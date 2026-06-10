Áp giá điện theo khung giờ cao điểm mới: Tác động ra sao, triển khai thế nào?

Chiều ngày 10-6, Báo Xây dựng tổ chức tọa đàm "Đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2026".



Quang cảnh tọa đàm

Vừa qua, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 963 ngày 22-4-2026 quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia. Đáng chú ý, khung giờ cao điểm mới sẽ áp dụng các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy, từ 17 giờ 30 đến 22 giờ 30 (5 giờ/ngày); ngày Chủ nhật không có giờ cao điểm.

Trao đổi về khung giờ cao điểm mới, ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công Thương, cho biết việc điều chỉnh khung giờ cao điểm - thấp điểm đã được Bộ Công Thương đánh giá tác động, lấy ý kiến các bộ, ngành, chuyên gia, doanh nghiệp...

Áp giá điện theo khung giờ cao điểm mới sẽ được triển khai thế nào?

Việc thay đổi khung giờ cao điểm sẽ tác động khác nhau tới từng nhóm khách hàng sử dụng điện. Với các doanh nghiệp sản xuất 2 ca như ngành may mặc, mức độ ảnh hưởng không lớn. Trong khi đó, các doanh nghiệp sản xuất 3 ca vẫn có thể tận dụng giờ thấp điểm để giảm chi phí điện.

Ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực

Đối với lĩnh vực thương mại, dịch vụ, các trung tâm thương mại hoạt động cả ngày và tiêu thụ điện lớn vào buổi trưa nắng nóng có thể được hưởng lợi từ cách tính mới. Các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn sử dụng nhiều điện vào ban đêm cũng được hưởng lợi nhờ rơi vào khung giờ thấp điểm.



Để triển khai áp dụng khung giờ mới, ông Ngô Sơn Hải, Phó tổng giám đốc EVN, cho biết tập đoàn sẽ triển khai cài đặt lại khung giờ cao điểm, bình thường và thấp điểm trên toàn bộ công tơ điện ba pha.

Theo ông Hải, đây là công việc phức tạp do số lượng công tơ lớn và chủng loại đa dạng. Tập đoàn đã chỉ đạo các tổng công ty điện lực chuẩn bị nhân lực, phương tiện và vật tư để sẵn sàng triển khai ngay khi có quyết định chính thức. Việc cài đặt không thể thực hiện đồng loạt trong một ngày mà sẽ mất khoảng một tuần, trong đó ưu tiên các khách hàng sử dụng điện lớn trước. Việc áp dụng chính thức chỉ được thực hiện sau khi hoàn tất cài đặt công tơ và thông báo tới khách hàng".

EVN cho biết việc điều chỉnh khung giờ điện mới nhằm giúp doanh nghiệp chủ động thay đổi kế hoạch sản xuất, dịch chuyển phụ tải khỏi các thời điểm hệ thống điện gặp khó khăn, qua đó góp phần giảm áp lực cung ứng điện trong những đợt nắng nóng.

Song song với quá trình triển khai, ngành điện sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để khách hàng nắm rõ chính sách mới. Đại diện EVN cũng nhấn mạnh việc thay đổi khung giờ cao điểm - thấp điểm không ảnh hưởng đến khách hàng sinh hoạt, bởi giá điện sinh hoạt hiện không phân biệt theo thời gian sử dụng trong ngày. Chính sách chủ yếu tác động đến nhóm khách hàng sản xuất, kinh doanh áp dụng biểu giá điện theo giờ.

"Mục tiêu của việc điều chỉnh là phản ánh sát hơn những thời điểm hệ thống điện chịu áp lực lớn, khuyến khích các doanh nghiệp giảm hoặc chuyển dịch nhu cầu sử dụng điện sang các khung giờ phù hợp. Doanh nghiệp cần chủ động rà soát kế hoạch sản xuất để thích ứng với chính sách mới" - ông Hải khuyến nghị.

Về tình hình cung ứng điện, ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công Thương, cho biết Bộ đã đặt ra 3 kịch bản. Kịch bản thấp (cơ sở) là tăng trưởng về phát triển phụ tải điện 8,5%, kịch bản điều hành ở 11,7% và kịch bản cao (dự phòng) khoảng 14,1%.

Căn cứ vào thực tế vận hành 5 tháng đầu năm, Bộ Công Thương đã chỉ đạo NSMO cũng như EVN có kịch bản điều hành 6 tháng còn lại năm 2026. Dự kiến cả năm đạt khoảng 352,4 tỉ kWh, tăng 9,1% so với năm 2025 và cao hơn kịch bản cơ sở.