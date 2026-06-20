Mazda CX-50 lần đầu lộ diện tại Việt Nam: Bản mâm lớn, có AWD, ADAS, cạnh tranh Forester

Một chiếc Mazda CX-50 đã bị bắt gặp ở trung tâm thử nghiệm khí thải tại Hà Nội. Như vậy sau gần 5 năm ra mắt toàn cầu, đây là lần đầu tiên CX-50 được bắt gặp ở Việt Nam. Mẫu xe này cũng từng được nhiều người tiêu dùng trong nước mong ngóng mở bán tại Việt Nam.

Hiện phía THACO Auto vẫn chưa tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan tới mẫu xe này, nên không thể xác định mẫu xe này liệu có phân phối chính hãng, hay đưa về phục vụ cơ quan Đại sứ quán tại Việt Nam.

Chiếc Mazda CX-50 xuất hiện ở Hà Nội có ngoại thất màu xám, đi kèm bộ mâm đa chấu 20 inch hoàn thiện hai màu. Ảnh: Hoàng Dũng

Ở thời điểm ra mắt, Mazda CX-50 được coi là phép thử của thương hiệu Nhật trong chế tạo một chiếc SUV cỡ trung có thể vận hành off-road mà không hy sinh quá nhiều độ tiện nghi cũng như công nghệ vận hành on-road thông thường. Đó là lý do vì sao vòm bánh xe của CX-50 ốp nhựa đen lớn hơn khá nhiều so với "người anh em" CX-5, phục vụ việc đi đường đất đá.

Một ưu điểm của Mazda CX-50 so với CX-5 là hệ dẫn động 2 cầu toàn thời gian i-Activ cùng hệ thống tùy chọn chế độ lái thông minh Intelligent Drive Select đều mặc định có mặt. Xét về khả năng vận hành, đối thủ của Mazda CX-50 sẽ là Subaru Forester.

Theo nghiên cứu của Mazda, mỗi chuyến đi off-road của người dùng hiện tại phần lớn kết hợp hàng trăm dặm vận hành on-road và chỉ 10 tới 20 dặm off-road tại địa điểm mà họ mong muốn, vậy nên hãng xe Nhật không thể hy sinh quá nhiều khả năng vận hành thường ngày cho yếu tố đa địa hình. Thay vào đó, họ tập trung để mang lại một chiếc xe có khả năng vận hành off-road cũng như on-road như nhau.

CX-50 được thiết kế chạy địa hình tốt hơn CX-5. Ảnh: ST

Thiết kế ngoại thất của Mazda CX-50 có phần vuông vức, nam tính hơn so với CX-5. Dù vậy, một số chi tiết khá tương đồng về mặt tạo hình như lưới tản nhiệt, cụm đèn LED trước/sau. So với Mazda CX-5 đang bán tại Việt Nam, CX-50 dài hơn khoảng 15 cm và có trục cơ sở lớn hơn gần 12 cm, tạo cảm giác trường xe và bề thế hơn đáng kể, dù cùng thuộc nhóm SUV cỡ C.

Bên trong nội thất Mazda CX-50 khá giống với CX-30 hoặc Mazda3 thế hệ hiện hành do chung nền tảng khung gầm, khác biệt chỉ nằm ở cách bố trí cửa gió điều hoà. Trên táp-lô có màn hình giải trí kích thước 10,25 inch đặt nổi đi kèm kết nối Apple CarPlay/Android Auto, dàn phím bấm vật lý của điều hoà đặt bên dưới thay vì tích hợp màn hình như Mazda CX-5 thế hệ mới. Khu vực bệ trung tâm y nguyên với CX-30 và Mazda3.

Nội thất CX-50 có điểm gần giống CX-30 và Mazda3. Ảnh: ST

Khách hàng khi mua Mazda CX-50 trên toàn cầu có hai tuỳ chọn động cơ 2.5L, bao gồm hút khí tự nhiên hoặc tăng áp. Hiện chưa rõ chiếc xe tại Hà Nội dùng động cơ nào. Đối với 2.5L hút khí tự nhiên, công suất cực đại 187 mã lực và 252 Nm mô-men xoắn. Trong khi đó bản 2.5L tăng áp sẽ mạnh hơn, đạt 256 mã lực và 434 Nm mô-men xoắn.