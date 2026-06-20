Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Toyota bZ3X thêm bản đặc biệt giá quy đổi chỉ từ 446 triệu đồng: Ngoại thất ngầu hơn, ghế mát-xa, âm thanh xịn

| | Thị trường

Toyota bZ3X thêm phiên bản đặc biệt Knight Edition. Sở hữu ngoại thất tối màu mạnh mẽ và trang bị cao cấp, mẫu SUV cỡ nhỏ này gây ấn tượng mạnh với giá bán khá "mềm".

Khách hàng tại thị trường Trung Quốc vừa có thêm lựa chọn mới với phiên bản đặc biệt của mẫu xe điện GAC-Toyota bZ3X mang tên Knight Edition. Dù tên gọi có phần chưa thực sự ấn tượng, phiên bản này lại sở hữu vẻ ngoài mang phong cách huyền bí, mạnh mẽ cùng mức giá bán vô cùng cạnh tranh.

Phiên bản mới của bZ3X chỉ thay đổi nhẹ. Ảnh: Toyota

Sự khác biệt giữa Knight Edition và bZ3X bản tiêu chuẩn tập trung chủ yếu ở gói ngoại thất tối màu dành cho những khách hàng yêu thích phong cách xe sơn đen (blacked-out). Xe sở hữu lớp sơn đen bóng chủ đạo, kết hợp cùng hệ thống logo trước sau màu đen đồng điệu và bộ mâm xe 18 inch độc quyền tích hợp ốp khí động học phối hai tông màu đen - bạc.

Mẫu xe mang đến hai tùy chọn cấu hình gồm bản 520 Pro Knight Edition tiêu chuẩn và bản cao cấp 520 Pro Lidar Knight Edition được tích hợp thêm cảm biến Lidar tiên tiến bố trí ngay phía trên kính chắn gió.

Các chi tiết tối màu tôn thêm nét sang cho mẫu xe "giá rẻ". Ảnh: Toyota

Không gian nội thất của bZ3X Knight Edition được trang bị nhiều tiện nghi cao cấp như hệ thống âm thanh Yamaha 11 loa, hàng ghế trước tích hợp các chức năng sưởi, thông gió và massage, đi kèm bàn gấp tiện lợi ở lưng ghế trước tương tự như trên các máy bay thương mại.

Dù có giá dễ tiếp cận, bZ3X vẫn có tiện nghi xịn bên trong. Ảnh: Toyota

Hệ truyền động của xe không có sự thay đổi so với các phiên bản hiện hành. Cả hai phiên bản 520 Pro đều sử dụng cụm pin dung lượng 58 kWh kết hợp cùng mô-tơ điện đặt ở trục trước. Cấu hình này giúp mẫu SUV của liên doanh GAC-Toyota đạt công suất 201 mã lực và phạm vi di chuyển tối đa cho một lần sạc đầy lên tới 520 km.

Bên cạnh đó, các phiên bản bZ3X tiêu chuẩn (không thuộc dòng Knight Edition) còn cung cấp cấu hình mạnh mẽ hơn mang mã hiệu 610 Max. Phiên bản này sở hữu cụm pin lớn hơn với dung lượng 68 kWh và mô-tơ điện sản sinh công suất 221 mã lực, giúp nâng tầm hoạt động của xe lên đến 610 km.

Mẫu SUV thuần điện cỡ nhỏ này có thông số kích thước chi tiết với chiều dài 4.600 mm, chiều rộng 1.875 mm và chiều cao 1.645 mm, đi cùng chiều dài cơ sở đạt 2.765 mm. Các chỉ số về chiều dài và chiều rộng của xe tương đương với mẫu crossover truyền thống RAV4, dù chiều cao có phần thấp hơn vài inch. Điểm nhấn vượt trội nằm ở chiều dài cơ sở khi bZ3X nhỉnh hơn RAV4 gần 3 inch, mang lại không gian cabin rộng rãi và thoải mái hơn hẳn cho hành khách.

Tại thị trường Trung Quốc, phiên bản 520 Pro Knight Edition có giá khởi điểm từ 114.800 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 446 triệu đồng), trong khi phiên bản tích hợp công nghệ Lidar có giá 134.800 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 524 triệu đồng). Mức giá này giúp mẫu xe điện mới của Toyota tạo được lợi thế cạnh tranh cực kỳ lớn ngay cả khi so sánh với các dòng xe chạy xăng truyền thống cùng phân khúc.

Hãng xe xây nhà máy tại Việt Nam ra mắt xe hybrid siêu tiết kiệm nhiên liệu: Giá khởi điểm hơn 300 triệu đồng, tiêu thụ 2,22L/100km

Theo Khôi Nguyên

Đời sống Pháp luật

Từ Khóa:
xe điện, Toyota

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chỉ xếp thứ 2 toàn Đông Nam Á về tiêu thụ xe điện, Việt Nam vẫn làm được điều mà 'anh lớn' không thể

Chỉ xếp thứ 2 toàn Đông Nam Á về tiêu thụ xe điện, Việt Nam vẫn làm được điều mà 'anh lớn' không thể Nổi bật

Sau đất hiếm, Trung Quốc sắp siết xuất khẩu một kim loại cực quan trọng, đang chiếm 70% sản lượng toàn cầu

Sau đất hiếm, Trung Quốc sắp siết xuất khẩu một kim loại cực quan trọng, đang chiếm 70% sản lượng toàn cầu Nổi bật

Mitsubishi eK X EV 2026 ra mắt: Thiết kế như tiểu Xpander, thêm tiện nghi bên trong

Mitsubishi eK X EV 2026 ra mắt: Thiết kế như tiểu Xpander, thêm tiện nghi bên trong

10:00 , 20/06/2026
Mẫu xe máy Honda nào tương thích với xăng E10?

Mẫu xe máy Honda nào tương thích với xăng E10?

09:22 , 20/06/2026
Audi ra mắt 2 mẫu SUV chiến lược Q3, Q5 tại Việt Nam, giá thấp nhất 2,09 tỷ đối đầu Mercedes-Benz và BMW

Audi ra mắt 2 mẫu SUV chiến lược Q3, Q5 tại Việt Nam, giá thấp nhất 2,09 tỷ đối đầu Mercedes-Benz và BMW

08:42 , 20/06/2026
Cỗ máy hơn 3.000 tấn được hạ xuống lòng đất, khoan ngày đêm liên tục ở độ sâu 56 mét: Một đại công trình dưới nước và xuyên đô thị dần thành hình

Cỗ máy hơn 3.000 tấn được hạ xuống lòng đất, khoan ngày đêm liên tục ở độ sâu 56 mét: Một đại công trình dưới nước và xuyên đô thị dần thành hình

08:07 , 20/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên