 triệu USD. Tính chung trong 5 tháng, lượng nhập khẩu phân bón đạt 1,8 triệu tấn, với trị giá 600,5 triệu USD, tương ứng giảm 24,1% về khối lượng và giảm 19,8% về giá trị.

Đáng chú ý, giá nhập khẩu bình quân đạt 334,7 USD/tấn, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc, Nga và Lào vẫn là ba nhà cung cấp lớn nhất về phân bón cho Việt Nam, khi chiếm lần lượt 45,5%, 17% và 8,6% thị phần.

Ngược lại, trong 5 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 1,4 triệu tấn phân bón, với kim ngạch đạt 760 triệu USD. Nếu so với cùng kỳ năm trước, lượng xuất khẩu tăng 52% và kim ngạch xuất khẩu tăng 104%.

Trong những tháng đầu năm 2026, giá phân bón tăng mạnh. Nguyên nhân là do biến động địa chính trị, gián đoạn chuỗi cung ứng và chi phí nguyên liệu leo thang. Tại Việt Nam, nguồn cung phân bón trong nước vẫn được bảo đảm nhờ năng lực sản xuất nội địa. Nhưng áp lực chi phí ngày càng gia tăng, điều này tạo thêm gánh nặng cho hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Trên thực tế, theo các chuyên gia, ngành phân bón của Việt Nam đang nỗ lực tự chủ nguồn cung khi sản xuất trong nước chỉ đáp ứng khoảng 80% nhu cầu. Mặc dù phân bón hữu cơ phát triển mạnh và dư thừa NPK, nhưng ngành vẫn phải giải bài toán phụ thuộc nhập khẩu kali, SA để đảm bảo sản xuất bền vững trước những biến động địa chính trị và thị trường toàn cầu.