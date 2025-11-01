Thêm minh chứng cho thấy sedan đang thoái trào: Sau Lexus LS thành MPV, tương lai của Audi A8 vẫn đang bỏ ngỏ

Audi A8, một thời là biểu tượng công nghệ của Audi, giờ đây đang đứng trước ngã rẽ quan trọng. Kể từ năm 2017, mẫu sedan hạng sang này đã trải qua một số cập nhật, nhưng đến nay Audi vẫn chưa xác nhận liệu có tiếp tục sản xuất thế hệ kế tiếp hay không. Điều này khiến cho tương lai của A8 trở nên bất định, đặc biệt là khi các mẫu xe điện trong phân khúc này chưa thực sự khẳng định được vị thế trên thị trường toàn cầu.

Thực tế, Audi từng có kế hoạch phát triển hai mẫu xe điện mới để thay thế cho A8 vào năm 2027. Một trong số đó là mẫu crossover được biết đến với tên gọi nội bộ là Landjet, và một mẫu sedan hạ thấp gọi là Landyacht, lấy cảm hứng từ concept Grandsphere năm 2021 đầy ấn tượng. Tuy nhiên, dự án này đã không còn được tiếp tục theo kế hoạch ban đầu. Sự chậm trễ trong việc phát triển dự án chung với Porsche và sự sụt giảm doanh số xe điện tại một số thị trường lớn đã khiến Audi phải xem xét lại chiến lược của mình.

Một chiếc Audi A8 thế hệ mới nhất tại Việt Nam. Ảnh: Johnny

Hiện tại, Audi đang nỗ lực tìm kiếm một nền tảng mới phù hợp cho mẫu xe kế nhiệm của A8. Giám đốc kỹ thuật của Audi, Geoffrey Bouqout, đã chia sẻ rằng hãng đang "suy nghĩ sâu sắc về thời điểm ra mắt người kế nhiệm của A8 và công nghệ động cơ nào là phù hợp." Điều này cho thấy Audi vẫn đang đánh giá các lựa chọn và chưa quyết định cuối cùng.

Cấu trúc MLB evo hiện tại của A8 đã không còn khả năng được cải tiến thêm nữa. Một phát ngôn viên của Audi đã nhấn mạnh rằng "việc làm mới không phải là lựa chọn," bởi chi phí cập nhật để đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải và quy định mới là quá cao. Nền tảng MSB của Tập đoàn Volkswagen, được sử dụng cho các mẫu xe như Porsche Panamera và Bentley Continental từ năm 2016, cũng đang đối mặt với vấn đề tương tự và không phải là lựa chọn lý tưởng cho một chiếc A8 mới.

Một trong những giải pháp có thể khả thi là tận dụng nền tảng Premium Platform Combustion (PPC) mà Audi đang phát triển cho thế hệ Q7 tiếp theo và mẫu xe lớn hơn Q9. Một phiên bản kéo dài của nền tảng này có thể trở thành nền tảng cho thế hệ A8 mới, duy trì động cơ đốt trong cho vài năm tới.

Audi A8 bản mới nhất ra mắt Việt Nam năm 2022. Ảnh: MXH

Động thái này có thể giúp Audi tiếp tục giữ vững vị thế trên thị trường ít nhất cho đến những năm 2030. Lúc đó, Audi có lẽ sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn về việc liệu một mẫu xe điện có thể thay thế hoàn toàn cho A8 về mặt kinh doanh và công nghệ hay không. Tuy nhiên, cho đến nay, sự tồn tại của A8 vẫn còn là dấu hỏi lớn.

Trong những tuần tới, Audi dự kiến sẽ đưa ra quyết định về tương lai của mẫu xe này. Nếu A8 không được tiếp tục sản xuất, những khách hàng trung thành tìm kiếm sự thoải mái và tinh xảo hàng đầu sẽ phải chuyển hướng sang các mẫu SUV cao cấp lớn hơn của hãng để tìm thấy một lựa chọn tương đương với dòng xe sang trọng lâu đời của Audi.

Nếu Audi A8 ngừng sản xuất, đây sẽ là lần đầu tiên sau hơn 3 thập kỷ, Audi không có đối thủ trực tiếp cạnh tranh với BMW 7 Series và Mercedes-Benz S-Class. Mới đây, một cái tên khác trong phân khúc sedan hạng sang cỡ lớn là Lexus LS cũng đã thông báo ngừng sản xuất và thay thế bằng MPV 6 bánh.