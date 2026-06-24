Ảnh minh họa

Romania đang triển khai một trong những dự án bảo vệ bờ biển quy mô lớn nhất tại khu vực Biển Đen, với việc xây dựng 9 km đê chắn sóng và bồi đắp khoảng 4 triệu m³ cát nhằm hạn chế xói mòn, giảm thiểu rủi ro lũ lụt và bảo vệ các khu du lịch ven biển quan trọng.

Ngày 16/1/2025, giai đoạn III của Dự án Bãi biển Constanța chính thức được khởi động, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược gia cố bờ biển của Romania. Dự án do cơ quan quản lý tài nguyên nước vùng Dobrogea-Litoral (ABA-DL) ủy quyền và được thực hiện với sự tham gia của công ty xây dựng hàng hải Van Oord.

Theo thông tin từ Dredging Today, sau khi hoàn thành việc lắp đặt các công trình bảo vệ ven bờ, tàu nạo vét hút Vox Amalia đã tiến hành đổ khoảng 4 triệu m³ cát xuống khu vực Biển Đen để phục hồi và mở rộng các bãi biển.

Trọng tâm của dự án là hệ thống đê chắn sóng dài 9 km, được thiết kế nhằm giảm năng lượng của sóng trước khi chúng tác động đến bờ biển. Theo Van Oord, các công trình này có vai trò bảo vệ đường bờ khỏi tác động của thủy triều, dòng chảy, sóng lớn và hiện tượng nước dâng do bão.

Khác với các giải pháp chỉ tập trung vào bồi đắp cát, dự án tại Constanța kết hợp đồng thời giữa công trình hàng hải và giải pháp tái tạo bãi biển nhân tạo. Cách tiếp cận này được kỳ vọng sẽ tạo ra một hệ thống phòng thủ bền vững hơn trước tình trạng xói mòn ngày càng gia tăng tại Biển Đen.

Các hạng mục tại những khu nghỉ dưỡng nổi tiếng như Olimp, Jupiter-Neptun và Balta-Mangalia, tương ứng với các lô số 7, 8 và 9 của dự án, đã hoàn thành. Đây là những khu vực có ý nghĩa quan trọng đối với ngành du lịch Romania và phụ thuộc trực tiếp vào sự ổn định của đường bờ biển.

Theo các chuyên gia, xói mòn bờ biển không chỉ làm thu hẹp diện tích bãi biển mà còn đe dọa cơ sở hạ tầng du lịch, hoạt động thương mại và sự an toàn của các khu dân cư ven biển. Khi dải cát tự nhiên bị suy giảm, các khách sạn, cơ sở dịch vụ và công trình công cộng gần biển sẽ đối mặt với nguy cơ gia tăng từ sóng và lũ lụt.

Trong dự án này, 4 triệu m³ cát đóng vai trò như một lớp đệm tự nhiên, giúp hấp thụ và phân tán một phần năng lượng của sóng trước khi chúng tác động đến các khu vực có người sinh sống. Việc bồi đắp cát cũng làm tăng khoảng cách giữa biển và các công trình ven bờ, qua đó nâng cao khả năng chống chịu của các bãi biển trước các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Van Oord cho biết dự án tại Constanța là một phần trong chương trình bảo vệ bờ biển quy mô rộng hơn của Romania. Công ty hiện cũng đang tham gia các công trình tại các khu nghỉ dưỡng Costinesti, Mangalia-Saturn và 2 Mai, đồng thời trước đó đã thực hiện dự án gia cố bờ biển tại Eforie.

Biển Đen là một trong những khu vực đang chịu tác động ngày càng lớn từ xói mòn bờ biển, nước biển dâng và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Trong bối cảnh đó, Romania đang đặt cược vào sự kết hợp giữa các công trình cứng như đê chắn sóng và các giải pháp dựa vào tự nhiên như bồi đắp cát để bảo vệ đường bờ và duy trì hoạt động kinh tế ven biển.

Dự án tại Constanța cho thấy xu hướng ngày càng phổ biến của các quốc gia ven biển trong việc kết hợp kỹ thuật hàng hải với tái tạo bãi biển nhằm ứng phó với biến đổi của môi trường biển. Với 9 km đê chắn sóng và 4 triệu m³ cát được bổ sung, Romania kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng chống chịu của các bãi biển du lịch trước tác động của sóng, bão và xói mòn, đồng thời bảo vệ các giá trị kinh tế và hạ tầng ven Biển Đen trong dài hạn.