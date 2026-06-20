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HONOR 600 Series tăng 145% doanh thu sau một tuần mở bán tại Việt Nam

| | Thị trường

Sau một tuần mở bán tại Việt Nam, HONOR 600 Series ghi nhận doanh thu tăng 145% và sản lượng tăng 133,9% so với thế hệ tiền nhiệm. Kết quả cho thấy sức hút của dòng smartphone AI mới trong phân khúc tầm trung và cận cao cấp.

Sau một tuần chính thức mở bán tại thị trường Việt Nam, HONOR 600 Series ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 145% so với thế hệ tiền nhiệm HONOR 400 Series, trong khi số lượng máy bán ra tăng 133,9%.

Theo số liệu từ HONOR, hai phiên bản HONOR 600 và HONOR 600 Pro ghi nhận mức tăng trưởng 126% so với thế hệ trước, trong khi HONOR 600 Lite đạt mức tăng trưởng 187%.

Trong bối cảnh thị trường smartphone ngày càng cạnh tranh với cuộc đua về camera, pin, thiết kế và trí tuệ nhân tạo (AI), kết quả kinh doanh của HONOR 600 Series phản ánh sự quan tâm của người dùng đối với những thiết bị có khả năng đáp ứng đồng thời nhiều nhu cầu sử dụng.

Theo HONOR, 3 yếu tố được người dùng quan tâm nhiều nhất trên dòng sản phẩm mới gồm thiết kế, màn hình và các tính năng AI hỗ trợ sáng tạo nội dung.

HONOR 600 Series sở hữu thiết kế nguyên khối với các đường nét hoàn thiện liền mạch, hướng tới trải nghiệm cầm nắm chắc chắn và cảm giác cao cấp. Dù được trang bị viên pin dung lượng 7.000mAh, thiết bị vẫn duy trì thiết kế mỏng nhẹ nhằm tối ưu trải nghiệm sử dụng hằng ngày.

Ở khả năng hiển thị, HONOR 600 và HONOR 600 Pro được trang bị màn hình viền mỏng 0,98 mm, độ sáng tối đa 8.000 nit, tần số quét 120 Hz cùng khả năng hiển thị 1,07 tỷ màu. Các thông số này giúp thiết bị duy trì khả năng hiển thị rõ nét trong điều kiện ngoài trời và mang lại trải nghiệm thao tác mượt mà.

Nhóm tính năng AI cũng là điểm nhấn đáng chú ý trên thế hệ mới. Trong đó, AI Image to Video 2.0 cho phép tạo video ngắn từ ảnh tĩnh bằng câu lệnh đơn giản. AI Photos Agent hỗ trợ chỉnh sửa ảnh bằng giọng nói, trong khi Magic Color cho phép áp dụng các phong cách màu sắc khác nhau chỉ với một lần chạm. Bên cạnh đó, HONOR cũng tích hợp công nghệ AI Deepfake Detection nhằm hỗ trợ người dùng nhận diện các nội dung có dấu hiệu giả mạo bằng AI.

Về khả năng nhiếp ảnh, HONOR 600 Series được trang bị camera chính độ phân giải 200 MP. Phiên bản HONOR 600 đạt chuẩn chống rung CIPA 6.0, trong khi HONOR 600 Pro đạt chuẩn CIPA 6.5, giúp tăng khả năng ổn định hình ảnh và video trong nhiều điều kiện sử dụng.

HONOR chính thức giới thiệu HONOR 600 Series tại Việt Nam vào ngày 11/6 với ba phiên bản gồm HONOR 600, HONOR 600 Pro và HONOR 600 Lite. Trong đó, HONOR 600 có giá khởi điểm 17,99 triệu đồng, còn HONOR 600 Lite được bán từ 10,99 triệu đồng. Hãng cũng ra mắt phiên bản giới hạn HONOR 600 Pro MOLLY Limited Edition hợp tác cùng POP MART, hướng tới nhóm khách hàng yêu thích các sản phẩm sưu tầm và thiết kế cá tính.

Tiêu Dao

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
Honor, HONOR 600

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