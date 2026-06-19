Mẫu iPhone mới đáng trông đợi của Apple

Apple được cho là đang lên kế hoạch trình làng thế hệ iPhone Air tiếp theo vào mùa xuân năm 2027.

Theo nguồn tin, mẫu iPhone Air 2 sẽ không thay đổi đáng kể về thiết kế, nhưng được nâng cấp ở hai khía cạnh được người dùng quan tâm nhất là hệ thống camera và thời lượng pin.

Cụ thể, các nguyên mẫu iPhone Air 2 hiện được Apple thử nghiệm đều sở hữu cụm camera kép ở mặt lưng. Đây là thay đổi đáng chú ý khi thế hệ iPhone Air hiện tại chỉ được trang bị một camera chính độ phân giải 48MP.

Hình ảnh phác hoạ iPhone Air 2 với hai camera sau. (Ảnh: HK01)

Nguồn tin cho biết Apple sẽ bổ sung thêm một camera góc siêu rộng (ultra-wide), hoạt động cùng camera chính hiện có. Tuy nhiên, những người kỳ vọng sự xuất hiện của ống kính telephoto có thể sẽ phải tiếp tục chờ đợi ở các thế hệ sau.

Bên cạnh camera, Apple cũng đang tập trung cải thiện thời lượng sử dụng pin cho iPhone Air 2. Dù vậy, hiện chưa rõ hãng sẽ đạt được mục tiêu này bằng cách tăng dung lượng pin hay tối ưu hiệu suất phần cứng và phần mềm.

Theo nguồn tin am hiểu kế hoạch của Apple, hệ thống camera đơn trên iPhone Air hiện tại là một trong những điểm khiến người dùng phàn nàn nhiều nhất. Điều này được cho là lý do quan trọng thúc đẩy Apple nâng cấp khả năng nhiếp ảnh trên thế hệ kế nhiệm.

Nếu lịch trình ra mắt không thay đổi, iPhone Air 2 sẽ được giới thiệu vào mùa xuân năm 2027, cùng thời điểm với iPhone 18 và iPhone 18e.

Apple đang chuẩn bị áp dụng chiến lược phát hành iPhone theo hai đợt mỗi năm. Theo đó, các mẫu cao cấp sẽ ra mắt vào mùa thu, trong khi những phiên bản còn lại xuất hiện vào mùa xuân năm sau.

iPhone Air 2 được đồn đoán sẽ ra mắt vào đầu năm 2027. (Ảnh minh hoạ)

Dự kiến, mùa thu năm 2026 sẽ chứng kiến sự xuất hiện của bộ ba iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple. Đến mùa xuân năm 2027, hãng sẽ tiếp tục tung ra iPhone Air 2, iPhone 18 và iPhone 18e để hoàn thiện danh mục sản phẩm.

Cần lưu ý rằng iPhone Air 2 dự kiến phải tới năm 2027 mới ra mắt. Với khoảng thời gian còn khá dài, các kế hoạch phát triển sản phẩm của Apple hoàn toàn có thể thay đổi. Do đó, mọi thông tin hiện tại nên được xem là những đồn đoán ban đầu dựa trên các nguồn tin trong chuỗi phát triển sản phẩm của hãng.