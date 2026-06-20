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Audi ra mắt 2 mẫu SUV chiến lược Q3, Q5 tại Việt Nam, giá thấp nhất 2,09 tỷ đối đầu Mercedes-Benz và BMW

| | Thị trường

Audi đã giới thiệu và công bố giá bán của hai dòng SUV chiến lược là Q3 và Q5 thế hệ mới tại Việt Nam.

Bộ đôi SUV Audi Q3 và Q5 thế hệ mới chính thức ra mắt thị trường Việt Nam - Ảnh 1.

Audi Việt Nam vừa chính thức giới thiệu ra thị trường trong nước thế hệ hoàn toàn mới của hai dòng xe chiến lược toàn cầu là Audi Q3 và Audi Q5. Mỗi dòng xe mới ra mắt đều có hai lựa chọn kiểu dáng gồm SUV đa dụng và Sportback thể thao, đi kèm danh mục trang bị toàn diện.

Giá bán của 2 mẫu xe:

Mẫu xeGiá bán

Audi Q3 SUV TFSI Advanced

2.099.000.000 VNĐ

Audi Q3 Sportback TFSI S line

2.199.000.000 VNĐ

Audi Q5 SUV TFSI quattro S line

2.849.000.000 VNĐ

Audi Q5 Sportback TFSI quattro S line

2.949.000.000 VNĐ

Bộ đôi SUV Audi Q3 và Q5 thế hệ mới chính thức ra mắt thị trường Việt Nam - Ảnh 2.

Audi Q3 thế hệ mới với kiểu dáng hiện đại.

Với Audi Q3 thế hệ mới, đây là mẫu xe được định hướng nâng tầm trải nghiệm cho dòng SUV đô thị hạng sang cỡ nhỏ. Xe được thiết kế lại với diện mạo năng động, tỷ lệ thân xe khỏe khoắn cùng những đường nét sắc sảo.

Phiên bản Q3 SUV mang ngoại thất Advanced sang trọng, trong khi bản Q3 Sportback mang đường nét S line thể thao. Cả hai phiên bản đều sử dụng mâm hợp kim 19 inch tiêu chuẩn, trang bị đèn pha LED Plus, đèn hậu LED Pro và logo bốn vòng tròn phát sáng phía sau.

Bộ đôi SUV Audi Q3 và Q5 thế hệ mới chính thức ra mắt thị trường Việt Nam - Ảnh 3.
Bộ đôi SUV Audi Q3 và Q5 thế hệ mới chính thức ra mắt thị trường Việt Nam - Ảnh 4.

Không gian bên trong Audi Q3 tập trung vào công nghệ với màn hình buồng lái ảo Audi virtual cockpit plus 11,9 inch và màn hình giải trí trung tâm MMI 12,8 inch. Hệ thống âm thanh trên xe gồm 10 loa Audi Sound System. Các tiện nghi phục vụ sử dụng hằng ngày có sạc không dây chuẩn Qi, điều hòa tự động cao cấp 3 vùng và gói đèn viền nội thất đa sắc.

Một thay đổi đáng chú ý về tiện ích là bộ điều khiển cần số dạng lẫy gạt thông minh được đưa lên trục vô lăng, giúp người lái kiểm soát các chức năng thuận tiện hơn. Việc loại bỏ cụm cần số truyền thống ở bệ trung tâm tạo ra không gian thoáng đãng, dành chỗ cho khay sạc không dây 15W tích hợp chức năng làm mát điện thoại, hộc chứa đồ lớn và khay để cốc.

Bộ đôi SUV Audi Q3 và Q5 thế hệ mới chính thức ra mắt thị trường Việt Nam - Ảnh 5.
Bộ đôi SUV Audi Q3 và Q5 thế hệ mới chính thức ra mắt thị trường Việt Nam - Ảnh 6.

Khoang nội thất của Audi Q3.

Hệ thống hỗ trợ người lái bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ đỗ xe nâng cao kết hợp camera lùi, hỗ trợ phanh khẩn cấp phía trước, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa an toàn và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Về vận hành, Audi Q3 trang bị động cơ xăng bốn xi-lanh tăng áp, sản sinh công suất 148 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số bảy cấp S tronic và hệ dẫn động cầu trước, đáp ứng nhu cầu di chuyển trong đô thị cũng như trên những hành trình dài.

