Bắt 30 đối tượng trong đường dây ma túy liên tỉnh, thu giữ hơn 1 tấn tang vật

Ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết chuyên án được khám phá từ nguồn tin ban đầu do Công an xã Đông Thạnh phát hiện trong quá trình kiểm tra một khách sạn trên địa bàn vào đầu tháng 6.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng có dấu hiệu phạm tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Chuyên án được khám phá từ nguồn tin ban đầu do Công an xã Đông Thạnh phát hiện trong quá trình kiểm tra một khách sạn trên địa bàn vào đầu tháng 6.

Nhận thấy phía sau nhóm đối tượng này có thể tồn tại mạng lưới cung cấp ma túy và các điều kiện phục vụ hoạt động phạm tội, Công an xã Đông Thạnh đã tập trung xác minh, rà soát, thu thập tài liệu và từng bước làm rõ phương thức hoạt động của các đối tượng.

Quá trình điều tra cho thấy đây là đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động trên nhiều địa bàn với sự tham gia của nhiều đối tượng ở các khâu, từ cung cấp, cất giấu, vận chuyển, tiêu thụ ma túy đến sản xuất, mua bán dụng cụ phục vụ sử dụng ma túy.

Các đối tượng bị công an bắt giữ.

Trước tính chất phức tạp của vụ án, Công an xã Đông Thạnh đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TPHCM xác lập chuyên án. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố và sự phối hợp của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), nhiều lực lượng được huy động để triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá toàn bộ đường dây.

Sau thời gian tập trung điều tra, Ban chuyên án đồng loạt triển khai các mũi công tác, bắt giữ 30 đối tượng liên quan đến các hành vi: tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy.

Số lượng lớn tang vật phục vụ dân chơi ma túy bị công an triệt phá.

Khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ gần 1kg ma túy đá, 5,5 lít dung dịch chứa chất ma túy; 2 ô tô, 5 xe máy; 48 cân tiểu ly; 37 điện thoại di động cùng nhiều máy tính, ổ cứng dữ liệu, máy in, máy ép nhựa và tài sản phục vụ hoạt động phạm tội.

Đặc biệt, các tổ công tác còn thu giữ hơn 12.000 bình, nỏ và ống thủy tinh các loại; khoảng 550kg túi nilon dùng để đóng gói ma túy; hơn 500 dụng cụ chuyên dùng để phân chia ma túy như xẻng xúc, kéo, dũa hợp kim, muỗng xúc cùng hàng trăm thùng carton phục vụ việc đóng gói, vận chuyển. Tổng khối lượng tang vật bị thu giữ lên tới hơn 1 tấn.

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an.

Theo cơ quan điều tra, đây không chỉ là đường dây mua bán ma túy đơn thuần mà đã hình thành một hệ thống khép kín phục vụ hoạt động phạm tội, từ nguồn cung ma túy, kho chứa, đóng gói, vận chuyển đến cung cấp phương tiện, dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Việc triệt phá thành công chuyên án tiếp tục khẳng định hiệu quả của phương châm đấu tranh "lần theo dòng chảy của ma túy", bóc gỡ tận gốc các mắt xích trong chuỗi hoạt động phạm tội, góp phần giữ vững an ninh trật tự và hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.