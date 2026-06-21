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Campuchia quyết tâm làm giàu với loại nông sản Việt Nam đang trồng rất nhiều: Tự tin sẽ xuất khẩu được 1 triệu tấn, vừa thu về hơn 300 triệu USD

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Xuất khẩu mặt hàng này của Campuchia đang chứng kiến đà tăng liên tục.

Campuchia quyết tâm làm giàu với loại nông sản Việt Nam đang trồng rất nhiều: Tự tin sẽ xuất khẩu được 1 triệu tấn, vừa thu về hơn 300 triệu USD- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo Khmer Times, Liên đoàn Lúa gạo Campuchia (CRF) bày tỏ sự lạc quan về khả năng nước này sẽ lần đầu tiên đạt mốc xuất khẩu 1 triệu tấn gạo xay xát vào cuối năm 2026, nhờ nhu cầu toàn cầu gia tăng và chiến lược đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Theo số liệu mới nhất của CRF, trong 5 tháng đầu năm 2026, Campuchia đã xuất khẩu 568.912 tấn gạo xay xát, thu về khoảng 327 triệu USD. Bên cạnh đó, nước này cũng xuất khẩu 2,75 triệu tấn lúa thông qua hoạt động thương mại xuyên biên giới, mang lại doanh thu hơn 591,4 triệu USD.

Khối lượng gạo xay xát xuất khẩu trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5 tăng tới 65% so với mức 344.199 tấn cùng kỳ năm ngoái, cho thấy tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ và đưa Campuchia tiến gần hơn tới mục tiêu xuất khẩu dài hạn.

Chủ tịch CRF, ông Lay Chhun Hour, cho biết để hiện thực hóa mục tiêu 1 triệu tấn vào cuối tháng 12/2026, tổ chức này đang triển khai chiến lược gồm hai trọng tâm: tiếp tục củng cố các thị trường hiện hữu và tích cực tìm kiếm các thị trường mới nổi.

Ông Lay Chhun Hour nhận định, những nỗ lực đa dạng hóa điểm đến xuất khẩu đã đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng của ngành gạo Campuchia trong năm nay. Đồng thời, sự hỗ trợ kịp thời từ chính phủ cũng là yếu tố thúc đẩy đà tăng trưởng, đặc biệt thông qua các gói hỗ trợ tài chính khẩn cấp dành cho các nhà máy xay xát gạo ngay từ đầu vụ.

Các khoản hỗ trợ này giúp doanh nghiệp thu mua lúa trực tiếp từ nông dân trong giai đoạn cao điểm thu hoạch, qua đó đảm bảo nguồn cung ổn định cho hoạt động chế biến và xuất khẩu.

Theo CRF, trong thời gian tới, tổ chức này sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp, các hợp tác xã địa phương và đối tác quốc tế nhằm hỗ trợ nông dân, cải thiện cơ sở hạ tầng và tăng cường quảng bá gạo Campuchia tại các thị trường mục tiêu thông qua các phái đoàn thương mại và chiến dịch tiếp thị.

Ngoài ra, việc đầu tư vào công nghệ xay xát hiện đại và hệ thống truy xuất nguồn gốc đang góp phần giảm tổn thất sau thu hoạch, đồng thời nâng cao tỷ lệ gạo chất lượng cao phục vụ xuất khẩu.

Bên cạnh việc củng cố các thị trường truyền thống, CRF đang đẩy mạnh mở rộng mạng lưới tại châu Phi và Trung Đông. Tổ chức này tin rằng chiến lược mở rộng thị trường cùng đà tăng trưởng hiện tại sẽ tạo nền tảng để Campuchia đạt cột mốc lịch sử xuất khẩu 1 triệu tấn gạo xay xát trong năm 2026.

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Như Quỳnh

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