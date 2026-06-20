Sau đất hiếm, Trung Quốc sắp siết xuất khẩu một kim loại cực quan trọng, đang chiếm 70% sản lượng toàn cầu

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Theo Reuters, Trung Quốc đang tăng cường giám sát hoạt động xuất khẩu indium, làm dấy lên lo ngại trong ngành công nghiệp toàn cầu rằng kim loại chiến lược này có thể sớm trở thành đối tượng của các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới từ Bắc Kinh.

Indium là kim loại đặc biệt được sử dụng trong sản xuất màn hình, chất hàn và đặc biệt là indium phosphide – vật liệu quan trọng để chế tạo chip quang tốc độ cao phục vụ các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI). Theo dữ liệu ngành, Trung Quốc hiện chiếm gần 70% sản lượng indium toàn cầu, mang lại cho nước này vị thế chi phối trong chuỗi cung ứng.

Từ tháng 2/2025, Trung Quốc đã đưa indium phosphide vào danh sách kiểm soát xuất khẩu. Các hạn chế này được cho là đã gây ảnh hưởng đáng kể đến việc phát triển các trung tâm dữ liệu thế hệ mới. Mức độ tác động lớn đến mức Giám đốc điều hành của Coherent – nhà sản xuất chip được Nvidia hậu thuẫn – đã cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh vào tháng 5 để nêu vấn đề này.

Mặc dù bản thân kim loại indium hiện chưa nằm trong danh sách kiểm soát xuất khẩu, Reuters dẫn lời hai người mua cho biết hải quan Trung Quốc đang gia tăng mức độ giám sát đối với các giao dịch liên quan. Một khách hàng châu Âu lần đầu tiên trong năm nay được yêu cầu cung cấp thông tin về người dùng cuối, bao gồm địa điểm sử dụng sản phẩm.

Một nhà mua hàng lớn tại Bắc Mỹ cho biết thời gian phê duyệt xuất khẩu đã kéo dài từ xử lý trong ngày lên vài ngày do quy trình kiểm tra giấy tờ chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, đơn vị này không bị yêu cầu cung cấp thêm thông tin về người dùng cuối.

Theo Reuters, quy trình kiểm tra bổ sung hiện chưa được áp dụng đồng nhất. Hai người mua khác cho biết họ đã nghe về việc giám sát chặt chẽ hơn nhưng chưa trực tiếp gặp phải tình huống tương tự. Đến nay, chưa có bằng chứng cho thấy bất kỳ lô hàng indium nào bị chặn xuất khẩu.

Dù vậy, một số doanh nghiệp trong ngành lo ngại đây có thể là bước chuẩn bị cho các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn. Việc yêu cầu tiết lộ thông tin người dùng cuối được xem là công cụ giúp các quốc gia xây dựng bản đồ chuỗi cung ứng và xác định các điểm nghẽn chiến lược.

Indium từ lâu đã được Mỹ xác định là một điểm yếu tiềm tàng trong chuỗi cung ứng công nghệ cao. Đầu năm nay, Cơ quan Hậu cần Quốc phòng Mỹ đã đề xuất xây dựng kho dự trữ lên tới 403 tấn indium trong vòng ba năm. Một số nhà mua hàng tại Bắc Mỹ nhận định các yêu cầu báo cáo mới của Trung Quốc có thể là dấu hiệu báo trước những hạn chế hoặc thậm chí là lệnh cấm xuất khẩu đối với kim loại này trong tương lai.