Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Jaecoo J7 sắp thêm bản mới tại Việt Nam: 7 chế độ lái, camera 540 độ, tăng sức đấu CX-5

24-09-2025 - 07:02 AM | Thị trường

Phía đại lý vừa hé lộ Jaecoo J7 4WD Individual sắp ra mắt Việt Nam nhưng  chưa ấn định cụ thể thời điểm.

Phân khúc CUV hạng C tại Việt Nam chuẩn bị có thêm một lựa chọn mới khi Omoda & Jaecoo Việt Nam dự kiến giới thiệu Jaecoo J7 4WD Individual. Khác với các bản J7 hiện tại vốn tập trung vào nhu cầu đô thị, phiên bản Individual được phát triển để đáp ứng tốt hơn trong điều kiện vận hành đa địa hình.

Jaecoo J7 sắp thêm bản mới tại Việt Nam: 7 chế độ lái, camera 540 độ, tăng sức đấu CX-5- Ảnh 1.

Theo công bố, mẫu xe này được trang bị hệ dẫn động bốn bánh với thời gian phản hồi dưới 0,1 giây, đi kèm 7 chế độ lái: Normal, Eco, Sport, Snow, Sand, Mud và Offroad. Trong khi đó, 2 phiên bản Flagship và PHEV Flagship đang bán trên thị trường chỉ có 3 chế độ lái là Eco, Normal và Sport. 

Các thông số cho thấy định hướng offroad rõ rệt với khoảng sáng gầm 186 mm, góc tới 21°, góc thoát 29° và khả năng lội nước 600 mm. Xe cũng đã vượt qua bài thử Moose Test ở vận tốc 80 km/h – bài kiểm tra đánh lái gấp để tránh chướng ngại vật bất ngờ.

Jaecoo J7 sắp thêm bản mới tại Việt Nam: 7 chế độ lái, camera 540 độ, tăng sức đấu CX-5- Ảnh 2.

Ngoài ra, xe còn được bổ sung các công nghệ hỗ trợ vận hành như camera 540 độ giả lập gầm, HUD hiển thị kính lái và hệ thống giám sát người lái DMS, bên cạnh gói ADAS với 20 tính năng vốn đã có từ trước. So với bản Flagship, J7 4WD Individual sở hữu 7 túi khí an toàn và khung thép cường lực chiếm 80%. Chip xử lý Snapdragon 8155 cũng xuất hiện trên bản Individual, vừa hỗ trợ hệ thống giải trí vừa tham gia xử lý dữ liệu điều khiển AWD.

Khoang nội thất được giữ nguyên nhiều tiện nghi quen thuộc từ các bản J7 khác như cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống âm thanh SONY 8 loa, ghế lái chỉnh điện nhớ vị trí và sạc không dây. Trên bản Individual, Omoda & Jaecoo đã bố trí thêm cần số điện tử lấy cảm hứng chiến đấu cơ, tay nắm cửa thiết kế kiểu chiến hạm, màn hình trung tâm 14,8 inch và bộ lọc bụi kết hợp ionizer.

Jaecoo J7 sắp thêm bản mới tại Việt Nam: 7 chế độ lái, camera 540 độ, tăng sức đấu CX-5- Ảnh 3.

Jaecoo J7 sắp thêm bản mới tại Việt Nam: 7 chế độ lái, camera 540 độ, tăng sức đấu CX-5- Ảnh 4.

Jaecoo J7 sắp thêm bản mới tại Việt Nam: 7 chế độ lái, camera 540 độ, tăng sức đấu CX-5- Ảnh 5.

Về vận hành, Jaecoo J7 4WD Individual sử dụng động cơ xăng 1.6L tăng áp, công suất 183 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm, kết hợp hộp số 7 cấp ly hợp kép. Tuy nhiên, xe sử dụng hệ dẫn động AWD thay vì FWD như phiên bản Flagship. 

Hiện tại, Omoda & Jaecoo Việt Nam vẫn chưa ấn định ngày ra mắt cho phiên bản J7 4WD Individual. 

Jaecoo J7 sắp thêm bản mới tại Việt Nam: 7 chế độ lái, camera 540 độ, tăng sức đấu CX-5- Ảnh 6.

Tại thị trường Việt Nam, phân khúc CUV hạng C đang có sự cạnh tranh gay gắt với các mẫu Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Ford Territory,… Người dùng ngày càng quan tâm đến khả năng vận hành thực tế thay vì chỉ chú trọng thiết kế. Trong bối cảnh này, việc bổ sung J7 4WD Individual giúp đa dạng hóa lựa chọn cho khách hàng, đồng thời mang đến một cách tiếp cận khác biệt cho Omoda & Jaecoo trong phân khúc CUV hạng C. 

Dự thảo ô tô con ăn xăng 4,83L/100km, 96% xe không đạt phải ngừng bán: Cục Đăng kiểm giải thích thế nào?


Theo Bảo Lâm

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trung Quốc ngừng nhập khẩu, Mỹ tăng cường đưa một mặt hàng vào Việt Nam: Thuế nhập khẩu 0%, nước ta tiêu thụ đứng thứ 3 thế giới

Trung Quốc ngừng nhập khẩu, Mỹ tăng cường đưa một mặt hàng vào Việt Nam: Thuế nhập khẩu 0%, nước ta tiêu thụ đứng thứ 3 thế giới Nổi bật

Viện trưởng lần đầu hé lộ dàn nhân sự khủng đứng sau tham vọng xe tự lái của VinFast

Viện trưởng lần đầu hé lộ dàn nhân sự khủng đứng sau tham vọng xe tự lái của VinFast Nổi bật

‘Cũng là hybrid nhưng Honda có bí mật giúp HR-V, CR-V hay Civic ăn xăng ít hơn khi đi chậm’

‘Cũng là hybrid nhưng Honda có bí mật giúp HR-V, CR-V hay Civic ăn xăng ít hơn khi đi chậm’

21:23 , 23/09/2025
Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia: NIC có trách nhiệm thu hút Meta, Google, NVIDIA và Qualcomm

Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia: NIC có trách nhiệm thu hút Meta, Google, NVIDIA và Qualcomm

21:22 , 23/09/2025
Mercedes-Benz V-Class 2025 nhận cọc tại đại lý: Giá từ gần 3,4 tỷ đồng, thiết kế mới, nội thất thương gia, đấu Alphard với giá rẻ hơn cả tỷ đồng

Mercedes-Benz V-Class 2025 nhận cọc tại đại lý: Giá từ gần 3,4 tỷ đồng, thiết kế mới, nội thất thương gia, đấu Alphard với giá rẻ hơn cả tỷ đồng

21:02 , 23/09/2025
Dự thảo ô tô con ăn xăng 4,83L/100km, 96% xe không đạt phải ngừng bán: Cục Đăng kiểm giải thích thế nào?

Dự thảo ô tô con ăn xăng 4,83L/100km, 96% xe không đạt phải ngừng bán: Cục Đăng kiểm giải thích thế nào?

20:14 , 23/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên