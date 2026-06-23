Samsung và Bộ Y tế triển khai chương trình thúc đẩy chăm sóc sức khỏe chủ động bằng công nghệ

Chương trình được xây dựng nhằm góp phần triển khai Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Theo định hướng này, ngành y tế chuyển mạnh từ tư duy tập trung vào khám chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chú trọng chăm sóc sức khỏe toàn diện và thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.

Theo đại diện Samsung Việt Nam, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng gia tăng, song việc duy trì các thói quen tốt đòi hỏi những giải pháp hỗ trợ phù hợp với điều kiện và nhu cầu của từng cá nhân. Thông qua chương trình hợp tác lần này, doanh nghiệp kỳ vọng phát huy thế mạnh về công nghệ để hỗ trợ người dùng chủ động theo dõi các chỉ số sức khỏe thể chất và tinh thần thông qua các thiết bị đeo như Galaxy Watch8 series cùng ứng dụng Samsung Health, từ đó hình thành và duy trì lối sống lành mạnh.

Về phía Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương cho biết chương trình hướng đến việc lan tỏa nhận thức và hành động chăm sóc sức khỏe chủ động trong cộng đồng, giúp mỗi người dân trở thành chủ thể trong việc bảo vệ sức khỏe của chính mình, phù hợp với định hướng chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh và thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nhiều hoạt động cụ thể sẽ được triển khai trong khuôn khổ chương trình. Mở đầu là giải chạy cộng đồng Galaxy Run do Samsung Việt Nam tổ chức tại TP.HCM với sự đồng hành của Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe Trung ương và báo điện tử VnExpress. Sự kiện diễn ra ngày 21/6, thu hút hơn 5.000 người tham gia, nhằm khuyến khích cộng đồng xây dựng thói quen vận động và sử dụng các thiết bị công nghệ để theo dõi sức khỏe cá nhân.

Trong tháng 7 và tháng 8 tới, Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe Trung ương phối hợp với Samsung Việt Nam cùng các đơn vị liên quan dự kiến tổ chức chuỗi hội thảo chuyên đề về chăm sóc sức khỏe chủ động trong bối cảnh chuyển đổi số.

Một trong những hoạt động trọng tâm là hội thảo dành cho cán bộ làm công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Dự kiến khoảng 300 đại biểu sẽ tham dự để trao đổi về việc đổi mới công tác truyền thông theo yêu cầu của Luật Phòng bệnh 2025, cập nhật xu hướng truyền thông số cũng như chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ và các thiết bị đồng hồ thông minh trong theo dõi sức khỏe cộng đồng.

Bên cạnh đó, chương trình còn hướng tới đối tượng sinh viên tại Hà Nội và TP.HCM thông qua hội thảo với chủ đề “Theo dõi sức khỏe thông minh – Bắt đầu từ hôm nay”. Hoạt động này tập trung phổ biến kiến thức về ứng dụng công nghệ trong chăm sóc sức khỏe chủ động, đồng thời tổ chức các trải nghiệm thực tế nhằm khuyến khích giới trẻ hình thành thói quen theo dõi và bảo vệ sức khỏe từ sớm.

Theo ban tổ chức, chương trình “Chăm sóc sức khỏe chủ động mỗi ngày – Vì một Việt Nam khỏe mạnh” được kỳ vọng góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng bệnh, thúc đẩy lối sống lành mạnh và phát huy vai trò của công nghệ số trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận các giải pháp chăm sóc sức khỏe thuận tiện, hiệu quả hơn.