Cuộc đua trên thị trường kết nối tài chính số

Thị trường P2P toàn cầu tiếp tục mở rộng, Việt Nam đứng trước cơ hội tăng tốc

Trong hơn một thập kỷ qua, cho vay ngang hàng (Peer-to-Peer Lending – P2P Lending) đã trở thành một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất của ngành công nghệ tài chính (Fintech) toàn cầu. Mô hình này cho phép kết nối trực tiếp người có nhu cầu vay vốn với nhà đầu tư thông qua nền tảng công nghệ, giảm bớt vai trò trung gian của các tổ chức tài chính truyền thống.

Tuy nhiên, kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy sự phát triển bền vững của P2P Lending phụ thuộc rất lớn vào hành lang pháp lý, cơ chế giám sát và năng lực quản trị rủi ro của các nền tảng vận hành.

Tại Việt Nam, P2P Lending bắt đầu xuất hiện từ khoảng năm 2016 và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cả nhà đầu tư lẫn người có nhu cầu vay vốn. Sự phát triển của kinh tế số, tỷ lệ người dùng internet cao cùng nhu cầu tiếp cận tín dụng ngày càng lớn được xem là những yếu tố thuận lợi cho sự phát triển của mô hình này.

Một dấu mốc quan trọng đối với thị trường P2P Việt Nam là việc Chính phủ ban hành Nghị định 94/2025/NĐ-CP về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) trong lĩnh vực ngân hàng. Theo đó, hoạt động cho vay ngang hàng chính thức được đưa vào khuôn khổ thử nghiệm dưới sự giám sát của cơ quan quản lý từ ngày 1/7/2025.

Việc hình thành cơ chế sandbox được đánh giá là bước tiến quan trọng nhằm tạo môi trường cho các doanh nghiệp fintech phát triển, đồng thời giúp cơ quan quản lý hoàn thiện khung pháp lý cho lĩnh vực còn khá mới này. Sau nhiều năm phát triển trong điều kiện chưa có quy định riêng, P2P Lending tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn hóa và chuyên nghiệp hóa hơn.

Các chuyên gia cho rằng nhu cầu tín dụng tiêu dùng, vốn kinh doanh nhỏ lẻ và nhu cầu đầu tư cá nhân vẫn còn rất lớn tại Việt Nam. Đây sẽ là nền tảng để các mô hình kết nối tài chính số tiếp tục mở rộng trong những năm tới.

Những tên tuổi nổi bật trên thị trường P2P Việt Nam

Sau gần 10 năm hình thành, thị trường P2P Lending Việt Nam đã xuất hiện nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kết nối tài chính số. Theo các thông tin công bố, doanh nghiệp này đã thu hút lượng lớn người dùng và kết nối lượng vốn đáng kể trên thị trường.

Dù vậy, giai đoạn 2020-2022 cũng chứng kiến quá trình thanh lọc mạnh mẽ khi một số doanh nghiệp gặp khó khăn về thanh khoản hoặc phải thu hẹp hoạt động. Điều này cho thấy tầm quan trọng của năng lực quản trị rủi ro, minh bạch vận hành và nền tảng công nghệ trong lĩnh vực P2P Lending.

Trong bối cảnh thị trường P2P Lending tại Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với sự hỗ trợ của cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), nhiều doanh nghiệp công nghệ tài chính đang đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng công nghệ, quản trị rủi ro và trải nghiệm khách hàng nhằm tạo lợi thế cạnh tranh. Trong số đó, C22 là một trong những nền tảng đang từng bước khẳng định dấu ấn trên thị trường kết nối tài chính số.

Tiền thân của doanh nghiệp là CY Finance, được thành lập từ năm 2022. Đầu năm 2025, doanh nghiệp tái cấu trúc và đổi tên thành Công ty Cổ phần Công nghệ CY Tech, định vị hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tài chính (Fintech), tập trung phát triển các nền tảng tài chính số, ứng dụng công nghệ vào hoạt động kết nối vốn, quản lý rủi ro và tự động hóa quy trình vận hành.

Theo định hướng phát triển, CY Tech hướng tới xây dựng hệ sinh thái tài chính số dựa trên dữ liệu và công nghệ hiện đại, trong đó C22 là sản phẩm chủ lực đóng vai trò kết nối nhà đầu tư với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu tiếp cận vốn. Mô hình này đặc biệt hướng tới nhóm khách hàng gặp khó khăn trong việc tiếp cận các sản phẩm tín dụng truyền thống của ngân hàng.

Sau gần 5 năm hoạt động, C22 đã xây dựng được mạng lưới hơn 600 cửa hàng và chuỗi cửa hàng đối tác. Hệ thống hiện ghi nhận khoảng 3000-5000 lượt khách hàng tiếp cận mỗi tháng. Đây là những con số đáng chú ý đối với một nền tảng hoạt động trong lĩnh vực kết nối tài chính số.

Một trong những lợi thế cạnh tranh của C22 đến từ chiến lược đầu tư mạnh cho công nghệ. Doanh nghiệp xây dựng đội ngũ công nghệ chuyên trách phát triển website, ứng dụng di động, hệ thống quản trị khách hàng (CRM), hệ thống quản lý hợp đồng, quản lý dòng tiền và các sản phẩm đầu tư số. Song song với đó là việc nghiên cứu ứng dụng AI, Big Data và các giải pháp Fintech nhằm nâng cao hiệu quả chấm điểm tín dụng, quản lý rủi ro và tối ưu trải nghiệm người dùng.

Không chỉ tập trung vào khía cạnh công nghệ, C22 còn xây dựng hệ thống vận hành tương đối hoàn chỉnh với các bộ phận kinh doanh, chăm sóc khách hàng, công nghệ, pháp chế và quản trị rủi ro. Mô hình này giúp doanh nghiệp vừa mở rộng quy mô hoạt động vừa đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ và an toàn trong quá trình kết nối vốn giữa các bên tham gia nền tảng.

Những nỗ lực của doanh nghiệp đã được ghi nhận thông qua nhiều giải thưởng trên thị trường. Năm 2023, C22 được vinh danh trong Top 50 Thương hiệu, Nhãn hiệu nổi tiếng Quốc gia. Đến năm 2024, doanh nghiệp tiếp tục nhận danh hiệu Top 10 Thương hiệu tín nhiệm quốc gia, ghi nhận những đóng góp trong việc cung cấp các giải pháp tài chính tiêu dùng minh bạch, an toàn và hướng tới cộng đồng.

Đại diện doanh nghiệp cho biết C22 theo đuổi sứ mệnh giúp hàng triệu người dân tiếp cận gần hơn với các dịch vụ tài chính chính thống, đồng thời tạo ra môi trường đầu tư minh bạch và hiệu quả cho các nhà đầu tư cá nhân. Với nền tảng công nghệ được đầu tư bài bản cùng mạng lưới đối tác ngày càng mở rộng, C22 đang hướng tới mục tiêu trở thành một trong những nền tảng kết nối tài chính số tiêu biểu trên thị trường P2P Lending Việt Nam trong giai đoạn tới.