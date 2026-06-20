Toyota bZ3X thêm bản đặc biệt giá quy đổi chỉ từ 446 triệu đồng: Ngoại thất ngầu hơn, ghế mát-xa, âm thanh xịn

Khách hàng tại thị trường Trung Quốc vừa có thêm lựa chọn mới với phiên bản đặc biệt của mẫu xe điện GAC-Toyota bZ3X mang tên Knight Edition. Dù tên gọi có phần chưa thực sự ấn tượng, phiên bản này lại sở hữu vẻ ngoài mang phong cách huyền bí, mạnh mẽ cùng mức giá bán vô cùng cạnh tranh.

Phiên bản mới của bZ3X chỉ thay đổi nhẹ. Ảnh: Toyota

Sự khác biệt giữa Knight Edition và bZ3X bản tiêu chuẩn tập trung chủ yếu ở gói ngoại thất tối màu dành cho những khách hàng yêu thích phong cách xe sơn đen (blacked-out). Xe sở hữu lớp sơn đen bóng chủ đạo, kết hợp cùng hệ thống logo trước sau màu đen đồng điệu và bộ mâm xe 18 inch độc quyền tích hợp ốp khí động học phối hai tông màu đen - bạc.

Mẫu xe mang đến hai tùy chọn cấu hình gồm bản 520 Pro Knight Edition tiêu chuẩn và bản cao cấp 520 Pro Lidar Knight Edition được tích hợp thêm cảm biến Lidar tiên tiến bố trí ngay phía trên kính chắn gió.

Các chi tiết tối màu tôn thêm nét sang cho mẫu xe "giá rẻ". Ảnh: Toyota

Không gian nội thất của bZ3X Knight Edition được trang bị nhiều tiện nghi cao cấp như hệ thống âm thanh Yamaha 11 loa, hàng ghế trước tích hợp các chức năng sưởi, thông gió và massage, đi kèm bàn gấp tiện lợi ở lưng ghế trước tương tự như trên các máy bay thương mại.

Dù có giá dễ tiếp cận, bZ3X vẫn có tiện nghi xịn bên trong. Ảnh: Toyota

Hệ truyền động của xe không có sự thay đổi so với các phiên bản hiện hành. Cả hai phiên bản 520 Pro đều sử dụng cụm pin dung lượng 58 kWh kết hợp cùng mô-tơ điện đặt ở trục trước. Cấu hình này giúp mẫu SUV của liên doanh GAC-Toyota đạt công suất 201 mã lực và phạm vi di chuyển tối đa cho một lần sạc đầy lên tới 520 km.

Bên cạnh đó, các phiên bản bZ3X tiêu chuẩn (không thuộc dòng Knight Edition) còn cung cấp cấu hình mạnh mẽ hơn mang mã hiệu 610 Max. Phiên bản này sở hữu cụm pin lớn hơn với dung lượng 68 kWh và mô-tơ điện sản sinh công suất 221 mã lực, giúp nâng tầm hoạt động của xe lên đến 610 km.

Mẫu SUV thuần điện cỡ nhỏ này có thông số kích thước chi tiết với chiều dài 4.600 mm, chiều rộng 1.875 mm và chiều cao 1.645 mm, đi cùng chiều dài cơ sở đạt 2.765 mm. Các chỉ số về chiều dài và chiều rộng của xe tương đương với mẫu crossover truyền thống RAV4, dù chiều cao có phần thấp hơn vài inch. Điểm nhấn vượt trội nằm ở chiều dài cơ sở khi bZ3X nhỉnh hơn RAV4 gần 3 inch, mang lại không gian cabin rộng rãi và thoải mái hơn hẳn cho hành khách.

Tại thị trường Trung Quốc, phiên bản 520 Pro Knight Edition có giá khởi điểm từ 114.800 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 446 triệu đồng), trong khi phiên bản tích hợp công nghệ Lidar có giá 134.800 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 524 triệu đồng). Mức giá này giúp mẫu xe điện mới của Toyota tạo được lợi thế cạnh tranh cực kỳ lớn ngay cả khi so sánh với các dòng xe chạy xăng truyền thống cùng phân khúc.