Bộ đôi SUV Audi Q3 và Q5 thế hệ mới chính thức ra mắt thị trường Việt Nam - Ảnh 7.

Trong khi đó, Audi Q5 thế hệ mới đánh dấu bước tiến về nền tảng và công nghệ. Đây là mẫu SUV đầu tiên của Audi phát triển trên nền tảng Premium Platform Combustion dành cho các dòng xe động cơ đốt trong.

Cả hai biến thể Q5 SUV và Q5 Sportback phân phối tại Việt Nam đều mang thiết kế S line. Phiên bản Q5 SUV thể hiện sự mạnh mẽ, còn Q5 Sportback nổi bật với đường mui vuốt thấp năng động.

Bộ đôi SUV Audi Q3 và Q5 thế hệ mới chính thức ra mắt thị trường Việt Nam - Ảnh 8.

Audi Q5 thế hệ mới nhìn sang trọng và lịch lãm hơn.

Bộ đôi SUV Audi Q3 và Q5 thế hệ mới chính thức ra mắt thị trường Việt Nam - Ảnh 9.

Phần mâm xe 20 inch tạo cảm giác thể thao.

Xe đều được trang bị tiêu chuẩn mâm Audi Sport 20 inch năm chấu kép dạng xoắn. Hệ thống chiếu sáng trang bị đèn pha LED Matrix, đèn hậu LED Pro và đèn định vị ban ngày tùy chỉnh tám hiệu ứng ánh sáng kỹ thuật số.

Bộ đôi SUV Audi Q3 và Q5 thế hệ mới chính thức ra mắt thị trường Việt Nam - Ảnh 10.
Bộ đôi SUV Audi Q3 và Q5 thế hệ mới chính thức ra mắt thị trường Việt Nam - Ảnh 11.
Bộ đôi SUV Audi Q3 và Q5 thế hệ mới chính thức ra mắt thị trường Việt Nam - Ảnh 12.

Khoang nội thất Audi Q5 ứng dụng không gian sân khấu kỹ thuật số Audi Digital Stage, gồm cụm màn hình cong MMI Panoramic công nghệ OLED tích hợp buồng lái ảo Audi virtual cockpit plus 11,9 inch và màn hình giải trí trung tâm 14,5 inch. Xe còn có màn hình MMI 10,9 inch dành riêng cho hành khách phía trước và màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD.

Hệ thống âm thanh sử dụng dàn vòm cao cấp Bang and Olufsen 3D Premium 16 loa công suất 685 W. Xe trang bị khay sạc không dây chuẩn Qi công suất 15W cùng các cổng sạc USB-C công suất cao.

Trải nghiệm nội thất hoàn thiện hơn với gói đèn viền Ambient Lighting Package Pro và dải đèn tương tác Dynamic Interaction Light. Hàng ghế sau có thể trượt tiến lùi, điều chỉnh độ ngả và gập theo tỷ lệ 40:20:40.

Bộ đôi SUV Audi Q3 và Q5 thế hệ mới chính thức ra mắt thị trường Việt Nam - Ảnh 13.
Bộ đôi SUV Audi Q3 và Q5 thế hệ mới chính thức ra mắt thị trường Việt Nam - Ảnh 14.

Khác với Q3, nội thất của Q5 nổi bật với 3 màn hình điện tử.

Các công nghệ hỗ trợ người lái trên Audi Q5 gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ phanh khẩn cấp phía trước, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa an toàn, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước và phía sau, camera toàn cảnh 360 độ và hỗ trợ đỗ xe nâng cao Park assist plus.

Audi Q5 sử dụng động cơ xăng bốn xi-lanh tăng áp, sản sinh công suất 196 mã lực và mô-men xoắn cực đại 340 Nm, đi kèm hộp số bảy cấp S tronic cùng hệ dẫn động bốn bánh quattro với công nghệ ultra. Cấu hình này giúp xe tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 7,2 giây.

Nhìn chung, sự ra mắt của thế hệ mới cho thấy nỗ lực của hãng xe Đức trong việc hoàn thiện dải sản phẩm hạng sang tại Việt Nam. Những thay đổi toàn diện về thiết kế, nền tảng công nghệ và khả năng vận hành được kỳ vọng sẽ đáp ứng trực tiếp nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

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Đức Minh

An ninh tiền tệ

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