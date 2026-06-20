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Suzuki Jimny có bản mới xịn và đắt cho dân chơi: Giá quy đổi từ 830 triệu đồng, nhiều phụ kiện dã ngoại, loa Pioneer cao cấp

| | Thị trường

Suzuki ra mắt Jimny XL "Rhino Special Edition", phiên bản giới hạn đắt nhất lịch sử dòng xe này. Mẫu off-road năm cửa sở hữu diện mạo độc quyền cùng gói phụ kiện dã ngoại cao cấp.

Suzuki vừa chính thức giới thiệu phiên bản giới hạn mang tên "Rhino Special Edition" dành cho dòng xe Jimny XL tại thị trường Úc. Đây được ghi nhận là phiên bản Jimny sở hữu mức giá đắt đỏ nhất từ trước đến nay tại quốc gia này.

Jimny có thêm bản đắt đỏ nhất tại Úc. Ảnh: Suzuki

Mẫu xe địa hình cỡ nhỏ được tinh chỉnh về diện mạo bên ngoài và nâng cấp một số chi tiết trong khoang cabin. Dù vậy, điểm nhấn giá trị nhất của phiên bản này nằm ở bộ phụ kiện "Rhino Go Pack" đi kèm hàng loạt vật phẩm mang thương hiệu riêng.

Khác biệt với phiên bản Rhino Edition từng được mở bán tại Malaysia trước đây, phiên bản dành cho thị trường Úc được phát triển dựa trên biến thể Jimny XL năm cửa. Phần thân xe gây ấn tượng với các dải decal sọc màu đen bóng và nhôm satin chạy dọc, kết hợp cùng đồ họa hình tê giác đặc trưng cấu thành nên tên gọi của bộ sưu tập. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 15 inch cắt kim cương kiểu mới, chắn bùn, lưới tản nhiệt lục giác màu đen kèm dòng chữ Suzuki, cùng ốp gầm và ốp sườn mang phong cách nhôm thể thao.

Bản đặc biệt có thêm nhiều phụ kiện ngoại thất bắt mắt hơn. Ảnh: Suzuki

Phiên bản đặc biệt này chỉ có duy nhất tùy chọn màu sơn vàng Kinetic Yellow kết hợp phần trần xe màu đen Pearl Black. Trước đây, phối màu này chỉ giới hạn trên phiên bản Jimny ba cửa tại Úc, ngoại trừ bang Queensland. Biến thể Jimny XL năm cửa được sản xuất tại Ấn Độ, trong khi phiên bản ba cửa được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản.

Không gian bên trong tiếp tục duy trì chủ đề tê giác với các logo biểu tượng trên bảng táp-lô, các chi tiết trang trí màu bạc Satin Silver và các mảng da màu đen được khâu chỉ màu vàng Kinetic Yellow nổi bật, đi kèm logo Rhino dập nổi. Các phiên bản số sàn được trang bị núm chuyển số mang phong cách hoài cổ. Tất cả các xe thuộc phiên bản này đều sở hữu thảm lót khoang hành lý bền bỉ hơn, hệ thống đèn chiếu sáng vùng chân với tám tùy chọn màu sắc và dàn loa Pioneer cao cấp phía trước. Các trang bị tiêu chuẩn từ bản XL tiêu chuẩn vẫn được giữ nguyên, bao gồm màn hình giải trí 9 inch, ghế bọc nỉ và vô-lăng bọc da.

Nội thất được trau chuốt hơn ở các chi tiết nhỏ. Ảnh: Suzuki

Phiên bản đặc biệt không nhận được bất kỳ nâng cấp nào về hiệu suất hay hệ thống khung gầm so với Jimny XL tiêu chuẩn. Xe vẫn sử dụng khối động cơ 4 xi-lanh 1.5L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 101 mã lực. Khối động cơ này kết hợp cùng hệ dẫn động bốn bánh AllGrip Pro 4WD, đi kèm tùy chọn hộp số sàn hoặc hộp số tự động.

Bộ phụ kiện "Rhino Go Pack" đi kèm được thiết kế hướng đến những chủ nhân Jimny yêu thích các hoạt động trải nghiệm dã ngoại. Gói sản phẩm bao gồm hộp đựng chìa khóa và móc khóa bằng kim loại, mũ bucket, đèn lồng di động, bình nước, chăn, ly giữ nhiệt, thùng đá và loa Bluetooth di động. Mọi vật phẩm trong bộ sưu tập đều được in logo Rhino độc quyền. Suzuki cũng bổ sung thêm một hộp sô-cô-la pralines vị dẻ cười đen từ thương hiệu Koko Black gồm chín viên đặt trong bao bì mang dấu ấn Rhino.

Nhiều phụ kiện bên ngoài cũng là điểm thú vị của bản đặc biệt này. Ảnh: Suzuki

Phiên bản Rhino Special Edition định vị ở phân khúc cao nhất trong danh mục sản phẩm của dòng xe này tại Úc. Mức giá được công bố là 44.990 AUD (khoảng 830 triệu đồng) cho phiên bản số sàn và 47.990 AUD (khoảng 885 triệu đồng) cho phiên bản số tự động. Mức giá này thể hiện sự chênh lệch tăng thêm 10.000 AUD so với phiên bản Jimny XL tiêu chuẩn.

Suzuki sẽ sản xuất phiên bản Rhino Special Edition với số lượng giới hạn. Hãng xe Nhật Bản cho biết nhu cầu ghi nhận từ phía người mua hiện đang ở mức rất cao dù mức giá có sự gia tăng đáng kể.

Theo Khôi Nguyên

Đời sống Pháp luật

Từ Khóa:
Suzuki

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