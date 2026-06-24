Thông tin mới về thiết kế iPhone 18 Pro Max

Một thông tin rò rỉ mới cho thấy Apple đang chuẩn bị mang đến một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất trên dòng iPhone 18 Pro Max.

Theo nguồn tin từ tài khoản Fixed Focus Digital trên mạng xã hội Weibo, iPhone 18 Pro được cho là sẽ sở hữu mô-đun camera chính lớn hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm. Thay đổi này thậm chí khiến thiết kế phần cụm camera phía sau máy dày thêm hơn 2 mm.

Thay đổi nhỏ về thiết kế trên cụm camera iPhone 18 Pro có thể mang đến khả năng chụp ảnh tốt hơn. (Ảnh minh hoạ)

Nguồn tin cho biết việc gia tăng độ dày không đến từ thay đổi thiết kế bên ngoài mà chủ yếu xuất phát từ việc Apple sử dụng mô-đun camera chính có kích thước lớn hơn. Điều này đồng nghĩa với việc các linh kiện bên trong cảm biến camera có thể đã được nâng cấp mạnh mẽ.

Trước đó, nhà báo Mark Gurman của Bloomberg từng tiết lộ iPhone 18 Pro sẽ nhận được "một trong những nâng cấp phần cứng camera lớn nhất trong lịch sử dòng sản phẩm". Tuy nhiên, những thông tin rò rỉ trước đây chưa đủ để lý giải cho nhận định này.

Sự xuất hiện của thông tin mới từ Fixed Focus Digital phần nào làm rõ hơn bức tranh về hệ thống camera trên thế hệ iPhone sắp tới. Ngoài tính năng khẩu độ biến thiên (variable aperture) đã được đồn đoán trong thời gian qua, Apple có thể đang chuẩn bị đưa vào cảm biến lớn hơn hoặc các thành phần quang học hoàn toàn mới cho camera chính.

Nếu thông tin này chính xác, người dùng có thể kỳ vọng những cải thiện đáng kể về khả năng thu sáng, chất lượng ảnh trong điều kiện thiếu sáng cũng như dải tương phản động trên iPhone 18 Pro. Với việc cụm camera được cho là sẽ lớn hơn đáng kể, iPhone 18 Pro nhiều khả năng sẽ mang đến bước tiến mới về khả năng nhiếp ảnh di động khi ra mắt trong thời gian tới.

Dù vậy, Apple hiện chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào về hệ thống camera trên iPhone 18 Pro. Các chi tiết về cảm biến mới, kích thước mô-đun camera hay tính năng khẩu độ biến thiên hiện vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn và rò rỉ từ chuỗi cung ứng. Nhiều khả năng phải đến thời điểm sản phẩm ra mắt, người dùng mới có cái nhìn đầy đủ về những nâng cấp thực sự mà Apple chuẩn bị cho thế hệ iPhone tiếp theo.