‘Xe lạ’ dễ là VinFast VF 7 đời mới được người Việt Nam và New Zealand thiết kế: Dáng thể thao, dễ chung nền tảng VF 8 vừa ra mắt

Một mẫu SUV mới của VinFast một lần nữa xuất hiện trong Công báo Sở hữu Công nghiệp số mới nhất. Đáng chú ý, bản thiết kế của mẫu xe này do hai nhà thiết kế Lee Jae Hoon (quốc tịch New Zealand) và Nguyễn Anh Đức (quốc tịch Việt Nam) cùng thực hiện. Trong đó, Lee Jae Hoon từng giữ vị trí Nhà thiết kế Ngoại thất Sáng tạo cấp cao của tập đoàn General Motors (GM) từ năm 2012.

Hình ảnh mẫu SUV mới giống VF 7 của VinFast tiếp tục xuất hiện trong Công báo sở hữu công nghiệp. Nguồn: NOIP

Sự xuất hiện của mẫu xe mới này trong công báo trùng khớp với hình ảnh chiếc xe trên giao diện màn hình do VinFast vô tình để lộ gần đây. Với nhiều đường nét thiết kế đặc trưng giống VF 7, mẫu xe mới này có khả năng là thế hệ mới của mẫu SUV vốn được VinFast hướng tới phong cách thể thao với hiệu suất vận hành cao.

Hình ảnh một mẫu xe có thiết kế tương đồng từng được VinFast hé lộ. Ảnh: ST

Theo đó, thiết kế ngoại thất mang nhiều nét đặc trưng của dòng VF 7. Mặt trước xe nổi bật với dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ V, cụm đèn chiếu sáng đặt thấp và cản trước thể thao. Phần kính hông, kính hậu dáng vát chéo và đuôi xe cũng giữ lại phần lớn đường nét từ VF 7.

Mẫu xe mới sẽ có phần đầu và đuôi gần giống VF 7 hiện tại. Ảnh dựng đồ họa: Bí Mật Xe Biz

Tuy nhiên, kiểu dáng tổng thể của mẫu xe mới mang phong cách gần với SUV truyền thống thay vì dạng coupe SUV như dòng VF 7 hiện hành. Phần mui xe được thiết kế cao, không vuốt dốc hẳn về phía sau nhằm tối ưu hóa không gian. Nắp ca-pô cũng cơ bắp hơn với các đường gân dập nổi hầm hố.

Sự kết hợp linh hoạt từ các dòng xe mới của VinFast thể hiện rõ ở các chi tiết thân xe. Trong hình ảnh chiếc xe lộ trên màn hình, bộ mâm phay hai tông màu tương phản mang kiểu dáng giống mẫu VF MPV 7 từng xuất hiện trên đường thử. Gương chiếu hậu được đặt tại góc kính và tay nắm cửa dạng ẩn phẳng vào thân xe, tương tự giải pháp thiết kế trên dòng VF 8 mới.

Thiết kế ngang hông của mẫu SUV mới sẽ có khác biệt với VF 7 hiện tại. Ảnh dựng đồ họa: Bí Mật Xe Biz

Dựa vào xu hướng phát triển sản phẩm gần đây của hãng, khoang cabin của mẫu xe này được kỳ vọng sẽ sở hữu phong cách thiết kế tối giản giống dòng VF 8 mới. Các điểm nhấn chính bao gồm vô-lăng vát hai đáy, màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn và một màn hình hiển thị thông tin đặt ngay phía sau vô-lăng.

Việc ứng dụng nền tảng mới được kỳ vọng sẽ cải thiện tầm vận hành của sản phẩm. Hiện tại, VF 7 bản Eco sở hữu công suất 150 kW, mô-men xoắn 310 Nm với quãng đường di chuyển khoảng 440 km mỗi lần sạc đầy. Nếu mẫu SUV mới chia sẻ nền tảng kỹ thuật và gói công nghệ từ dòng VF 8 mới, cấu hình động cơ có thể được điều chỉnh mức công suất phù hợp để tối ưu hóa, tăng đáng kể quãng đường di chuyển sau mỗi chu kỳ sạc. Giao diện hiển thị từ hình ảnh rò rỉ cho thấy xe tích hợp ba chế độ lái: Eco, Normal và Sport.

VF 8 hiện tại đang sử dụng nền tảng mới hoàn toàn so với thế hệ trước. Ảnh: AP

Hiện dòng xe VF 7 đang được phân phối với mức giá khởi điểm từ hơn 702 triệu đồng và cao nhất là hơn 809 triệu đồng. Nếu giống VF 8, mẫu xe có thể là "VF 7 thế hệ mới" này sẽ có giá dễ tiếp cận hơn.