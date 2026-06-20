Từ 1/7, hành khách được hoàn trả tiền vé nếu chuyến bay chậm 4 tiếng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 208/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 về vận tải hàng không có hiệu lực từ ngày 1/7.

Đáng chú ý trong đó có các quy định về nghĩa vụ hỗ trợ và bồi thường cho hành khách khi chuyến bay bị chậm, hủy hoặc thay đổi lịch trình.

Theo quy định mới, chuyến bay bị chậm là chuyến bay có thời gian đi thực tế muộn hơn 15 phút so với thời gian đi theo lịch bay. Chuyến bay bị chậm kéo dài là chuyến bay bị chậm từ 4 giờ so với thời gian đi theo lịch bay.

Đối với các chuyến bay chậm từ 2 giờ trở lên, hãng hàng không có trách nhiệm cung cấp nước uống hoặc phiếu dịch vụ (voucher) có giá trị tương đương cho hành khách.

Trong trường hợp chuyến bay chậm do lỗi của người vận chuyển, hành khách có quyền yêu cầu đổi chuyến hoặc đổi hành trình đến điểm cuối mà không phải chịu các điều kiện hạn chế hay phụ phí liên quan.

Đối với chuyến bay chậm kéo dài từ 3 giờ trở lên, hãng hàng không phải phục vụ thêm đồ ăn hoặc phiếu dịch vụ tương đương.

Từ 1/7, chuyến bay chậm 4 giờ, hành khách được hoàn trả tiền vé. (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, với các chuyến bay chậm từ 4 tiếng trở lên, hãng hàng không phải hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc phần vé chưa sử dụng nếu hành khách không đồng ý đổi chuyến hoặc đổi hành trình.

Đồng thời, hành khách đã được xác nhận chỗ và có vé trên chuyến bay sẽ được bồi thường ứng trước không hoàn lại. Việc bồi thường ứng trước không hoàn lại chỉ thực hiện một lần đối với mỗi chuyến bay, bao gồm cả trường hợp chậm chuyến trên khoang.

Quy định này áp dụng đối với các trường hợp chậm chuyến do lỗi của người vận chuyển.

Đối với các chuyến bay chậm từ 6 giờ trở lên, nếu trong khoảng từ 7h đến trước 22h, hãng bay phải bố trí nơi nghỉ phù hợp cho hành khách tại sân bay.

Nếu chậm chuyến từ 22h đến 7h sáng hôm sau, hãng bay phải bố trí nơi ngủ, nghỉ cho hành khách tại địa phương hoặc giải pháp thay thế nếu hành khách đồng ý.

Quy định này không áp dụng với những hành khách đã nhận hoàn tiền vé.

Các quy định về trách nhiệm đảm bảo ăn, uống, nghỉ cho hành khách nêu trên chỉ áp dụng với những người đã có vé, đã xác nhận chỗ và có mặt tại sân bay.

Ngoài ra, Nghị định cũng làm rõ trách nhiệm của hãng hàng không khi thay đổi lịch bay.

Cụ thể, trong giai đoạn từ khi mở bán vé đến trước thời điểm công bố lịch bay căn cứ, nếu giờ khởi hành thay đổi sớm hoặc muộn hơn 5 giờ so với thông tin ghi trên vé, hãng phải thông báo cho hành khách, đồng thời thực hiện hoàn vé hoặc sắp xếp chuyến bay thay thế theo yêu cầu.

Sau khi lịch bay căn cứ được công bố, các chuyến bay khởi hành muộn quá 15 phút sẽ phải áp dụng đầy đủ các nghĩa vụ như đối với trường hợp chậm chuyến.

Nếu giờ khởi hành được điều chỉnh sớm hơn 4 giờ so với lịch bay căn cứ, hãng hàng không cũng phải triển khai phương án hoàn vé hoặc chuyển đổi hành trình cho hành khách.

Một nội dung đáng chú ý khác là quy định về trách nhiệm của hãng trong trường hợp hành khách đã lên tàu bay nhưng máy bay vẫn chưa thể cất cánh.

Theo đó, nếu tàu bay đã đóng cửa, hành khách đã ngồi trên khoang và thời gian chờ kéo dài từ 30 phút trở lên, hãng phải bảo đảm nước uống, hệ thống thông gió, nhiệt độ phù hợp, điều kiện vệ sinh cũng như hỗ trợ y tế khẩn cấp khi cần.

Khi thời gian chậm vượt quá 3 giờ và chưa xác định được thời điểm cất cánh, hãng hàng không phải đưa hành khách xuống tàu bay, ngoại trừ các trường hợp việc này có thể ảnh hưởng đến an ninh hoặc an toàn hàng không.