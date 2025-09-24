Jaecoo J7 sắp thêm bản mới tại Việt Nam: 7 chế độ lái, camera 540 độ, tăng sức đấu CX-5

Phân khúc CUV hạng C tại Việt Nam chuẩn bị có thêm một lựa chọn mới khi Omoda & Jaecoo Việt Nam dự kiến giới thiệu Jaecoo J7 4WD Individual. Khác với các bản J7 hiện tại vốn tập trung vào nhu cầu đô thị, phiên bản Individual được phát triển để đáp ứng tốt hơn trong điều kiện vận hành đa địa hình.

Theo công bố, mẫu xe này được trang bị hệ dẫn động bốn bánh với thời gian phản hồi dưới 0,1 giây, đi kèm 7 chế độ lái: Normal, Eco, Sport, Snow, Sand, Mud và Offroad. Trong khi đó, 2 phiên bản Flagship và PHEV Flagship đang bán trên thị trường chỉ có 3 chế độ lái là Eco, Normal và Sport.

Các thông số cho thấy định hướng offroad rõ rệt với khoảng sáng gầm 186 mm, góc tới 21°, góc thoát 29° và khả năng lội nước 600 mm. Xe cũng đã vượt qua bài thử Moose Test ở vận tốc 80 km/h – bài kiểm tra đánh lái gấp để tránh chướng ngại vật bất ngờ.

Ngoài ra, xe còn được bổ sung các công nghệ hỗ trợ vận hành như camera 540 độ giả lập gầm, HUD hiển thị kính lái và hệ thống giám sát người lái DMS, bên cạnh gói ADAS với 20 tính năng vốn đã có từ trước. So với bản Flagship, J7 4WD Individual sở hữu 7 túi khí an toàn và khung thép cường lực chiếm 80%. Chip xử lý Snapdragon 8155 cũng xuất hiện trên bản Individual, vừa hỗ trợ hệ thống giải trí vừa tham gia xử lý dữ liệu điều khiển AWD.

Khoang nội thất được giữ nguyên nhiều tiện nghi quen thuộc từ các bản J7 khác như cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống âm thanh SONY 8 loa, ghế lái chỉnh điện nhớ vị trí và sạc không dây. Trên bản Individual, Omoda & Jaecoo đã bố trí thêm cần số điện tử lấy cảm hứng chiến đấu cơ, tay nắm cửa thiết kế kiểu chiến hạm, màn hình trung tâm 14,8 inch và bộ lọc bụi kết hợp ionizer.

Về vận hành, Jaecoo J7 4WD Individual sử dụng động cơ xăng 1.6L tăng áp, công suất 183 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm, kết hợp hộp số 7 cấp ly hợp kép. Tuy nhiên, xe sử dụng hệ dẫn động AWD thay vì FWD như phiên bản Flagship.

Hiện tại, Omoda & Jaecoo Việt Nam vẫn chưa ấn định ngày ra mắt cho phiên bản J7 4WD Individual.

Tại thị trường Việt Nam, phân khúc CUV hạng C đang có sự cạnh tranh gay gắt với các mẫu Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Ford Territory,… Người dùng ngày càng quan tâm đến khả năng vận hành thực tế thay vì chỉ chú trọng thiết kế. Trong bối cảnh này, việc bổ sung J7 4WD Individual giúp đa dạng hóa lựa chọn cho khách hàng, đồng thời mang đến một cách tiếp cận khác biệt cho Omoda & Jaecoo trong phân khúc CUV hạng C.



