Audi Q7 thế hệ mới ra mắt: Thiết kế lột xác, thêm công nghệ đèn ma trận, có bản gần 600 mã lực mạnh nhất từ trước đến nay

Audi chính thức giới thiệu thế hệ thứ ba của Q7, mẫu SUV hạng sang cỡ lớn 7 chỗ từng ra mắt lần đầu vào năm 2005. Sau hơn một thập kỷ kể từ khi thế hệ hiện tại xuất hiện, Q7 mới được nâng cấp toàn diện từ thiết kế, công nghệ đến hệ truyền động.

Audi Q7 thế hệ thứ ba sở hữu diện mạo hoàn toàn mới. Ảnh: Audi

Điểm dễ nhận thấy nhất trên Audi Q7 2027 nằm ở phần đầu xe với ngôn ngữ thiết kế mới tương đồng các mẫu Audi đời mới. Cụm đèn trước được tách thành hai tầng, kết hợp lưới tản nhiệt Singleframe cỡ lớn và các hốc gió mở rộng. Thân xe giữ kiểu dáng SUV quen thuộc nhưng các đường nét được làm vuông vức và cơ bắp hơn trước.

Cụm đèn trước tách tầng là điểm nhấn gây chú ý trên Q7 2027. Ảnh: Audi

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là hệ thống đèn Digital Matrix LED lần đầu xuất hiện trên Q7 tại thị trường Mỹ. Công nghệ này có khả năng tự động điều chỉnh vùng chiếu sáng nhằm tăng tầm quan sát cho người lái nhưng vẫn hạn chế gây chói cho phương tiện đối diện. Phía sau, xe được trang bị cụm đèn OLED thế hệ mới với 8 giao diện hiển thị khác nhau và khả năng phát tín hiệu cảnh báo khi có phương tiện tiếp cận quá nhanh từ phía sau.

Khoang nội thất được Audi làm mới theo hướng hiện đại và cao cấp hơn. Hãng cung cấp hai cấu hình 6 hoặc 7 chỗ ngồi. Với bản 6 chỗ, hàng ghế thứ hai sử dụng ghế thương gia độc lập nhằm tăng sự thoải mái cho hành khách. Audi cũng giảm đáng kể các bề mặt nhựa đen bóng, thay thế bằng vật liệu trang trí cao cấp và ốp gỗ tự nhiên.

Khoang nội thất được nâng cấp với vật liệu cao cấp hơn. Ảnh: Audi

Hệ thống giải trí tiếp tục sử dụng giao diện kỹ thuật số quen thuộc của Audi nhưng được nâng cấp về khả năng kết nối. Một số trang bị đáng chú ý gồm sạc không dây làm mát, cửa sổ trời toàn cảnh có khả năng thay đổi độ trong suốt từng vùng và hệ thống đèn nội thất mở rộng.

Về vận hành, Audi Q7 2027 sử dụng động cơ V6 tăng áp kép dung tích 2.9L cho công suất 429 mã lực và mô-men xoắn 442 lb-ft. Theo công bố từ hãng, xe có khả năng tăng tốc từ 0-96 km/h trong 4,8 giây.

Phiên bản SQ7 sử dụng động cơ V8 tăng áp kép mạnh 591 mã lực. Ảnh: Audi

Trong khi đó, phiên bản hiệu suất cao SQ7 được trang bị động cơ V8 tăng áp kép 4.0L cho công suất 591 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm. Thời gian tăng tốc 0-96 km/h chỉ 3,7 giây. Cả hai phiên bản đều đi kèm hộp số tự động 8 cấp Tiptronic và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian quattro.

Audi cho biết Q7 và SQ7 mới sẽ được bán ra từ quý IV năm 2026. Giá bán chính thức hiện chưa được công bố.

Một số hình ảnh khác về Audi Q7 mới: