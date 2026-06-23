Việt Nam đón tin vui cùng lúc từ Mỹ và Nga

Xuất khẩu chè của Việt Nam tiếp tục gặp khó tại một số thị trường lớn trong những tháng đầu năm 2026. Trong khi lượng chè xuất khẩu sang Trung Quốc và Pakistan giảm, nhiều thị trường như Mỹ, Nga, Đài Loan (Trung Quốc) và Philippines lại ghi nhận tăng trưởng tích cực cả về sản lượng lẫn giá trị.

Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, tháng 5/2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 8.800 tấn chè, thu về 16,1 triệu USD, giảm lần lượt 18,1% về lượng và 14,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, xuất khẩu chè đạt hơn 43.000 tấn với kim ngạch gần 75 triệu USD, giảm 7,1% về lượng và giảm 2,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, giá chè xuất khẩu bình quân đạt khoảng 1.730 USD/tấn, tăng gần 5%, cho thấy tín hiệu cải thiện về giá trị.

Dù vậy, ngành chè Việt Nam vẫn chịu áp lực cạnh tranh lớn từ các quốc gia sản xuất hàng đầu thế giới như Ấn Độ, Kenya và Sri Lanka. Bên cạnh đó, chất lượng sản phẩm chưa đồng đều và thiếu các thương hiệu mạnh khiến giá chè Việt Nam vẫn ở mức thấp so với mặt bằng chung của thị trường quốc tế.

Về thị trường xuất khẩu, Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục là khách hàng lớn nhất của chè Việt Nam trong 5 tháng đầu năm nay. Thị trường này nhập khoảng 4.800 tấn chè với trị giá 9,2 triệu USD, tăng hơn 4% về lượng và tăng 17% về giá trị. Giá xuất khẩu bình quân đạt hơn 1.900 USD/tấn, cao hơn đáng kể so với mức trung bình chung.

Trong khi đó, xuất khẩu chè sang Trung Quốc tiếp tục suy giảm. Trong 5 tháng đầu năm, nước này nhập khoảng 4.400 tấn chè của Việt Nam với kim ngạch 6,8 triệu USD, giảm gần 10% về lượng và hơn 14% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Trái ngược với xu hướng trên, nhiều thị trường truyền thống lại ghi nhận tăng trưởng khả quan. Xuất khẩu chè sang Nga đạt khoảng 2.800 tấn, trị giá 4,8 triệu USD, tăng hơn 13% về lượng. Mỹ cũng nhập khẩu khoảng 2.800 tấn chè Việt Nam, trị giá 4,7 triệu USD, tăng gần 4% về sản lượng và tăng 14,5% về giá trị.

Một số thị trường khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý. Xuất khẩu sang Ấn Độ tăng 12% về lượng và hơn 18% về giá trị, trong khi Philippines nổi lên là điểm sáng với mức tăng hơn 84% về sản lượng và gần 94% về kim ngạch.

Theo đánh giá của Cục Xuất nhập khẩu, việc xuất khẩu chè tăng trưởng tại các thị trường như Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Nga và Philippines cho thấy dư địa mở rộng thị trường vẫn còn lớn. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay là nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm khi giá xuất khẩu bình quân của chè Việt Nam vẫn thấp hơn mức trung bình của thế giới và tỷ trọng chè thô trong cơ cấu xuất khẩu còn cao.

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, các doanh nghiệp cần đẩy mạnh đầu tư vào chế biến sâu, cải thiện chất lượng sản phẩm và đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật. Đây được xem là yếu tố then chốt giúp chè Việt Nam mở rộng thị phần tại các thị trường khó tính như Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), đồng thời tận dụng cơ hội từ các thị trường ngách tiềm năng ở Trung Đông và Đông Nam Á.