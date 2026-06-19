Xe bán ngày càng nhiều, Mitsubishi nâng cấp đại lý cho khách đỡ phải chờ lâu: Có nơi mới rộng 3.750m2, chứa 23 khoang sửa và đồng sơn

Số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy trong 5 tháng đầu năm 2026, Mitsubishi tiêu thụ được 18.459 xe. Kết quả này xếp sau Ford và giúp hãng xe Nhật Bản đứng ở vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng doanh số của các thành viên VAMA.

Sự tăng trưởng doanh số kể trên đến từ đóng góp của dòng xe chủ lực Xpander vốn duy trì vị trí trong nhóm những mẫu xe bán chạy trên thị trường, cùng với sự xuất hiện của dòng xe Destinator từ năm ngoái và mẫu SUV đô thị Xforce.

Các mẫu xe chủ lực của Mitsubishi vẫn duy trì doanh số tốt. Ảnh: Đại lý

Việc gia tăng sản lượng tiêu thụ đồng nghĩa với mật độ phương tiện của thương hiệu này lưu thông trên đường ngày càng lớn. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cho hệ thống hậu mãi phải điều chỉnh quy mô nhằm đáp ứng nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa phát sinh.

Để đáp ứng khối lượng vận hành lớn, Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) đang mở rộng, nâng cấp hạ tầng các nhà phân phối tại một số khu vực. Tại miền Bắc, giải pháp được thực hiện bằng việc đưa vào hoạt động cơ sở mới của đại lý Mitsubishi Việt Hồng tại Hà Nội ngay trong tháng 6. Động thái này giúp tăng năng lực tiếp nhận xe tại khu vực trung tâm có mật độ phương tiện cao.

Cùng thời điểm tại miền Nam, hãng nâng cấp năng lực dịch vụ bằng cách chuyển dịch Đại lý Bắc Quang ở Đồng Nai sang một địa điểm mới rộng hơn, đồng thời đổi tên pháp nhân thành Nhà phân phối Mitsubishi Ô tô Đồng Nai.

Đại lý được nâng cấp cơ sở vật chất và quy mô. Ảnh: Đại lý

Cơ sở mới nằm ở phường Trấn Biên, khu vực cửa ngõ kết nối TP.HCM với các tỉnh Đông Nam Bộ. Vị trí này được lựa chọn để người dùng tại địa phương và khu vực lân cận tiếp cận dịch vụ, hạn chế việc phải di chuyển vào trung tâm thành phố lớn.

Nhà phân phối Mitsubishi Ô tô Đồng Nai được xây dựng trên diện tích 3.750 m2, đáp ứng tiêu chuẩn 3S về bán hàng, dịch vụ và phụ tùng. Xưởng dịch vụ tại đây được bố trí 10 khoang sửa chữa và 13 khoang đồng sơn. Việc tăng số lượng khoang chức năng nhằm mục đích nâng công suất tiếp nhận xe cùng lúc, xử lý các hạng mục kỹ thuật, giảm thời gian chờ đợi của khách hàng.

Sau 32 năm hoạt động tại Việt Nam, mạng lưới của MMV hiện có 71 cơ sở, phân bổ tại 28 trên tổng số 34 tỉnh, thành phố. Lộ trình tiếp tục gia tăng mật độ các điểm dịch vụ, mở rộng không gian xưởng tại các tỉnh thành là động thái nhằm đáp ứng nhu cầu kỹ thuật của lượng người dùng xe Mitsubishi đang ngày càng tăng.