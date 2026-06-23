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Tập đoàn dầu khí Mỹ Murphy Oil ngày 22/6 xác nhận đã phát hiện một mỏ dầu khí quan trọng tại giếng thăm dò Bubale-1X ở vùng nước sâu ngoài khơi Bờ Biển Ngà (Côte d'Ivoire).

Theo thông báo của Murphy Oil, giếng Bubale-1X được khoan ở độ sâu nước khoảng 7.795 feet (gần 2.375 m) và đã phát hiện lớp chứa dầu dày khoảng 100 feet (hơn 30 m), với loại dầu nhẹ có chất lượng cao. Dù công ty chưa công bố trữ lượng chính thức và dự kiến tiếp tục thực hiện chương trình khoan thẩm lượng trong năm 2026, phát hiện này được đánh giá là có tiềm năng đáng kể.

Trước đó, Murphy Oil ước tính mỏ Bubale có thể sở hữu nguồn tài nguyên có khả năng thu hồi từ 340 triệu đến 850 triệu thùng dầu quy đổi. Nếu các cuộc thẩm lượng xác nhận quy mô này, Bubale có thể trở thành một trong những tài sản chiến lược quan trọng nhất của công ty, bổ sung vào danh mục các dự án ngoài khơi tại Vịnh Mexico, Canada và Việt Nam.

Phát hiện tại Bubale mang ý nghĩa đặc biệt đối với Murphy Oil trong bối cảnh hoạt động thăm dò tại Bờ Biển Ngà trước đó không hoàn toàn thuận lợi. Báo cáo tài chính quý I/2026 của công ty cho thấy Murphy Oil đã phải ghi nhận khoản chi phí thăm dò khoảng 67 triệu USD liên quan đến hai giếng khoan không thành công trong cùng chiến dịch.

Thành công của giếng Bubale-1X được xem là sự xác nhận cho chiến lược thăm dò nước sâu mà ban lãnh đạo Murphy Oil theo đuổi trong nhiều năm qua. Công ty đặt mục tiêu cân bằng giữa các tài sản có dòng tiền ổn định từ hoạt động khai thác trên đất liền với các dự án thăm dò nước sâu có tiềm năng tăng trưởng cao hơn, dù đi kèm mức độ rủi ro lớn.

Phát hiện mới cũng xuất hiện vào thời điểm quan trọng đối với Murphy Oil khi thị trường vẫn theo dõi chặt chẽ triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp. Dù cổ phiếu công ty đã tăng mạnh trong 12 tháng qua, nhà đầu tư vẫn bày tỏ sự thận trọng trước áp lực chi phí và những câu hỏi liên quan đến tăng trưởng sản lượng trong tương lai. Trong bối cảnh đó, Bubale được kỳ vọng sẽ mở ra một động lực tăng trưởng mới, giúp công ty bổ sung trữ lượng và củng cố triển vọng phát triển dài hạn.

Đối với Bờ Biển Ngà, phát hiện của Murphy Oil tiếp tục nối dài chuỗi thành công của ngành dầu khí ngoài khơi trong những năm gần đây. Chính phủ nước này đã tiến hành cải cách luật dầu khí và đưa ra nhiều chính sách ưu đãi nhằm thu hút các tập đoàn năng lượng quốc tế đầu tư vào hoạt động thăm dò và khai thác.

Trước Murphy Oil, tập đoàn năng lượng Ý Eni đã ghi nhận những phát hiện lớn tại các mỏ Baleine và Calao. Trong đó, Baleine được xem là mỏ hydrocarbon lớn nhất từng được phát hiện tại Bờ Biển Ngà và đang bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo, với sản lượng dự kiến đạt khoảng 150.000 thùng dầu/ngày. Những dự án này đóng vai trò quan trọng trong mục tiêu nâng sản lượng dầu quốc gia lên khoảng 200.000 thùng/ngày vào năm 2028, đồng thời tăng nguồn cung khí đốt cho thị trường nội địa.

Tuy nhiên, sự phát triển của ngành khai thác nước sâu cũng đi kèm không ít thách thức. Giếng Bubale-1X được khoan đến độ sâu tổng cộng hơn 20.500 feet (khoảng 6.260 m), trong điều kiện địa chất phức tạp và áp suất cao, đòi hỏi nguồn vốn lớn cùng công nghệ tiên tiến.