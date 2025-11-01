Jaecoo J7 AWD Individual chính thức ra mắt tại Việt Nam: Giá ưu đãi 799 triệu đồng, thêm hệ dẫn động 4 bánh

Ngày 1/11/2025, Omoda & Jaecoo Việt Nam công bố giá bán chính thức cho Jaecoo J7 AWD Individual ở mức 849 triệu đồng (đã bao gồm VAT). Trong giai đoạn mở bán, 50 khách hàng đầu tiên sẽ được giảm 50 triệu đồng, tương đương 50% lệ phí trước bạ và một năm bảo hiểm vật chất, đưa giá thực tế xuống còn 799 triệu đồng.

Jaecoo J7 AWD Individual chính thức công bố giá bán tại Việt Nam. Ảnh: Omoda & Jaecoo Việt Nam

Jaecoo J7 AWD Individual được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, hệ thống treo tinh chỉnh và khả năng phản hồi lực kéo nhanh 0,1 giây. Xe có 7 chế độ lái, gồm Normal, Eco, Sport, Snow, Sand, Mud và Offroad, giúp thích ứng với nhiều điều kiện vận hành. Các thông số như khoảng sáng gầm 186 mm, góc tới 21°, góc thoát 29° và khả năng lội nước 600 mm cho thấy J7 có năng lực di chuyển ổn định trên địa hình phức tạp. Mẫu xe này cũng đã vượt qua bài thử Moose Test ở tốc độ 80 km/h.

Jaecoo J7 AWD Individual tập trung vào khía cạnh vận hành. Ảnh: Omoda & Jaecoo Việt Nam

Hệ thống hỗ trợ lái ADAS với 20 tính năng tiêu chuẩn, camera 540° mô phỏng gầm xe, hiển thị HUD và chip xử lý Snapdragon 8155 là những điểm đáng chú ý trên J7 AWD Individual. Những trang bị này hỗ trợ người lái trong việc quan sát và điều khiển xe trong nhiều tình huống khác nhau.

Thiết kế của J7 AWD Individual giữ phong cách SUV vuông vức, lưới tản nhiệt lớn và nhiều chi tiết mạ tối. Nội thất tương tự các phiên bản J7 trước đó, với cửa sổ trời toàn cảnh, ghế lái chỉnh điện nhớ vị trí, sạc không dây và hệ thống âm thanh SONY 8 loa. Riêng bản Individual được bổ sung cần số điện tử, tay nắm cửa kiểu chiến hạm, màn hình trung tâm 14,8 inch và bộ lọc không khí tích hợp ionizer.

Hệ thống vận hành vẫn trang bị đầy đủ tiện nghi. Ảnh: Omoda & Jaecoo Việt Nam

Về vận hành, xe dùng động cơ xăng 1.6L tăng áp, công suất 183 mã lực, mô-men xoắn cực đại 275 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp.

Omoda & Jaecoo Việt Nam áp dụng chính sách bảo hành 7 năm hoặc 1.000.000 km cho xe, 10 năm hoặc 1.000.000 km cho động cơ. Hệ thống kho phụ tùng đặt tại Hải Phòng và Đồng Nai, cùng kế hoạch mở rộng lên 40 nhà phân phối trên toàn quốc trong năm 2025.